Tirol: Die wichtigsten Neuigkeiten für die Wintersaison 2024/​25

Ein noch grö­ße­res An­ge­bot an be­schil­der­ten Rou­ten für Win­ter­wan­de­run­gen und per­fekt prä­pa­rier­ten Lang­lauf­loi­pen, noch kom­for­ta­blere Berg­bah­nen mit mehr Ka­pa­zi­tät und wei­tere Neue­run­gen für große und kleine Gäste auf und ab­seits der Piste er­war­tet die Ur­lau­ber in der Win­ter­sai­son 2024/​25 in Ti­rol.

Abseits der Piste

Aut­ark so­lar­be­leuch­tete Nacht­loipe in Hoch­fil­zen (c) Klub­ar­beit

Erste aut­ark so­lar­be­leuch­tete Nacht­loipe in Hoch­fil­zen: In Hoch­fil­zen im Pil­ler­see-Tal lau­fen Fans des nor­di­schen Sports im Win­ter 2024/​25 auf der ers­ten aut­ark so­lar­be­leuch­te­ten Nacht­loipe, die als weg­wei­sende In­itia­tive für ei­nen um­welt­freund­li­chen Win­ter­sport­ge­nuss gilt. Rund 50 Pho­to­vol­taik-Pa­neele mit Ak­kus er­mög­li­chen die Be­leuch­tung der Loipe ab dem Ein­bruch der Däm­me­rung für eine Dauer von etwa vier Stun­den.

Neues Win­ter­kom­pe­tenz­zen­trum Ma­treier Tau­ern­haus: Zwei Win­ter­wan­der­wege, vier Lang­lauf­loi­pen, der größte künst­li­che Eis­klet­ter­park Ös­ter­reichs mit 70 Rou­ten und ein 17 Me­ter ho­her Eis­klet­ter­turm sind die High­lights des neuen Win­ter­kom­pe­tenz­zen­trums im Ma­treier Tau­ern­haus in Ma­trei in Ost­ti­rol. Für Win­ter­sport­ak­ti­vi­tä­ten ab­seits des Ski­fah­rens gibt es da­mit ein ab­wechs­lungs­rei­ches An­ge­bot in un­ter­schied­li­chen Län­gen und Schwie­rig­keits­gra­den.

Erste Schnee­schuh­r­oute in Kappl: Auf 1,8 Ki­lo­me­tern Länge mit ei­nem Hö­hen­un­ter­schied von 77 Me­tern ver­läuft die erste Schnee­schuh­r­oute in Kappl im Paz­naun­tal. Start­punkt der aus­ge­schil­der­ten Tour ist die Berg­sta­tion Di­a­sbahn. Von hier führt sie nach ei­ni­gen Me­tern ent­lang des Fahr­we­ges zu ei­nem ru­hig ge­le­ge­nen Holz­sta­del. Re­tour geht es wie­der zur Berg­sta­tion Di­a­sbahn, wo sich das „Sunny Moun­tain Re­stau­rant” zur Ein­kehr emp­fiehlt.

Neue Win­ter­wan­der­runde im Pitz­tal: Künf­tig kön­nen Fuß­gän­ger auch im Win­ter mit der Sechs­zei­ger-Ses­sel­bahn im Pitz­tal berg- und tal­wärts be­för­dert wer­den. Da­mit wird auch die neue, rund zwei Ki­lo­me­ter lange Win­ter­wan­der­runde „Sechs­zei­ger Sky­walk” er­öff­net, die an der Berg­sta­tion in Rich­tung Sechs­zei­ger Kreuz auf knapp 2.400 Me­tern Höhe und wie­der zu­rück führt.

Stern­för­mi­ger Win­ter­weit­wan­der­weg in See­feld: Als Er­gän­zung zum be­stehen­den Win­ter­weit­wan­der­weg, der sich über vier Ta­ges­etap­pen mit drei Über­nach­tun­gen und Ge­päck­trans­port er­streckt, bie­tet die Re­gion See­feld ab der Win­ter­sai­son 2024/​25 eine neue, stern­för­mige Win­ter­weit­wan­de­rung an. An fünf Ta­gen wer­den da­bei die land­schaft­li­chen High­lights der fünf Orte der Re­gion er­wan­dert – im­mer mit dem Kom­fort des fes­ten Aus­gangs­punk­tes in See­feld. So bleibt ge­nü­gend Zeit, abends das viel­sei­tige Wellness‑, Shop­ping- und Ku­li­na­rik-An­ge­bot ken­nen­zu­ler­nen.

Gon­del­fah­ren und Win­ter­wan­dern in der Wild­schönau: Zwei neue Win­ter­wan­der­tou­ren war­ten ab dem Win­ter 2024/​25 auf die Gäste in der Wild­schönau. Im­mer mitt­wochs geht es am Mark­bach­joch auf 1.500 Me­tern Höhe durch den Tief­schnee und im­mer frei­tags von der Berg­sta­tion der Schatz­berg­bahn auf 1.800 Me­tern bis zur Ger­nalm. Die ge­führ­ten Tou­ren sind ebenso in der „Wild­schönau Card” in­klu­diert wie der Ver­leih von Schnee­schu­hen. Für Wan­de­rer ohne Ski­pass gel­ten ver­güns­tigte Preise für die Berg- und Tal­fahrt.

Neues aus den Skigebieten

Zam­mer Loch­putz im Win­ter (c) TVB Ti­rol West /​ Da­niel Zan­gerl

Neue Berg­bah­nen im Ski­cir­cus: Gleich zwei neue Berg­bah­nen ste­hen ab der Win­ter­sai­son 2024/​25 im Ski­cir­cus Saal­bach Hin­ter­glemm Leo­gang Fie­ber­brunn be­reit. Zum ei­nen wird in Fie­ber­brunn die Seil­bahn zum Lärch­filz­ko­gel mit der „F1+F2 Steu­bö­den­bahn” er­neu­ert – ei­ner Zeh­ner-Ein­seil­um­lauf­bahn, die mit ei­ner schnel­le­ren Fahrt­zeit und ohne Um­stieg an der Mit­tel­sta­tion noch mehr Ka­pa­zi­tä­ten und Kom­fort auf­weist. Eben­falls mehr Kom­fort ver­spricht die neu ge­baute „Zwöl­fer NORD”, die als Zeh­ner-Ein­seil­um­lauf­bahn die be­stehende Bahn mit Steh­gon­deln er­setzt.

Neu­bau des Pan­orama-Re­stau­rants Kreuz­joch in der Schlick 2000: Di­rekt an der Berg­sta­tion der Kreuz­joch­bahn bie­tet das neue Pan­orama-Re­stau­rant Kreuz­joch in der Schlick 2000 in Stu­bai ab der Win­ter­sai­son 2024/​25 Platz für bis zu 200 Gäste. Das Re­stau­rant mit ei­nem Selbst­be­die­nungs- und ei­nem Be­die­nungs­be­reich so­wie ei­ner Pan­orama-Bar samt gro­ßer Som­mer­ter­rasse über­zeugt durch das ty­pi­sche Hüt­ten­flair mit mo­der­nem Touch und die tra­di­tio­nel­len Ti­ro­ler Spe­zia­li­tä­ten.

Neue Berg­bah­nen in der Zil­ler­tal Arena: Zwei neue Berg­bah­nen ge­hen ab dem Win­ter 2024/​25 in der Zil­ler­tal Arena in Be­trieb. Die Ach­ter-Ses­sel­bahn „Teu­fel­tal”, die Zell am Zil­ler künf­tig noch ef­fi­zi­en­ter mit Ger­los ver­bin­det, ist mit Wet­ter­schutz­hau­ben und Sitz­hei­zun­gen aus­ge­stat­tet und bie­tet ne­ben mehr Kom­fort auch eine hö­here Be­för­de­rungs­ka­pa­zi­tät. Die neue Sech­ser-Ses­sel­bahn „Du­xer X‑Press” er­setzt wie­derum die bis­he­rige Vie­rer-Ses­sel­bahn „Du­xeralm­bahn”. Auch sie bie­tet mit Wet­ter­schutz­hau­ben und Sitz­hei­zun­gen deut­lich mehr Kom­fort und eine schnel­lere Be­för­de­rung.

Neue Berg­bah­nen in der Ski­Welt Wil­der Kai­ser Bri­xen­tal: In Schef­fau star­tet mit der Win­ter­sai­son 2024/​25 die neue „8‑CLD/​B Ei­berg­bahn” als eine der en­er­gie­ef­fi­zi­en­tes­ten Ses­sel­bah­nen den Be­trieb. Aus­ge­stat­tet mit ei­ner PV-An­lage, die rund 50 Pro­zent des En­er­gie­be­darfs deckt, kann sie bis zu 4.570 Per­so­nen pro Stunde be­för­dern. An der Berg­sta­tion der Zins­berg­bahn in Bri­xen im Thale kom­men die Gäste zu­dem in den Ge­nuss ei­nes ein­zig­ar­ti­gen 360-Grad-Pan­ora­mas. Die neue Aus­sichts­platt­form ist be­quem mit dem Auf­zug oder der Treppe zu er­rei­chen und so­wohl für Ski­fah­rer als auch Fuß­gän­ger zu­gäng­lich.

Familie und Wellness

Win­ter­wun­der­land in der Ski­Welt Wil­der Kai­ser – Bri­xen­tal (c) Berg­bahn Söll /​ Sa­bine Weiss

Er­wei­te­rung der Er­leb­nis­therme Zil­ler­tal: Neue Ru­he­räume, eine grö­ßere Sau­na­land­schaft mit Nackt­be­reich, Au­ßen­schwimm­be­cken, Du­schen und Sau­na­gar­ten so­wie ein zu­sätz­li­ches An­ge­bot für Fa­mi­lien mit Rut­schen, Was­ser­spritz­ka­no­nen und Was­ser­kü­bel­du­schen im Kin­der-Ac­tion-Nass­be­reich ver­spre­chen ab dem Win­ter 2024/​25 mehr Auf­ent­halts­qua­li­tät und hö­here Ka­pa­zi­tä­ten in der Er­leb­nis­therme Zil­ler­tal. Eine wei­tere At­trak­tion ist ne­ben dem neu ge­stal­te­ten Haupt­ein­gang die Dach­ter­rasse mit Pan­ora­ma­blick.

Ver­hex­tes Kin­der­land in der Ski­Welt Wil­der Kai­ser-Bri­xen­tal: Ganz neu ent­steht im Win­ter 2024/​25 in Hoch­söll ein ver­hex­tes Win­ter­wun­der­land, das für große und kleine Gäste frei zu­gäng­lich ist. An der Mit­tel­sta­tion der Gon­del­sta­tion „He­xen­was­ser” bie­ten ein Na­tur­eis­lauf­platz, ein Win­ter­spiel­platz zum To­ben im Schnee, ein klei­nes Spaß-För­der­band und ein Ent­span­nungs­be­reich mit Son­nen­lie­gen die Mög­lich­keit, erste Er­fah­run­gen mit Schnee und Ski zu sam­meln. Im be­heiz­ten Leb­ku­chen­häus­chen kön­nen sich die Kin­der kos­ten­los Equip­ment zum Rut­schen und Spie­len aus­lei­hen. Zu­dem star­tet hier der neue Er­leb­nis­weg für Win­ter­wan­de­run­gen zur Stöck­lalm.

Neue Snow­tu­bing-Bahn im Fa­mi­li­en­park Dra­chen­tal-Wild­schönau: Der Fa­mi­li­en­park Dra­chen­tal in Oberau in der Wild­schönau be­geis­terte kleine Gäste schon bis­her mit ei­nem Al­pine Co­as­ter, ei­nem 5D-Kino, ei­ner Ku­gel­bahn und ei­nem Eis­lauf­platz. Ab dem Win­ter 2024/​25 sorgt nun eine neue Snow­tu­bing-Bahn di­rekt ne­ben dem Kin­der­schlepp­lift und Übungs­hang für Spaß im Schnee.

Tri­as­sic Park auf der Stein­platte Waid­ring: Noch mehr Spaß für Groß und Klein ver­spricht auch der „Tri­as­sic Park” im Pil­ler­see-Tal mit der neuen „Tri­as­sic Fun­line”, die mit ei­ner Wel­len­bahn, Steil­kur­ven, ei­ner Rie­sen­schnee-Schne­cke samt Tun­nel und ei­nem Kin­der­sla­lom aus­ge­stat­tet ist. Zu­dem sind die Kleins­ten ab­seits der Piste in der Tri­as­sic-Kin­der­be­treu­ung bes­tens auf­ge­ho­ben.

Abend­wan­de­run­gen im Zam­mer Loch­putz: In der Fe­ri­en­re­gion Ti­rol West füh­ren ab dem Win­ter 2024/​25 erst­mals zwei Abend­wan­de­run­gen pro Wo­che durch Ti­rols mys­ti­sche Klamm – den „Zam­mer Loch­putz”. Die glit­zern­den Eis­kris­talle des Was­ser­falls, die Welt der Sa­gen und das mär­chen­hafte Am­bi­ente rund um das neue Mas­kott­chen „Lochi” war­ten dann auch in der kal­ten Jah­res­zeit auf große und kleine Gäste.

