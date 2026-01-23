Karneval auf St. Maarten: Jubiläum mit Rekordzahl an Events

Die Vor­be­rei­tun­gen für den Kar­ne­val auf St. Maar­ten lau­fen auf Hoch­tou­ren. 2026 ist da­bei be­son­ders viel los, denn die kleine Ka­ri­bik­in­sel fei­ert mit dem 55-jäh­ri­gen Be­stehen ih­rer Kar­ne­vals­fei­er­lich­kei­ten ein Ju­bi­läum.

Mit ei­ner Re­kord­zahl an Events – ver­teilt auf 31 Tage – wol­len es die Fans pom­pö­ser Kos­tüme so rich­tig kra­chen las­sen. Die Vor­ver­an­stal­tun­gen be­gin­nen be­reits im März, die of­fi­zi­elle Sai­son dau­ert von 10. April bis 5. Mai 2026. Das Zen­trum des Ge­sche­hens bil­det da­bei das „Car­ni­val Vil­lage” in der Haupt­stadt Phil­ips­burg mit Pa­ra­den, Kon­zer­ten, Um­zü­gen und Stra­ßen­fes­ten.

St. Maar­ten Car­ni­val (c) St. Maar­ten Tou­rist Board

Im Ju­bi­lä­ums­jahr dür­fen sich die Gäste auf mehr von al­lem freuen. Das Pro­gramm um­fasst drei Pa­ra­den – dar­un­ter die neue, be­leuch­tete „Grand Pa­rade” am zwei­ten Tag – so­wie fünf Jump-Ups in­klu­sive Rück­kehr des „French Dutch Unity Jump-Up”. Dazu kom­men gleich vier Schön­heits­wett­be­werbe wie die Wahl der „Teen Car­ni­val Queen” und der „Ca­rib­bean Queen”.

„Der Kar­ne­val ist der Ort, an dem sich Mu­sik, Es­sen und die Ge­mein­schaft von St. Maar­ten auf ei­ner Bühne ver­ei­nen. In un­se­rem 55. Jahr la­den wir die Welt ein, das Le­ben im Car­ni­val Vil­lage, auf un­se­ren Stra­ßen und an un­se­ren Strän­den haut­nah mit­zu­er­le­ben.“ St. Maar­ten Car­ni­val De­ve­lo­p­ment Foun­da­tion

Ge­plant sind dar­über hin­aus sechs in­ter­na­tio­nale Kon­zerte ver­schie­de­ner Mu­sik­rich­tun­gen. Die Pa­lette reicht von Soca Rum­ble über ein Tri­but­kon­zert „From Then to Now“ für Leroy „King Beau Beau“ Brooks bis zum DJ Take­over Con­cert mit lo­ka­len DJs. In den ers­ten bei­den Wo­chen ste­hen zu­dem zwölf Kul­tur­abende im Mit­tel­punkt des Spek­ta­kels – ein idea­ler Ein­stieg für Rei­sende, die au­then­ti­sches Es­sen, Mu­sik und Folk­lore er­le­ben möch­ten.

Phil­ips­burg /​ St. Maar­ten (c) Scott S Ba­te­man via Un­s­plash

Wer bei die­sem be­son­de­ren Ju­bi­läum mit­fei­ern möchte, sollte am bes­ten ein paar Tage vor den gro­ßen Pa­ra­den ein­rei­sen, um sich ein­zu­le­ben. Es ist auch mög­lich, ei­ner Gruppe bei­zu­tre­ten. Dann ist es aber wich­tig, ge­nü­gend Zeit für die An­pas­sung ei­nes Kos­tüms ein­zu­pla­nen.

Um schnell ins Car­ni­val Vil­lage, an den Strand und in die Clubs zu ge­lan­gen, emp­fiehlt sich eine Un­ter­kunft di­rekt in Phil­ips­burg oder Simpson Bay. Fa­mi­li­en­freund­lich sind vor al­lem die frü­hen Kul­tur­abende und die Nach­mit­tags­ver­an­stal­tun­gen. Mu­sik-Fans soll­ten ih­ren Auf­ent­halt rund um die in­ter­na­tio­na­len Kon­zerte und den „Soca Rum­ble” pla­nen. Da Flug- und Ho­tel­an­ge­bote ver­mut­lich schnell knapp wer­den, sollte man früh­zei­tig bu­chen.

www.vacationstmaarten.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.