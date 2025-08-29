Berühmte Drehorte in Kroatien – von Game of Thrones bis Winnetou

Kroatien hat sich zu einer der attraktivsten Regionen für die Film- und TV-Industrie entwickelt. Faszinierende Landschaften und historische Städte wurden zu Schauplätzen für weltbekannte Produktionen, die eigentlich gar nicht hier spielten. Wir stellen hier berühmte Drehorte in Kroatien vor.
Gleich mehrere Orte dienten als atemberaubende Kulissen für die Kultserie „Game of Thrones” – allen voran Dubrovnik, das in der zweiten Staffel erstmals als legendäre Hauptstadt „Königsmund” in Szene gesetzt wurde. Fans der weltweit gefeierten Serie erkennen auch sofort die verwinkelten Gassen und historischen Mauern der Altstadt, in denen Cersei Lannister ihren berüchtigten „Walk of Shame“ antreten musste.
„Game of Thrones” in Dubrovnik
Der imposante Minčeta-Turm an der Nordostseite der Stadtmauer verwandelte sich in das geheimnisvolle „Haus der Unsterblichen“, wo Daenerys auf der Suche nach ihren Drachen war. Auch die Insel Lokrum – nur 15 Minuten mit dem Boot von Dubrovnik entfernt – war Kulisse. Hier entstanden die Szenen der exotischen Handelsstadt „Qarth”. Die Besucher können auf der Insel nicht nur die Drehorte erkunden, sondern auch den originalen „Eisernen Thron” bestaunen.
Wenige Kilometer außerhalb Dubrovniks wurde ein unscheinbarer Steinbruch in eine epische Filmkulisse verwandelt, während das idyllische Arboretum Trsteno – einer der ältesten botanischen Gärten Kroatiens – als prächtige Gärten des „Roten Bergfrieds” diente. Ein Spaziergang durch diese märchenhafte Umgebung fühlt sich an wie eine Reise direkt in die Welt von Westeros.
Doch „Game of Thrones” machte nicht nur Dubrovnik unsterblich. In Split wurde der monumentale Diokletianpalast zur Kulisse für Daenerys‘ Aufenthaltsort in „Meereen”, während die beeindruckende Kathedrale von Šibenik als „Braavos” auf der Leinwand erschien. Wer intensiv auf den Spuren der Serie wandeln möchte, kann geführte Touren in Dubrovnik und Split buchen.
Dubrovnik hat sich überhaupt längst als begehrte Filmstadt etabliert. Neben „Game of Thrones” diente sie auch als Kulisse für die Burg von Nottingham im Film „Robin Hood” und wurde in „Star Wars: Die letzten Jedi” zur schillernden Casinostadt „Canto Bight”. Eine Stadt voller Geschichte und voll von filmischen Geschichten.
„Mamma Mia 2” – Griechenland in Kroatien
Fans von „Mamma Mia” sollten unbedingt die kroatische Insel Vis besuchen, denn hier wurde der zweite Teil des Kassenschlagers gedreht. Das Eiland ist mit der Fähre von Split in einer zweieinhalbstündigen Fahrt gut erreichbar.
Auf der Insel – historisch interessierten Österreichern noch unter dem italienischen Namen „Lissa” mit der berühmten Seeschlacht von 1866 geläufig – wurde vor allem der Fischerort Komiža im Südwesten zum Hauptdrehort. Die Besucher können dort durch die engen Gassen schlendern und die malerischen Kulissen der Filmwelt entdecken.
Im Film ist auch der Strand Stiniva zu sehen, der zwar nur per Wassertaxi oder Wanderpfad erreichbar ist, aber die Besucher mit traumhaften Aussichten belohnt. Ein weiterer, etwas abgeschiedener Drehort war die Bucht von Barjaci, wo ein 300-köpfiger Cast die berühmte „Dancing-Queen”-Szene filmte. Außerdem diente der „Silberne Strand” in der Bucht von Srebrna als Kulisse für den romantischen nächtlichen Spaziergang der jungen Donna mit Sam.
Wer noch mehr in die Filmwelt von „Mamma Mia 2” eintauchen möchte, sollte zudem einen Stopp am Hafen der Stadt Vis einlegen, wo die junge Donna die Fähre verpasst und von Bill gerettet wird. Auf dem Karolinaplatz fand die Marktszene statt, wo griechische Produkte an den Marktständen angepriesen wurden, um der eigentlich in Griechenland spielenden Geschichte treu zu bleiben.
„Winnetou” – der Wilde Westen in Kroatien
Schauplatz des Wilden Westens in der kultigen Filmreihe „Winnetou” waren nicht etwa das Monument Valley oder der Grand Canyon. Winnetou ritt in den 1960er-Jahren vielmehr durch die wunderschöne „Prärie” Kroatiens. Der wohl beeindruckendste Drehort war dabei der Zrmanja-Canyon. Durch eine karge Schlucht schlängelt sich ein türkisfarbener Fluss – ein Bild, das dem des Colorado Rivers im Grand Canyon sehr ähnlich ist.
Hier befand sich das Pueblo der Apachen im ersten sowie im dritten Teil und Leutnant Cummings wurde in „Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten” im Zrmanja-Canyon gefoltert. Viel war Winnetou auch im kroatischen Velebit-Gebirge zu Hause. Wer den abenteuerlichen Weg auf den steilen Serpentinenstraßen zum höchsten Punkt des Gebirges auf sich nimmt, findet dort den weißen Berg Mali Alan, der auch Tulove Grede genannt wird und zu den bekanntesten Drehorten zählt.
Bereits in den ersten Szenen des ersten Teils sieht man Winnetou in dieser Kulisse. Unweit des Berges befinden sich weitere Drehorte – darunter das Goldversteck der Apachen namens „Nugget Tsil“ oder das „Tal der Skelette” aus „Old Surehand 1”. Da sich dort noch Minen aus dem Jugoslawien-Krieg befinden können, wird eine Erkundung der Gegend allerdings nur mit Guide empfohlen.
Der Nationalpark Plitvicer Seen ist nicht nur aufgrund seiner traumhaften Natur eine ganz besondere Sehenswürdigkeit, sondern auch, weil hier unzählige bekannte Orte aus den Winnetou-Geschichten warten. So können Fans beispielsweise den legendären „Silbersee” – den See Kaluderovac – entdecken. Der Nationalpark bietet bestens ausgeschilderte Wanderwege und Bootstouren, auf denen die Besucher viele der beeindruckenden Wasserfälle und türkisfarbenen Seen aus nächster Nähe erleben.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.