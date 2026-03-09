Tripadvisor: Der beste Strand der Karibik liegt auf Aruba

Tripadvisor hat den ikonischen Eagle Beach auf Aruba im Rahmen der Travelers’ Choice Awards „Best of the Best Beaches 2026“ zur Nummer 1 der Karibik gekürt. Darüber hinaus belegt der Eagle Beach weltweit den vierten Platz des Rankings und zählt damit zweifelsfrei zu den schönsten Stränden der Welt.
Bekannt ist der Eagle Beach vor allem für seinen schneeweißen Korallensand, der selbst in der Mittagssonne angenehm kühl bleibt, und das kristallklare, türkisfarbene Wasser. Sein absolutes Markenzeichen sind zwei legendäre Fofoti-Bäume, die mit ihren bizarr verwehten Kronen Richtung Ozean zeigen und das wohl beliebteste Fotomotiv der Insel bilden.
Da der Strand sehr breit ist, findet man hier selbst in der Hauptsaison meist ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen. Zudem dient der Eagle Beach als wichtiger Brutplatz für Meeresschildkröten. Zwischen Mai und November hat man gute Chancen, kleine Schildkröten auf ihrem Weg ins Meer zu entdecken.
Die Auswahl an Unterkünften am Strand reicht von preisgekrönten Luxusresorts bis zu charmanten Boutiquehotels. Weltberühmt ist vor allem das nur für Erwachsene buchbare Bucuti & Tara Beach Resort, das als eines der romantischsten Hotels der Karibik gilt. Es legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und bietet den Gästen einen privaten, besonders ruhigen Strandabschnitt.
Eine gute Wahl ist auch das im niederländischen Kolonialstil gestaltete Amsterdam Manor Beach Resort, das sich direkt gegenüber den Fofoti-Bäumen befindet. Für Wellness-Freaks empfiehlt sich das Manchebo Beach Resort & Spa am breitesten Punkt des Strandes, das besonders für sein Spa und tägliche Yoga-Kurse bekannt ist.
Neben dem Eagle Beach, der übrigens nur 15 Fahrminuten von der Hauptstadt Oranjestad entfernt ist, darf sich Aruba aber auch noch über eine weitere Auszeichnung durch die Tripadvisor Travelers’ Choice Awards freuen, denn mit dem Palm Beach auf Platz 6 findet sich noch ein weitere Strand der „One Happy Island“ unter den Top 10 der Karibik.
Die Travelers’ Choice Awards „Best of the Best“ gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen der Reisebranche. Sie basieren auf Millionen authentischer Bewertungen von Reisenden weltweit und zeichnen nur das oberste Prozent aller Einträge auf Tripadvisor aus. Mit gleich zwei Platzierungen unter den besten Stränden der Karibik unterstreicht Aruba eindrucksvoll seine Position als erstklassige Stranddestination.
