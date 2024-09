Kitzbühel: Lindner Hotel Group übernimmt das Erika Boutiquehotel

Die Lind­ner Ho­tel Group setzt ihr kon­ti­nu­ier­li­ches Wachs­tum mit der Über­nahme des Erika Bou­ti­que­ho­tel Kitz­bü­hel in Ti­rol fort. Da­mit be­rei­chert die Gruppe ihr Port­fo­lio nach der kürz­lich an­ge­kün­dig­ten Über­nahme des The Hide Ho­tel Flims in der Schweiz um ein wei­te­res Haus in ei­ner der ex­klu­sivs­ten De­sti­na­tio­nen im al­pi­nen Raum.

Wie die Lind­ner Ho­tel Group in ei­ner Pres­se­aus­sendung mit­teilt, wird das Erika Bou­ti­que­ho­tel Kitz­bü­hel mit sei­ner mehr als 120-jäh­ri­gen Ge­schichte ein Teil der ex­klu­si­ven „L‑Collection” – ei­ner hand­ver­le­se­nen Aus­wahl an erst­klas­si­gen Ho­tels und Re­sorts, die durch ihre In­di­vi­dua­li­tät und ihr hoch­wer­ti­ges Gäs­te­er­leb­nis be­stechen.

Mit 55 lu­xu­riö­sen Zim­mern und Sui­ten, dem Re­stau­rant „RIKS”, das die feine Ti­ro­ler Al­pen­kü­che ze­le­briert, und der stil­vol­len „Green­house Bar & Lounge” bie­tet das Ho­tel eine un­ver­gleich­li­che Mi­schung aus Tra­di­tion und mo­der­nem Life­style. Der weit­läu­fige Gar­ten, die idyl­li­sche Ter­rasse und die um­fas­sen­den Well­ness­an­ge­bote mit zwei In­door-Pools und Sau­nen ma­chen das Erika gleich­zei­tig zu ei­ner Oase der Ruhe und Ent­span­nung.

Dem­entspre­chend be­geis­tert zeigt sich auch Jörg Lind­ner, Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­ra­tes der Lind­ner Ho­tel Group, über den Neu­zu­gang: „Die In­te­gra­tion des Erika Bou­ti­que­ho­tel Kitz­bü­hel in un­ser Port­fo­lio ist ein wei­te­rer be­deu­ten­der Schritt in un­se­rer Stra­te­gie, uns in den bes­ten De­sti­na­tio­nen Eu­ro­pas zu po­si­tio­nie­ren. Kitz­bü­hel ist eine her­aus­ra­gende De­sti­na­tion mit un­ver­gleich­li­chem Charme und Pres­tige, die un­ser An­ge­bot ideal er­gänzt.“

Erika Bou­ti­que­ho­tel Kitz­bü­hel /​ Zim­mer mit Aus­blick (c) Lind­ner Ho­tel Group

Die Lind­ner Ho­tels AG führt als Lind­ner Ho­tel Group ins­ge­samt 37 Ho­tels in zehn eu­ro­päi­schen Län­dern und in den USA, die sich auf vier Mar­ken ver­tei­len – die „Lind­ner Ho­tels & Re­sorts” (seit 2023 ein Teil von JdV by Hyatt), die „7Pines Ho­tels & Re­sorts”, die „L‑Collection” und die „me and all ho­tels”, die seit Juni 2024 eine ei­gen­stän­dige Marke in­ner­halb des glo­ba­len Life­style-Port­fo­lios von Hyatt bil­den.

www.erika-kitz.at

