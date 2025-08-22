Neue Wohlfühloase: Das Alpine Life Spa im Hotel Tirol in Fiss

Seit An­fang Juli 2025 er­war­tet die Gäste des Ho­tel Ti­rol in Fiss ein Spa-Er­leb­nis der be­son­de­ren Art. Mit dem neuen Al­pine Life Spa steht eine ex­klu­sive Wohl­fühl­oase auf zwei Ebe­nen zur Ver­fü­gung, die al­pine Leich­tig­keit mit stil­vol­ler Ent­span­nung ver­bin­det.

Ob Ruhe mit Weit­blick oder ge­mein­same Well­ness­zeit mit der Fa­mi­lie: Das in­no­va­tive Kon­zept des neuen Al­pine Life Spa ver­eint Rück­zug, Ak­ti­vi­tät und Äs­the­tik in har­mo­ni­scher Ba­lance und setzt da­mit Maß­stäbe in Sa­chen Well­ness, Äs­the­tik und al­pi­ner Le­bens­freude.

Im Adults Only Sky-Spa ge­nie­ßen die Gäste ab­so­lute Ent­span­nung auf höchs­tem Ni­veau. Denn hoch oben über den Dä­chern von Fiss er­öff­net sich ein Rück­zugs­ort mit spek­ta­ku­lä­rer Aus­sicht auf die Ti­ro­ler Al­pen. Ein In­fi­nity-Pool lädt zum schwe­re­lo­sen Trei­ben ein, wäh­rend ver­schie­dene Sau­nen, ein Dampf­bad und ein Ru­he­raum eine At­mo­sphäre voll­kom­me­ner Er­ho­lung schaf­fen.

Im ART-Ak­tiv-Spa kom­men in­des Groß und Klein auf ihre Kos­ten. Das fa­mi­li­en­freund­li­che Spa auf der un­te­ren Ebene ver­bin­det Be­we­gung, Ent­span­nung und Kunst zu ei­nem ganz­heit­li­chen Er­leb­nis. Ein zwölf Me­ter lan­ger Out­door-Pool und ein groß­zü­gi­ger Lie­ge­be­reich la­den hier zum Ver­wei­len ein – er­gänzt durch eine Tex­til­sauna, ein Dampf­bad, ei­nen Re­lax­be­reich und ei­nen mo­der­nen Fit­ness­raum. Er­fri­schende Ge­tränke und leichte Snacks sor­gen für ge­nuss­volle Ak­zente.

Ak­tiv-Spa im Ho­tel Ti­rol (c) Fa­bian Schirgi

Ein be­son­de­res High­light des Al­pine Life Spa ist der ART-Pool – ein ar­chi­tek­to­ni­sches Meis­ter­werk und zu­gleich Sinn­bild für die neue Spa-Phi­lo­so­phie im Ho­tel Ti­rol. Zwölf Me­ter kris­tall­kla­res Was­ser – ein­ge­bet­tet in ein künst­le­risch ge­stal­te­tes Am­bi­ente und um­rahmt von der ma­jes­tä­ti­schen Berg­ku­lisse – la­den zum mor­gend­li­chen Schwim­men in der kla­ren Al­pen­luft oder zum sanf­ten Ab­küh­len nach ei­nem ak­ti­ven Tag ein.

www.hotel-tirol.net

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.