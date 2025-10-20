British Virgin Islands laden wieder zum Anegada Lobster Festival

Fri­scher Hum­mer, Sand zwi­schen den Ze­hen und ein per­fek­ter Son­nen­un­ter­gang sind ein ty­pi­sches Er­leb­nis im No­vem­ber auf An­e­gada. Wer von 28. bis 30. No­vem­ber 2025 auf die nörd­lichste In­sel der Bri­tish Vir­gin Is­lands (BVI) reist, er­lebt mit dem An­e­gada Lobs­ter Fes­ti­val ei­nen Hö­he­punkt ka­ri­bi­scher Le­bens­freude.

Mehr als ein Dut­zend Re­stau­rants und Bars ser­vie­ren an die­sen drei Ta­gen ihre bes­ten Hum­mer­ge­richte. Ne­ben be­währ­ten Klas­si­kern dür­fen sich die Be­su­cher da­bei auch auf krea­tive Ideen wie Hum­mer-Su­shi oder ka­ri­bi­sche Fu­si­ons­kü­che freuen. Da­bei ist den Gast­ge­bern be­son­ders wich­tig, dass der Fang nach­hal­tig und die Zu­ta­ten re­gio­nal sind.

An­e­gada Lobs­ter Fes­ti­val (c) Bri­tish Vir­gin Is­land Tou­rist Board

Zum Fes­ti­val­pro­gramm ge­hö­ren der „Cu­linary Trail”, bei dem die Gäste von Re­stau­rant zu Re­stau­rant zie­hen, und Live-Coo­king-Ses­si­ons mit lo­ka­len und in­ter­na­tio­na­len Kö­chen. Da­mit je­der auf seine Kos­ten kommt, gibt es auch ver­schie­dene Ak­ti­vi­tä­ten für Kin­der so­wie Mu­sik und Tanz. Zum Aus­klang la­den abends Strand­par­tys zu Cock­tails, DJs und La­ger­feuer ein.

„Das An­e­gada Lobs­ter Fes­ti­val ist längst mehr als ein ku­li­na­ri­scher Event. Es ist ein Stück Kul­tur, bei dem Ge­mein­schaft, Ge­nuss und Le­bens­freude im Mit­tel­punkt ste­hen.“ Clive Mc­Coy, Tou­ris­mus­di­rek­tor der Bri­tish Vir­gin Is­lands

Wer zwi­schen­durch eine Pause vom Schlem­men braucht, kann An­e­ga­das end­lose Strände, ein Fla­mingo-Schutz­ge­biet und at­trak­tive Schnor­chel­plätze er­kun­den. Das Lobs­ter Fes­ti­val ist Teil der „BVI Food Fête” – ei­ner ku­li­na­ri­schen Ver­an­stal­tungs­reihe, die das ganze Jahr über auf den BVI statt­fin­det. Zu ihr ge­hö­ren auch das „Jost Lime and Dine” im Früh­jahr, das „Taste of Vir­gin Gorda” im März und die „BVI Re­stau­rant Week” im Som­mer auf Tor­tola.

An­e­gada (c) Bri­tish Vir­gin Is­lands Tou­rist Board

Die An­reise ist dank der Fähre oder der Was­serta­xis von den Nach­bar­inseln un­kom­pli­ziert. Vor Ort fah­ren Shut­tles. Alle wei­te­ren In­for­ma­tio­nen zum Pro­gramm, den teil­neh­men­den Re­stau­rants und Un­ter­künf­ten sind auf bvifoodfete.com ver­füg­bar.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.