Neue Wohlfühloase: Das Alpine Life Spa im Hotel Tirol in Fiss

Seit Anfang Juli 2025 erwartet die Gäste des Hotel Tirol in Fiss ein Spa-Erlebnis der besonderen Art. Mit dem neuen Alpine Life Spa steht eine exklusive Wohlfühloase auf zwei Ebenen zur Verfügung, die alpine Leichtigkeit mit stilvoller Entspannung verbindet.
Ob Ruhe mit Weitblick oder gemeinsame Wellnesszeit mit der Familie: Das innovative Konzept des neuen Alpine Life Spa vereint Rückzug, Aktivität und Ästhetik in harmonischer Balance und setzt damit Maßstäbe in Sachen Wellness, Ästhetik und alpiner Lebensfreude.
Im Adults Only Sky-Spa genießen die Gäste absolute Entspannung auf höchstem Niveau. Denn hoch oben über den Dächern von Fiss eröffnet sich ein Rückzugsort mit spektakulärer Aussicht auf die Tiroler Alpen. Ein Infinity-Pool lädt zum schwerelosen Treiben ein, während verschiedene Saunen, ein Dampfbad und ein Ruheraum eine Atmosphäre vollkommener Erholung schaffen.
Im ART-Aktiv-Spa kommen indes Groß und Klein auf ihre Kosten. Das familienfreundliche Spa auf der unteren Ebene verbindet Bewegung, Entspannung und Kunst zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Ein zwölf Meter langer Outdoor-Pool und ein großzügiger Liegebereich laden hier zum Verweilen ein – ergänzt durch eine Textilsauna, ein Dampfbad, einen Relaxbereich und einen modernen Fitnessraum. Erfrischende Getränke und leichte Snacks sorgen für genussvolle Akzente.
Ein besonderes Highlight des Alpine Life Spa ist der ART-Pool – ein architektonisches Meisterwerk und zugleich Sinnbild für die neue Spa-Philosophie im Hotel Tirol. Zwölf Meter kristallklares Wasser – eingebettet in ein künstlerisch gestaltetes Ambiente und umrahmt von der majestätischen Bergkulisse – laden zum morgendlichen Schwimmen in der klaren Alpenluft oder zum sanften Abkühlen nach einem aktiven Tag ein.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.