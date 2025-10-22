Shandrani Beachcomber feiert Comeback mit Adults-only-Konzept

Das Shandrani Be­ach­com­ber Re­sort & Spa im Süd­os­ten von Mau­ri­tius hat nach ei­ner vier­mo­na­ti­gen Re­no­vie­rung am 15. Ok­to­ber 2025 seine Tü­ren wie­der ge­öff­net und prä­sen­tiert nun ein rundum er­neu­er­tes Gäs­te­er­leb­nis.

Herz­stück der Neue­run­gen ist der Adults-only-Wing „Shandrani For 2“ mit 69 Zim­mern, die ex­klu­siv für Paare und Freun­des­grup­pen zur Ver­fü­gung ste­hen. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch re­no­vierte De­luxe- und Su­pe­rior-Zim­mer so­wie das neu­ge­stal­tete Haupt­re­stau­rant „Le Grand Port”.

Ziel der Mo­der­ni­sie­rung war es, den Gäs­ten mehr Kom­fort, ex­klu­sive Rück­zugs­be­rei­che und ein zeit­ge­mä­ßes tro­pi­sches De­sign zu bie­ten, wäh­rend die au­then­ti­sche mau­ri­ti­sche Gast­freund­schaft wei­ter­hin im Mit­tel­punkt steht. Mit den Neue­run­gen re­agiert das Re­sort auf die stei­gende Nach­frage nach Adults-only-An­ge­bo­ten im Pre­mi­um­seg­ment und hebt zu­gleich den Kom­fort für seine Gäste auf ein neues Ni­veau.

Nur für Erwachsene

Der neue Adults-only-Be­reich des Shandrani Be­ach­com­ber um­fasst 27 Beach Rooms und 42 Bay View Rooms am Strand mit ei­nem ei­ge­nen Re­stau­rant und ei­ner Strand­bar. Die neuen Zim­mer zeich­nen sich durch eine tro­pi­sche, aber zeit­ge­mäße Ein­rich­tung aus, die Na­tur, Licht und Far­ben der Um­ge­bung auf­greift.

Da­bei wur­den die De­luxe-Zim­mer im Co­ral-Stil mit ma­ri­ti­men Farb­tö­nen ge­stal­tet, wäh­rend die Tro­pi­cal-Zim­mer (frü­her Su­pe­rior) flo­rale Mo­tive aus den tro­pi­schen Gär­ten tra­gen. Neu dazu kommt die Ro­of­top-Ka­te­go­rie mit ei­ge­ner Ter­rasse und Ja­cuzzi, die den Gäs­ten ein be­son­ders ex­klu­si­ves Er­leb­nis er­mög­licht.

Kulinarische Neuerungen

Das Haupt­re­stau­rant „Le Grand Port” wurde um­fas­send neu­ge­stal­tet und seine Ka­pa­zi­tät er­wei­tert. So sind Räume für un­ter­schied­li­che Grup­pen­grö­ßen ent­stan­den. Runde Ti­sche, be­queme Bänke und in­time Ecken schaf­fen eine ein­la­dende At­mo­sphäre, wäh­rend die Out­door-Ter­rasse viel Platz für 76 Gäste bie­tet.

Das Re­stau­rant „Teak Ele­phant” ist in­des an sei­nen ur­sprüng­li­chen Stand­ort an der Spitze der Shandrani-Halb­in­sel zu­rück­ge­kehrt und bie­tet nun eine Thai-Kü­che für Gäste je­den Al­ters. Auch das ne­benan ge­le­gene Re­stau­rant „Si­rius” er­hielt ei­nen fri­schen An­strich und eine neue Kü­chen­aus­stat­tung. Zwei All-in­clu­sive-Pa­kete mit Zu­gang zu den sechs Ho­tel-Re­stau­rants bie­ten zu­sätz­li­che Viel­falt und sor­gen­freie Ur­laubs­er­leb­nisse.

Erlebnisse für unbeschwerte Erholung

Die Re­no­vie­rung ist Teil ei­ner grö­ße­ren Stra­te­gie der Be­ach­com­ber-Gruppe, das Re­sort zu­kunfts­fä­hig auf­zu­stel­len und den Gäs­ten mo­derne Kon­zepte zu bie­ten. Zu den jüngs­ten Er­gän­zun­gen ge­hö­ren ein Pa­del­platz und die Mög­lich­keit, Pick­leball zu spie­len – An­ge­bote, die so­wohl Ein­stei­ger als auch er­fah­rene Spie­ler an­spre­chen und das Frei­zeit­an­ge­bot er­wei­tern.

Im Shandrani Be­ach­com­ber soll Ur­laub mü­he­los und ent­spannt sein und gleich­zei­tig Ab­wechs­lung bie­ten. Von Glas­bo­den­boot­fahr­ten, Schnor­cheln und Was­ser­sport bis zu Golf, Rad­fah­ren und Na­tur­er­leb­nis­sen kön­nen die Gäste ak­tiv die Um­ge­bung ge­nie­ßen. Fa­mi­lien, Paare und Freun­des­grup­pen schaf­fen ge­mein­same Er­in­ne­run­gen, wäh­rend Kin­der von drei bis elf Jah­ren im Kids Club be­treut wer­den.

