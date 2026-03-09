Tripadvisor: Der beste Strand der Karibik liegt auf Aruba

Tri­p­ad­vi­sor hat den iko­ni­schen Ea­gle Beach auf Aruba im Rah­men der Tra­ve­lers’ Choice Awards „Best of the Best Be­a­ches 2026“ zur Num­mer 1 der Ka­ri­bik ge­kürt. Dar­über hin­aus be­legt der Ea­gle Beach welt­weit den vier­ten Platz des Ran­kings und zählt da­mit zwei­fels­frei zu den schöns­ten Strän­den der Welt.

Be­kannt ist der Ea­gle Beach vor al­lem für sei­nen schnee­wei­ßen Ko­ral­len­sand, der selbst in der Mit­tags­sonne an­ge­nehm kühl bleibt, und das kris­tall­klare, tür­kis­far­bene Was­ser. Sein ab­so­lu­tes Mar­ken­zei­chen sind zwei le­gen­däre Fo­foti-Bäume, die mit ih­ren bi­zarr ver­weh­ten Kro­nen Rich­tung Ozean zei­gen und das wohl be­lieb­teste Fo­to­mo­tiv der In­sel bil­den.

Ea­gle Beach auf Aruba (c) Je­roen Lu­cas

Da der Strand sehr breit ist, fin­det man hier selbst in der Haupt­sai­son meist ein ru­hi­ges Plätz­chen zum Ent­span­nen. Zu­dem dient der Ea­gle Beach als wich­ti­ger Brut­platz für Mee­res­schild­krö­ten. Zwi­schen Mai und No­vem­ber hat man gute Chan­cen, kleine Schild­krö­ten auf ih­rem Weg ins Meer zu ent­de­cken.

Die Aus­wahl an Un­ter­künf­ten am Strand reicht von preis­ge­krön­ten Lu­xus­re­sorts bis zu char­man­ten Bou­ti­que­ho­tels. Welt­be­rühmt ist vor al­lem das nur für Er­wach­sene buch­bare Bu­cuti & Tara Beach Re­sort, das als ei­nes der ro­man­tischs­ten Ho­tels der Ka­ri­bik gilt. Es legt gro­ßen Wert auf Nach­hal­tig­keit und bie­tet den Gäs­ten ei­nen pri­va­ten, be­son­ders ru­hi­gen Strand­ab­schnitt.

Eine gute Wahl ist auch das im nie­der­län­di­schen Ko­lo­ni­al­stil ge­stal­tete Ams­ter­dam Manor Beach Re­sort, das sich di­rekt ge­gen­über den Fo­foti-Bäu­men be­fin­det. Für Well­ness-Freaks emp­fiehlt sich das Man­chebo Beach Re­sort & Spa am brei­tes­ten Punkt des Stran­des, das be­son­ders für sein Spa und täg­li­che Yoga-Kurse be­kannt ist.

Palm Beach auf Aruba (c) Je­roen Lu­cas

Ne­ben dem Ea­gle Beach, der üb­ri­gens nur 15 Fahr­mi­nu­ten von der Haupt­stadt Oran­jes­tad ent­fernt ist, darf sich Aruba aber auch noch über eine wei­tere Aus­zeich­nung durch die Tri­p­ad­vi­sor Tra­ve­lers’ Choice Awards freuen, denn mit dem Palm Beach auf Platz 6 fin­det sich noch ein wei­tere Strand der „One Happy Is­land“ un­ter den Top 10 der Ka­ri­bik.

„Wir füh­len uns ge­ehrt, dass Aru­bas Strände bei den Tri­p­ad­vi­sor Tra­ve­lers’ Choice Awards als beste der Ka­ri­bik aus­ge­zeich­net wur­den. Diese An­er­ken­nung wür­digt die na­tür­li­che Schön­heit un­se­rer In­sel, un­sere rei­che Kul­tur und die Gast­freund­schaft, durch die sich je­der Be­su­cher will­kom­men fühlt.“ Tirso Tromp, Area Di­rec­tor Eu­rope, Aruba Tou­rism Aut­ho­rity

Die Tra­ve­lers’ Choice Awards „Best of the Best“ ge­hö­ren zu den re­nom­mier­tes­ten Aus­zeich­nun­gen der Rei­se­bran­che. Sie ba­sie­ren auf Mil­lio­nen au­then­ti­scher Be­wer­tun­gen von Rei­sen­den welt­weit und zeich­nen nur das oberste Pro­zent al­ler Ein­träge auf Tri­p­ad­vi­sor aus. Mit gleich zwei Plat­zie­run­gen un­ter den bes­ten Strän­den der Ka­ri­bik un­ter­streicht Aruba ein­drucks­voll seine Po­si­tion als erst­klas­sige Strand­des­ti­na­tion.

www.tripadvisor.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.