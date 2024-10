The Ritz-Carlton Rabat: Ein Palast in der Hauptstadt von Marokko

Das im Sep­tem­ber 2024 er­öff­nete The Ritz-Carl­ton Ra­bat, Dar Es Sa­lam ist das erste Ho­tel der Marke „The Ritz-Carl­ton” in Ma­rokko. Ein­ge­bet­tet in ein be­wal­de­tes, 440 Hektar gro­ßes Areal mit üp­pi­gen Gär­ten und nur we­nige Schritte vom Royal Golf Dar Es Sa­lam ent­fernt, ver­spricht der opu­lente Pa­last ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Auf­ent­halt im Her­zen der ma­rok­ka­ni­schen Haupt­stadt.

Schon bei der An­kunft ver­zau­bert das The Ritz-Carl­ton Ra­bat, Dar Es Sa­lam mit ma­jes­tä­ti­scher Ele­ganz. Die mit „Mu­qar­nas“ – ei­nem ara­bisch-an­da­lu­si­schen Ar­chi­tek­tur­ele­ment aus der Zeit der Al­mo­ra­vi­den-Dy­nas­tie – ver­zierte De­cke zeugt von meis­ter­haf­ter Hand­werks­kunst. Prä­gend ist da­bei die reich ver­zierte Kup­pel mit geo­me­tri­schen und flo­ra­len Mus­tern in Grün, Gold und ei­nem Hauch von Rot.

Barocke Opulenz und marokkanisches Flair

Die Wände zie­ren ein­zig­ar­tige ma­rok­ka­ni­sche Gebs-Fres­ken – von lo­ka­len Hand­wer­kern ge­schickt aus Gips ge­fer­tigte Kunst­werke. Das Meis­ter­stück der Lobby ist aber ein fun­keln­der Ro­koko-Kron­leuch­ter, der ma­jes­tä­tisch über dem Raum thront. Das In­te­ri­eur stellt die ara­bisch-an­da­lu­si­sche Kul­tur dar und setzt zu­gleich mit ele­gan­ten Mö­beln mo­derne Ak­zente. Je­des der sorg­fäl­tig plat­zier­ten Wand­ge­mälde zeigt sym­bol­träch­tige Mo­mente aus mau­ri­schen Ver­gan­gen­heit des Lan­des.

Das The Ritz-Carl­ton, Ra­bat Dar Es Sa­lam um­fasst 100 Zim­mer und 17 Sui­ten – dar­un­ter eine 180 Qua­drat­me­ter große „Royal Suite”. Sie ver­fü­gen alle über eine ei­gene Ter­rasse mit Blick auf den Pool und die Gär­ten. Das De­sign stellt eine Mi­schung aus ba­ro­cker Opu­lenz und ma­rok­ka­ni­schem Flair dar: Bet­ten mit ver­zier­ten Kopf­tei­len, große Spie­gel, ver­gol­dete Fres­ken, wert­volle Stoffe, leb­hafte Far­ben, Mo­bi­liar im Ba­rock­stil und präch­ti­ger Mar­mor in den Ba­de­zim­mern prä­gen das Am­bi­ente.

Mittelmeer-Küche und eine Speakeasy-Bar

The Ritz-Carl­ton Ra­bat, Dar Es Sa­lam (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot reicht von lo­ka­len und in­ter­na­tio­na­len Spei­sen über tra­di­tio­nelle me­di­ter­rane Spe­zia­li­tä­ten bis zu in­no­va­ti­ven Ge­rich­ten aus der Fu­si­ons­kü­che. Die ganz­tä­gig ge­öff­nete „Me­di­ter­ra­nean Bras­se­rie” ver­spricht ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis mit atem­be­rau­ben­dem Blick auf den Royal Golf Dar Es Sa­lam. Ser­viert wer­den hoch­wer­tige re­gio­nale und me­di­ter­rane Pro­dukte – ob beim À‑la-carte-Früh­stück, beim Gour­met-Lunch oder beim Din­ner.

Die „Lobby Lounge” emp­fängt zum Af­ter­noon Tea mit ei­ner ex­qui­si­ten Aus­wahl an ma­rok­ka­ni­schen und eng­li­schen Tee­sor­ten, köst­li­chen Häpp­chen, ma­rok­ka­ni­schen Sü­ßig­kei­ten und er­le­se­nen Ge­trän­ken. Im von mor­gens bis abends ge­öff­ne­ten Pool­bar-Re­stau­rant „Pa­lapa” wer­den Ce­vi­che, Ta­cos und leichte Snacks aus der pan-ame­ri­ka­ni­schen Kü­che ser­viert – be­glei­tet von er­fri­schen­den Cock­tails und In­fu­sed Wa­ter.

Die Spea­k­easy-Bar „Blind Ti­ger” in der Lobby zeigt sich von der Ele­ganz der 1920er Jahre-in­spi­riert. In sanf­tes, ge­dämpf­tes Licht ge­taucht, herrscht hier das per­fekte Fee­ling für ei­nen un­ver­gess­li­chen Abend. Im Kon­trast zur hel­len, luf­ti­gen Lobby sind die Wände schwarz – ak­zen­tu­iert mit gol­de­nen Ele­men­ten und ei­nem ein­drucks­vol­len Kron­leuch­ter, der über der Bar hängt. Zur Aus­wahl ste­hen klas­si­sche und Si­gna­ture-Cock­tails, die an die Zeit der Pro­hi­bi­tion er­in­nern, aber auch edle Weine, erst­klas­sige Spi­ri­tuo­sen und ver­schie­dene ku­li­na­ri­sche Krea­tio­nen.

Prächtige Gärten im andalusischen Stil

The Ritz-Carl­ton Ra­bat, Dar Es Sa­lam (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Die Gär­ten des Ho­tels sind ein Meis­ter­werk der Land­schafts­ge­stal­tung im an­da­lu­si­schen Stil mit sanft plät­schern­den Brun­nen. Nicht we­ni­ger pracht­voll prä­sen­tiert sich der mo­nu­men­tale Pool: Seine ge­wal­ti­gen Aus­maße und das raf­fi­nierte De­sign un­ter­strei­chen glit­zernde Mo­sa­ik­ein­fas­sun­gen, die das Son­nen­licht re­flek­tie­ren. Der so er­zeugte schim­mernde Ef­fekt lässt den ge­sam­ten Gar­ten grö­ßer er­schei­nen. Um­rahmt wird der Pool von Son­nen­lie­gen und schat­ti­gen Ca­ba­nas.

Das „The Ritz-Carl­ton Spa” ist ein ru­hi­ger Rück­zugs­ort mit Sau­nen, Ham­mams, zehn Be­hand­lungs­räu­men und zwei Paar­sui­ten. Die The­ra­peu­ten ver­wen­den die bes­ten Pro­dukte der Marke ma­ro­c­Ma­roc. Der von rö­mi­schen Bä­dern in­spi­rierte In­door-Pool ver­fügt über ein Glas­dach. Beim Trai­ning im rund um die Uhr ge­öff­ne­ten Fit­ness­cen­ter bie­tet sich ein herr­li­cher Blick auf die Gär­ten des Pa­las­tes und den Royal Golf Dar Es Sa­lam. Die­ser um­fasst drei Plätze mit ins­ge­samt 45 Lö­chern in­mit­ten ei­nes Ei­chen­wal­des.

Ra­bat liegt an der At­lan­tik­küste und wurde 2012 von der UNESCO zum Welt­kul­tur­erbe er­klärt. Das The Ritz-Carl­ton Ra­bat, Dar Es Sa­lam liegt nur we­nige Au­to­mi­nu­ten vom his­to­ri­schen Zen­trum ent­fernt und ist da­mit der ideale Aus­gangs­punkt, um die Stadt zu er­kun­den. Die Zim­mer­preise be­gin­nen je nach Sai­son bei um­ge­rech­net 338 bis 404 Euro pro Nacht in­klu­sive Steu­ern und Ge­büh­ren. Mit dem Früh­stück für zwei Per­so­nen kom­men noch rund 80 Euro pro Nacht dazu.

