Royalton CHIC Antigua: All-Inclusive-Resort nur für Erwachsene

Auf der Ka­ri­bik­in­sel An­ti­gua be­grüßt das neue Royal­ton CHIC An­ti­gua aus der „Au­to­graph Coll­ec­tion” von Mar­riott seit kur­zem seine ers­ten Gäste. Es ist das 33. Re­sort der Marke „All-In­clu­sive by Mar­riott Bon­voy” und rich­tet sich mit 235 Zim­mern und Sui­ten so­wie zwölf ex­klu­si­ven Over-Wa­ter-Sui­ten aus­schließ­lich an Er­wach­sene.

Di­rekt am Strand ge­le­gen und nur 15 Mi­nu­ten vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen V.C. Bird ent­fernt, war­tet das Adults-only-Re­sort mit sie­ben Re­stau­rants und fünf Bars auf. Die ku­li­na­ri­sche Viel­falt reicht da­bei von ita­lie­ni­schen Spe­zia­li­tä­ten über me­di­ter­rane Köst­lich­kei­ten bis zu klas­si­schen Steaks. Vor al­lem das Over-Wa­ter-Re­stau­rant „Pes­cari” ist ein High­light für alle Gour­mets.

Zur Aus­stat­tung des Royal­ton CHIC An­ti­gua ge­hö­ren un­ter an­de­rem ein „Royal Spa” und ein mo­der­nes Fit­ness­cen­ter. Für Un­ter­hal­tung sor­gen Motto-Abende und DJ-Sets, die auf dem Kon­zept „Party Your Way“ der Royal­ton CHIC Re­sorts ba­sie­ren. Eine Über­nach­tung ist ab 475 Euro für zwei Per­so­nen buch­bar.

Au­ßer­dem ha­ben die Gäste vorab oder bei der An­kunft im Re­sort die Mög­lich­keit ei­nes (kos­ten­pflich­ti­gen) Up­grades in den „Dia­mond Club”. Die­ser bie­tet un­ter an­de­rem ei­nen Early-Check-in und Late-Check-out, den Zu­gang zu ei­ner pri­va­ten Lounge, ei­nen Pool und ei­nen Be­reich am Strand nur für die Mit­glie­der so­wie ei­nen in­di­vi­du­el­len But­ler-Ser­vice.

Royal­ton CHIC An­ti­gua (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das Royal­ton CHIC An­ti­gua ist be­reits das 24. Re­sort, das der Part­ner­schaft zwi­schen Mar­riott In­ter­na­tio­nal und den Blue Dia­mond Re­sorts ent­stammt. Zum ge­mein­sa­men Port­fo­lio ge­hö­ren un­ter an­de­rem das Pla­net Hol­ly­wood in Costa Rica und das Royal­ton Splash in Punta Cana – beide Teil der „Au­to­graph Coll­ec­tion” – so­wie das Mys­tique Hol­box in Me­xiko der Mar­riott-Marke „Tri­bute”.

„All-In­clu­sive by Mar­riott Bon­voy” um­fasst in­zwi­schen mehr als 30 Ho­tels und Re­sorts in der Ka­ri­bik und La­tein­ame­rika, die sich auf neun Mar­ken ver­tei­len. Sie neh­men alle am glo­ba­len Bo­nus­pro­gramm „Mar­riott Bon­voy” teil. Mehr als 200 Mil­lio­nen Mit­glie­der sam­meln da­mit welt­weit Punkte, die sie in fast 8.800 Ho­tels und Re­sorts ge­gen kos­ten­lose Über­nach­tun­gen ein­lö­sen kön­nen.

www.royaltonresorts.com /​ all-inclusive.marriott.com