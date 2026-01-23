Karneval auf St. Maarten: Jubiläum mit Rekordzahl an Events

Die Vorbereitungen für den Karneval auf St. Maarten laufen auf Hochtouren. 2026 ist dabei besonders viel los, denn die kleine Karibikinsel feiert mit dem 55-jährigen Bestehen ihrer Karnevalsfeierlichkeiten ein Jubiläum.
Mit einer Rekordzahl an Events – verteilt auf 31 Tage – wollen es die Fans pompöser Kostüme so richtig krachen lassen. Die Vorveranstaltungen beginnen bereits im März, die offizielle Saison dauert von 10. April bis 5. Mai 2026. Das Zentrum des Geschehens bildet dabei das „Carnival Village” in der Hauptstadt Philipsburg mit Paraden, Konzerten, Umzügen und Straßenfesten.
Im Jubiläumsjahr dürfen sich die Gäste auf mehr von allem freuen. Das Programm umfasst drei Paraden – darunter die neue, beleuchtete „Grand Parade” am zweiten Tag – sowie fünf Jump-Ups inklusive Rückkehr des „French Dutch Unity Jump-Up”. Dazu kommen gleich vier Schönheitswettbewerbe wie die Wahl der „Teen Carnival Queen” und der „Caribbean Queen”.
Geplant sind darüber hinaus sechs internationale Konzerte verschiedener Musikrichtungen. Die Palette reicht von Soca Rumble über ein Tributkonzert „From Then to Now“ für Leroy „King Beau Beau“ Brooks bis zum DJ Takeover Concert mit lokalen DJs. In den ersten beiden Wochen stehen zudem zwölf Kulturabende im Mittelpunkt des Spektakels – ein idealer Einstieg für Reisende, die authentisches Essen, Musik und Folklore erleben möchten.
Wer bei diesem besonderen Jubiläum mitfeiern möchte, sollte am besten ein paar Tage vor den großen Paraden einreisen, um sich einzuleben. Es ist auch möglich, einer Gruppe beizutreten. Dann ist es aber wichtig, genügend Zeit für die Anpassung eines Kostüms einzuplanen.
Um schnell ins Carnival Village, an den Strand und in die Clubs zu gelangen, empfiehlt sich eine Unterkunft direkt in Philipsburg oder Simpson Bay. Familienfreundlich sind vor allem die frühen Kulturabende und die Nachmittagsveranstaltungen. Musik-Fans sollten ihren Aufenthalt rund um die internationalen Konzerte und den „Soca Rumble” planen. Da Flug- und Hotelangebote vermutlich schnell knapp werden, sollte man frühzeitig buchen.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.