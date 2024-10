Tirol: Neue und neu gestaltete Unterkünfte für den Winter 2024/​25

Wenn Ti­rol in die Win­ter­sai­son 2024/​25 star­tet, dür­fen sich die Gäste wie­der über neue und neu ge­stal­tete Un­ter­künfte freuen – von Ho­tels über Apart­ment­häu­ser bis zu Fe­ri­en­woh­nun­gen. Wir ha­ben die wich­tigs­ten Neu­ig­kei­ten zu­sam­men­ge­fasst.

Neues aus Tirols Hotellerie

Grand Ti­ro­lia /​ Kitz­bü­hel (c) Kit­zig De­sign Stu­dios

Grand Ti­ro­lia /​ Kitz­bü­hel: Das Grand Ti­ro­lia Kitz­bü­hel lässt nach ei­ner Er­wei­te­rung im Win­ter 2024/​25 mit ei­ni­gen Neu­ig­kei­ten auf­hor­chen. 69 neue, kom­for­ta­ble Zim­mer und Fa­mi­lien-Sui­ten, in de­nen sich die ganze Fa­mi­lie zu Hause fühlt, mehr Platz im Re­stau­rant, ein Kin­der-Pool­be­reich, ein neuer In­door-Spiel­platz so­wie ab­wechs­lungs­rei­che Un­ter­hal­tungs- und Frei­zeit­an­ge­bote sor­gen da­für, dass sich große und kleine Gäste glei­cher­ma­ßen wohl­füh­len. Hier trifft Lu­xus auf Fa­mi­li­en­freund­lich­keit.

Bichl­hof /​ Kitz­bü­hel: Be­reits in drit­ter Ge­ne­ra­tion wird der Tra­di­ti­ons­be­trieb Bichl­hof in Kitz­bü­hel von der Fa­mi­lie Hopf­ner ge­führt. Im Win­ter 2024/​25 ver­ei­nen elf neue Zim­mer und Sui­ten dank mo­der­ner De­sign­ele­mente und hoch­wer­ti­ger Ma­te­ria­lien den ge­wohn­ten Lu­xus mit Ge­müt­lich­keit. Die Bar er­hält als be­lieb­ter Treff­punkt ei­nen neuen An­strich und die In­ves­ti­tion in eine Pho­to­vol­taik-An­lage rückt die Nach­hal­tig­keit noch stär­ker in den Fo­kus des Be­triebs.

er­iro (c) Alex Mo­ling

er­iro /​ Ti­ro­ler Zug­spitz Arena: Na­tür­lich und pu­ris­tisch prä­sen­tiert sich das neue er­iro auf 1.550 Me­tern Höhe in Ehr­wald in der Ti­ro­ler Zug­spitz Arena. Die neun lu­xu­riö­sen Sui­ten am Fuße der Zug­spitze bie­ten je­weils Platz für zwei bis vier Per­so­nen und über­zeu­gen durch ex­qui­si­tes In­te­ri­eur, eine of­fene Feu­er­stelle, na­tür­li­che Ma­te­ria­lien aus Stein, Alt­holz und Na­tur­fa­ser so­wie das Pan­orama, das durch bo­den­tiefe Fens­ter in den Raum dringt. Die Gäste des Adults-only-Ho­tels dür­fen sich über ei­nen Spa-Be­reich mit Pools, Sau­nen und Ru­he­räu­men so­wie ein Re­stau­rant mit of­fe­ner Grill- und Koch­in­sel freuen. Be­reits die An­reise ist im er­iro ein Er­leb­nis, denn hin­auf auf die Ehr­wal­der Alm geht es mit der Seil­bahn.

Juf­fing Ho­tel & Spa (c) West

Juf­fing Ho­tel & Spa /​ Kuf­stei­n­erland: Mit ei­nem Er­wei­te­rungs­um­bau be­grü­ßen El­mar und Sonja Juf­fin­ger-Kon­zett ab dem Win­ter 2024/​25 ihre Gäste im Juf­fing Ho­tel & Spa. Ohne die Bet­ten­an­zahl zu er­hö­hen, steht der Um­bau ganz im Zei­chen qua­li­ta­ti­ver Ver­bes­se­run­gen. Kon­kret wird das Spa-An­ge­bot um eine Ent­span­nungs­oase mit ei­nem zu­sätz­li­chen Ru­he­raum und eine Be­we­gungs­oase mit ei­nem grö­ße­ren Yoga- und Fit­ness­stu­dio, ei­nem In­fi­nity-Whirl­pool und ei­nem bio­dy­na­mi­schen Gar­ten­pool er­wei­tert. Neue La­de­sta­tio­nen in der Tief­ga­rage, der Neu­bau der haus­in­ter­nen Wä­sche­rei, die Er­wei­te­rung der PV-An­lage und die Be­grü­nung des Re­stau­rant- und Ru­he­raum­dachs sor­gen für noch mehr Kli­ma­schutz.

Fe­ri­en­an­lage Lär­chen­hof /​ Ti­ro­ler Zug­spitz Arena: Der neue Well­ness­tower im Lär­chen­hof er­wei­tert das Spa- und Well­ness­an­ge­bot ab Win­ter 2024/​25 auf eine Flä­che von 2.500 Qua­drat­me­tern. Auf drei Eta­gen fin­den die Gäste künf­tig ei­nen Fa­mi­li­en­be­reich mit In­door- und Out­door-Pool, eine Event-Pan­ora­ma­sauna, ein Käl­te­tauch­be­cken, ei­nen Ro­of­top-In­fi­nity-Whirl­pool und eine Dach­ter­rasse vor.

Neu­haus Zil­ler­tal Re­sort /​ Zil­ler­tal: Be­reits seit 1649 heißt die Fa­mi­lie Moigg ihre Gäste in Mayr­ho­fen will­kom­men. Über die Jahre hat sich der land­wirt­schaft­li­che Be­trieb al­ler­dings zu ei­ner weit­läu­fi­gen Ho­tel­an­lage mit 170 Zim­mern, Sui­ten, Apart­ments und Cha­lets ent­wi­ckelt. Ab dem Win­ter 2024/​25 wird das Well­ness- und Fa­mi­li­en­an­ge­bot des Neu­haus Zil­ler­tal Re­sort nun um ein 5.800 Qua­drat­me­ter gro­ßes Ba­de­haus er­wei­tert. Für die Gäste be­deu­tet dies zu­sätz­lich ei­nen 25-Me­ter-In­fi­nity-Pool, ei­nen 25-Me­ter-In­door-Pool, ein Rut­schen-Pa­ra­dies über drei Eta­gen, „Seppi’s Was­ser­spaß” für die ganze Fa­mi­lie, ein Son­nen­deck mit Re­lax­pool, Fa­mi­lien-Ru­he­räume und eine Event-Sauna. Be­trie­ben wird das neue Ba­de­haus kli­ma­freund­lich mit Grund­was­ser­wär­me­pum­pen und ei­ge­nem Son­nen­strom.

Ho­tel Neue Post /​ Chill Out Lounge (c) Mi­chael Hu­ber

Ho­tel Neue Post /​ Zil­ler­tal: Mit vier neuen Fa­mi­li­en­sui­ten, acht neuen Ju­nior Sui­ten, ei­ner mo­der­nen Chill Out Lounge so­wie ei­ner er­wei­ter­ten Pho­to­vol­taik-An­lage, die 25 Pro­zent des Strom­be­darfs ab­deckt, star­tet die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Pfis­ter in die neue Win­ter­sai­son. Das Tra­di­ti­ons­ho­tel in Mayr­ho­fen, das be­reits 1664 erst­mals ur­kund­lich do­ku­men­tiert wurde, legt in der Wei­ter­ent­wick­lung des Be­triebs größ­ten Wert auf das Thema Nach­hal­tig­keit, wes­halb be­reits beim Um­bau des Haupt­hau­ses auf En­er­gie­ef­fi­zi­enz, Wär­me­rück­ge­win­nung und Son­nen­strom ge­setzt wurde. Au­ßer­dem ser­viert das Re­stau­rant „Der Post­wirt” künf­tig auch ve­gane Spei­sen.

Al­pen Re­sort Schr­ofen­blick (c) Jan Han­ser /​ Mood Pho­to­gra­phy

Al­pen Re­sort Schr­ofen­blick /​ Zil­ler­tal: Aus dem ehe­ma­li­gen Ho­tel Schr­ofen­blick in Mayr­ho­fen wurde in we­ni­gen Mo­na­ten Bau­zeit das neue Apart- und Ak­tiv­ho­tel Al­pen Re­sort Schr­ofen­blick. Mit 29 mo­der­nen Apart­ments, ei­nem Well­ness­be­reich mit fin­ni­scher Sauna, Bio-Sauna, Dampf­bad, In­fra­rot-Lie­ge­stüh­len und Quell­was­ser­brun­nen so­wie dem ho­tel­ei­ge­nen Re­stau­rant „Ge­nuss­Blick” dür­fen sich die Gäste auf ein Ur­laubs­do­mi­zil freuen, das Na­tur, Ge­nuss und Kom­fort ver­eint. Der ei­gens ein­ge­rich­tete Work­a­tion Room mit mo­der­nen Ar­beits­plät­zen er­laubt zu­dem, die Ar­beit mit dem Ver­gnü­gen zu ver­bin­den.

Mount Med Re­sort /​ Wild­schönau (c) Mi­chael Hu­ber

Mount Med Re­sort /​ Wild­schönau: Mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen He­alth-Fu­sion-Kon­zept öff­net das Mount Med Re­sort ab De­zem­ber in der Wild­schönau seine Tü­ren. Auf­bau­end auf den 850 Jahre al­ten Mau­ern ei­nes ehe­ma­li­gen klös­ter­li­chen Ze­hen­t­hofs, ent­stand ein High-End-Ge­sund­heits­re­sort, das mit dem „MOUNT ME­Do­lu­ti­ons-Kon­zept” auf maß­ge­schnei­derte Lö­sun­gen für Le­bens­qua­li­tät, Schön­heit, Mo­bi­li­tät und Ge­sund­heit setzt. Das Me­di­cal Spa Re­sort be­her­bergt 46 Zim­mer und Ju­nior-Sui­ten, 14 Cha­let-Sui­ten, ein 3.500 Qua­drat­me­ter gro­ßes Ho­li­stic Spa & He­alth, 38 Be­hand­lungs­räume, 340 Qua­drat­me­ter Fit­ness & Gym so­wie sie­ben his­to­ri­sche Re­stau­rant­stu­ben.

Na­tur­ho­tel Out­side /​ Ost­ti­rol: Als Fa­mi­li­en­be­trieb in drit­ter Ge­ne­ra­tion steht im Na­tur­ho­tel Out­side der Fa­mi­lie Gan­zer die Nach­hal­tig­keit seit je­her im Fo­kus. Die Gäste dür­fen sich ab dem Win­ter 2024/​25 über ein er­neu­er­tes und er­wei­ter­tes Na­tur Spa freuen. High­lights sind un­ter an­de­rem der be­heizte Au­ßen­pool so­wie das erste De­fer­eg­ger Heil­was­ser-So­le­bad.

Alm­hof /​ Wild­schönau: Der von Fa­mi­lie Gru­ber ge­führte Alm­hof er­wei­tert ab dem Win­ter 2024/​25 das Stamm­ho­tel um die neue Alm­LODGE. Ihre Zim­mer und Sui­ten für bis zu sechs Per­so­nen punk­ten mit ei­nem zeit­ge­mä­ßen De­sign und der Nut­zung des An­ge­bots im Stamm­haus – wie etwa der Halb­pen­sion, der Well­ness­an­lage und des Hal­len­bads. Mit sei­nen Um- und Aus­bau­maß­nah­men legt der fa­mi­li­en­ge­führte Be­trieb gro­ßen Wert auf Kom­fort- und Qua­li­täts­ver­bes­se­run­gen für die Gäste und das Team.

Neue Apartments und Ferienwohnungen

Das neue Au­gust träumt im Wipp­tal (c) Kle­mens Hört­nagl

Au­gust träumt /​ Wipp­tal: Ein klei­nes Apart­ment mit be­son­de­rem Flair ist das neue „Au­gust träumt” in Ma­trei am Bren­ner. Nur we­nige Geh­mi­nu­ten vom Orts­zen­trum ent­fernt, dür­fen sich die Gäste über eine ge­müt­li­che Wohl­fühl­at­mo­sphäre freuen. Viele kleine De­tails – wie ein his­to­ri­sches Paar Ski oder eine Kü­chen­lampe aus Email-Ge­schirr – ma­chen das Apart­ment zu ei­nem ech­ten Hin­gu­cker.

Jagg­ling­hof /​ Pil­ler­see­tal: Acht neu re­no­vierte Fe­ri­en­woh­nun­gen – teils mit pri­va­ter Sauna – bie­tet der tra­di­ti­ons­rei­che Jagg­ling­hof in St. Ul­rich am Pil­ler­see. Einst ein ein­fa­cher Bau­ern­hof, ent­wi­ckelte die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Danzl das Haus zu ei­nem mo­der­nen, aber tra­di­tio­nell ge­blie­be­nen Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men. Die Fe­ri­en­woh­nun­gen sind für zwei bis sechs Per­so­nen aus­ge­legt und punk­ten mit ex­klu­si­vem De­sign, ei­ner voll aus­ge­stat­te­ten Kü­che und ei­ner traum­haf­ten Lage.

sil132 /​ Ost­ti­rol: Stil­volle Fe­ri­en­woh­nun­gen in­mit­ten des ru­hi­gen Dörf­chens Sil­lian in Ost­ti­rol bie­tet das neue Apart­ment­haus sil132. Die mo­der­nen Apart­ments für zwei bis sechs Per­so­nen ha­ben wahl­weise ei­nen Gar­ten, eine Ter­rasse oder ei­nen Bal­kon, sind ele­gant-mi­ni­ma­lis­tisch ein­ge­rich­tet und punk­ten durch die fuß­läu­fige Lage zum Dorf­zen­trum und der Ski­bus­hal­te­stelle di­rekt vor der Haus­tür.

Lebe’scharnitz /​ Re­gion See­feld: Zehn neue Apart­ments be­her­bergt das Lebe’scharnitz, das mit hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­lien, mo­der­nem De­sign und ei­nem ein­la­den­den Wohl­fühl­kon­zept über­zeugt. Ideal für Paare, Fa­mi­lien und Grup­pen ge­eig­net, bie­ten die Apart­ments wahl­weise Platz für bis zu acht Per­so­nen und dank der Lage in un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Na­tur­park Kar­wen­del eine Fülle von Frei­zeit­mög­lich­kei­ten wie Schnee­schuh­wan­dern, Ski­tou­ren­ge­hen, Lang­lau­fen oder Ro­deln.

Weitere Neuigkeiten

ADEA Life­style Sui­tes in Fie­ber­brunn (c) ADEA Life­style Sui­tes Fie­ber­brunn

ADEA Life­style Sui­tes Fie­ber­brunn: Mit der Lage di­rekt an der Tal­sta­tion der Berg­bah­nen Fie­ber­brunn sind die 124 groß­zü­gi­gen Sui­ten und Lodges samt Well­ness­be­reich und Re­stau­rant un­ter der Lei­tung von Spit­zen­koch Ste­fan Mar­quard ideal für ei­nen Ski­ur­laub.

Grün­wald Re­sort Söl­den: Di­rekt an der Ski­piste ge­le­gen, bie­ten die sty­li­schen Stu­dios und Cha­lets samt Ba­de­haus mit be­heiz­tem Out­door-Pool und Alm-Ski­hütte al­les für ei­nen ge­lun­ge­nen Ski­ur­laub.

Ex­plo­rer Ho­tel Stu­bai­tal: Mo­derne Zim­mer, ein gro­ßes Früh­stücks­buf­fet, ein Sport Spa, eine Bike- und Ski-Area so­wie E‑Ladestationen er­war­ten die Gäste im neuen Pas­siv­haus-Ho­tel in Neu­stift im Stu­bai­tal.

Zug­spitz Sui­tes Ler­moos: Fe­ri­en­woh­nun­gen für bis zu sie­ben Per­so­nen mit groß­zü­gi­ger Ter­rasse, Well­ness­be­reich, voll aus­ge­stat­te­ten Kü­chen und di­rek­ter Lage am Ski­lift bie­tet das neue Re­sort in der Ti­ro­ler Zug­spitz Arena.

