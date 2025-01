Motel One Antwerpen: Neues Budget-Hotel im Zeichen der Mode

Di­rekt am Ein­gang zum be­rühm­ten Fa­shion Dis­trict liegt das so­eben er­öff­nete Mo­tel One Ant­wer­pen. Das neue Haus ist nach dem Mo­tel One Brüs­sel das zweite der Bud­get-De­sign-Ho­tel­gruppe in Bel­gien. Das In­te­rior De­sign spie­gelt da­bei das in Ant­wer­pen all­ge­gen­wär­tige Thema Mode mit vie­len lie­be­vol­len De­tails wi­der.

Ant­wer­pen war einst ein be­deu­ten­der Ha­fen für den Tex­til­han­del und ist heute eine der füh­ren­den Mo­de­zen­tren der Welt. Die Stadt an der Schelde be­ein­flusst seit Jahr­hun­der­ten maß­geb­lich Mo­de­trends und ist be­kannt für ihre in­no­va­ti­ven De­si­gner und die re­nom­mierte Mo­de­schule der Kö­nig­li­chen Aka­de­mie der Schö­nen Künste.

Design meets Fashion im Motel One Antwerpen

Dass Mode im neuen Mo­tel One Ant­wer­pen eine zen­trale Rolle spielt, ist da­her nahe lie­gend und wird auch schon beim Be­tre­ten des Hau­ses deut­lich. Hand­ge­webte Tep­pi­che – ent­wor­fen von Chris­toph Hefti – set­zen in der Lobby kunst­volle Ak­zente. An der Bar er­strahlt das klas­si­sche Ka­ro­mus­ter in neuem Glanz, wäh­rend ein High­light im Früh­stücks­be­reich für ein Schmun­zeln sorgt. Hier schei­nen Klei­dungs­stü­cke von den Bü­geln ge­fal­len zu sein.

Über­haupt ist die Liebe zum De­tail im of­fe­nen Lounge- und Früh­stücks­be­reich in je­der Ecke spür­bar. So wer­den die Gäste in der Lounge in die At­mo­sphäre ei­nes gro­ßen Mo­de­ate­liers ver­setzt. Tisch­plat­ten er­in­nern an Knöpfe, Stuhl­leh­nen an T‑Shirts und die Ses­sel sind mit ver­schie­de­nen Stoff­ar­ten und ‑mus­tern be­zo­gen.

Ein Raum­tei­ler ist mit Näh­ma­schi­nen und Sche­ren de­ko­riert. Stoff­bah­nen schmü­cken die Wände und Garn­spu­len die­nen als ori­gi­nelle Licht­quel­len. Wand- und De­cken­in­stal­la­tio­nen zei­gen De­sign­skiz­zen und ver­lei­hen dem ge­sam­ten In­nen­raum eine krea­tive Note.

In die­ser in­spi­rie­ren­den Um­ge­bung be­fin­det sich auch die Work­bench, die sich nach dem Früh­stück in ei­nen Co­wor­king-Space ver­wan­delt. Die rund um die Uhr ge­öff­nete Lounge wird so zu ei­nem ein­la­den­den Ort zum Ar­bei­ten, Ent­span­nen oder ge­müt­li­chen Bei­sam­men­sein.

Moderne und Tradition charmant vereint

Die Lage des Mo­tel One Ant­wer­pen könnte nicht bes­ser zu sei­nem De­sign-Thema pas­sen, denn es be­fin­det sich di­rekt am Ein­gang zum Fa­shion Dis­trict. In un­mit­tel­ba­rer Um­ge­bung kön­nen Mo­de­be­geis­terte eine Viel­zahl von De­si­gner-Bou­ti­quen, Fair Fa­shion Shops und Con­cept Stores ent­de­cken oder das Mo­de­mu­seum MoMu er­kun­den.

Auch die be­rühm­tes­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten der Stadt las­sen sich vom neuen Mo­tel One aus bes­tens zu Fuß er­rei­chen – dar­un­ter die im­po­sante Lieb­frau­en­ka­the­drale und der leb­hafte Grote Markt. Mit den öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln er­rei­chen die Gäste das Ho­tel vom Haupt­bahn­hof aus über die Me­tro­hal­te­stelle Groen­pla­ats oder zu Fuß in rund 25 Mi­nu­ten.

Der perfekte Rückzugsort in stilvoller Atmosphäre

Nach ei­nem er­leb­nis­rei­chen Tag in der Stadt ist das Mo­tel One Ant­wer­pen der ideale Ort zum Ent­span­nen. Je­des der stil­vol­len 219 Zim­mer ver­fügt über ein kom­for­ta­bles Box­spring­bett mit Be­zü­gen aus 100 Pro­zent ägyp­ti­scher Baum­wolle, eine Ra­ind­ance-Du­sche, flau­schige Lu­xus­hand­tü­cher, eine Fuß­bo­den­hei­zung im Bad und eine Kli­ma­an­lage. Für Un­ter­hal­tung sor­gen Flat­screen-TVs und schnel­les High-Speed-WLAN.

Wie in al­len Häu­sern der Mo­tel One Gruppe kommt auch hier aus­schließ­lich grü­ner Strom zum Ein­satz. Na­tür­li­che Sei­fen und Dusch­gels ohne Mi­kro­plas­tik ste­hen in wie­der­be­füll­ba­ren PET-Spen­dern zur Ver­fü­gung. Am Mor­gen bie­tet das köst­li­che Früh­stück mit zahl­rei­chen Bio- und re­gio­na­len Pro­duk­ten so­wie Fair-Trade Kaf­fee den per­fek­ten Start in den Tag. Die Zim­mer­preise im neuen Mo­tel One Ant­wer­pen be­gin­nen bei 79 Euro.

