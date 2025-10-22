Shandrani Beachcomber feiert Comeback mit Adults-only-Konzept

Das Shandrani Beachcomber Resort & Spa im Südosten von Mauritius hat nach einer viermonatigen Renovierung am 15. Oktober 2025 seine Türen wieder geöffnet und präsentiert nun ein rundum erneuertes Gästeerlebnis.
Herzstück der Neuerungen ist der Adults-only-Wing „Shandrani For 2“ mit 69 Zimmern, die exklusiv für Paare und Freundesgruppen zur Verfügung stehen. Ergänzt wird das Angebot durch renovierte Deluxe- und Superior-Zimmer sowie das neugestaltete Hauptrestaurant „Le Grand Port”.
Ziel der Modernisierung war es, den Gästen mehr Komfort, exklusive Rückzugsbereiche und ein zeitgemäßes tropisches Design zu bieten, während die authentische mauritische Gastfreundschaft weiterhin im Mittelpunkt steht. Mit den Neuerungen reagiert das Resort auf die steigende Nachfrage nach Adults-only-Angeboten im Premiumsegment und hebt zugleich den Komfort für seine Gäste auf ein neues Niveau.
Nur für Erwachsene
Der neue Adults-only-Bereich des Shandrani Beachcomber umfasst 27 Beach Rooms und 42 Bay View Rooms am Strand mit einem eigenen Restaurant und einer Strandbar. Die neuen Zimmer zeichnen sich durch eine tropische, aber zeitgemäße Einrichtung aus, die Natur, Licht und Farben der Umgebung aufgreift.
Dabei wurden die Deluxe-Zimmer im Coral-Stil mit maritimen Farbtönen gestaltet, während die Tropical-Zimmer (früher Superior) florale Motive aus den tropischen Gärten tragen. Neu dazu kommt die Rooftop-Kategorie mit eigener Terrasse und Jacuzzi, die den Gästen ein besonders exklusives Erlebnis ermöglicht.
Kulinarische Neuerungen
Das Hauptrestaurant „Le Grand Port” wurde umfassend neugestaltet und seine Kapazität erweitert. So sind Räume für unterschiedliche Gruppengrößen entstanden. Runde Tische, bequeme Bänke und intime Ecken schaffen eine einladende Atmosphäre, während die Outdoor-Terrasse viel Platz für 76 Gäste bietet.
Das Restaurant „Teak Elephant” ist indes an seinen ursprünglichen Standort an der Spitze der Shandrani-Halbinsel zurückgekehrt und bietet nun eine Thai-Küche für Gäste jeden Alters. Auch das nebenan gelegene Restaurant „Sirius” erhielt einen frischen Anstrich und eine neue Küchenausstattung. Zwei All-inclusive-Pakete mit Zugang zu den sechs Hotel-Restaurants bieten zusätzliche Vielfalt und sorgenfreie Urlaubserlebnisse.
Erlebnisse für unbeschwerte Erholung
Die Renovierung ist Teil einer größeren Strategie der Beachcomber-Gruppe, das Resort zukunftsfähig aufzustellen und den Gästen moderne Konzepte zu bieten. Zu den jüngsten Ergänzungen gehören ein Padelplatz und die Möglichkeit, Pickleball zu spielen – Angebote, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler ansprechen und das Freizeitangebot erweitern.
Im Shandrani Beachcomber soll Urlaub mühelos und entspannt sein und gleichzeitig Abwechslung bieten. Von Glasbodenbootfahrten, Schnorcheln und Wassersport bis zu Golf, Radfahren und Naturerlebnissen können die Gäste aktiv die Umgebung genießen. Familien, Paare und Freundesgruppen schaffen gemeinsame Erinnerungen, während Kinder von drei bis elf Jahren im Kids Club betreut werden.
