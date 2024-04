Karibik: Neue Hotels und Resorts auf Antigua und Barbuda

Vom ers­ten Spa­ten­stich bis zur Er­öff­nung: Die Ho­tel­le­rie auf An­ti­gua und Bar­buda wird bis zum Jah­res­ende wie­der um ei­nige feine Adres­sen rei­cher. Auch der lang­fris­tige Blick zeigt Neues am Re­sort-Ho­ri­zont der bei­den In­seln in der Ka­ri­bik.

Das erste One & Only der Karibik

Royal­ton Chic An­ti­gua (c) Royal­ton Chic An­ti­gua

Lange wa­ren die One & Only Re­sorts auf der Su­che nach dem rich­ti­gen Ort für ihr ers­tes Hidea­way in der Ka­ri­bik. Nun ist die Ent­schei­dung ge­fal­len: 2027 er­öff­net das erste One & Only auf An­ti­gua. Die Wahl fiel auf ein idyl­li­sches Plätz­chen ober­halb der Half Moon Bay an der ru­hi­gen Süd­ost­seite der In­sel. Von hier wird die 132 Hektar große An­lage den si­chel­för­mi­gen Strand über­bli­cken. Die Ar­chi­tek­tur soll sich be­wusst der na­tur­be­las­se­nen Land­schaft an­pas­sen, die an ein Na­tur­schutz­ge­biet grenzt.

Deut­lich kür­zer ist die War­te­zeit bis zur Er­öff­nung ei­nes an­de­ren Hi­de­ways: Ende die­ses Jah­res wird das Bou­ti­que­ho­tel und Spa Moon­gate die ers­ten Gäste be­grü­ßen. Dann sol­len 40 der ins­ge­samt 49 Sui­ten und Vil­len be­zugs­fer­tig sein. Das Re­sort an der Half Moon Bay setzt ar­chi­tek­to­nisch auf Bare­food-Lu­xus, bei dem die In­nen- und Au­ßen­be­rei­che mit­ein­an­der ver­schmel­zen.

Be­reits im Count­down zum Ope­ning be­fin­det sich das Royal­ton Chic An­ti­gua. Das zur Blue Dia­mond Re­sorts Coll­ec­tion ge­hö­rende Adults-only-Re­sort soll am 29. April 2024 am be­rühm­ten Dick­in­son Bay Beach öff­nen. Ne­ben 235 Zim­mern und sie­ben Re­stau­rants war­ten fünf Bars, ein gro­ßes Spa und Sport­ein­rich­tun­gen auf Paare, Freunde und al­lein­rei­sende Er­wach­sene.

Nachhaltiges Hotelkonzept auf Barbuda

Ka­ri­bik (c) An­nie Lang via Un­s­plash

Auch die klei­nere Schwes­tern­in­sel An­ti­guas er­hält Zu­wachs. 2028 er­öff­net das Ro­se­wood Bar­buda auf ei­nem 85 Hektar gro­ßen Areal. Das neu­este Pro­jekt der Ro­se­wood Ho­tels & Re­sorts wird 50 Sui­ten und 35 Re­si­den­zen so­wie 900 Me­ter un­be­rühr­ten Strand um­fas­sen. Zu den drei gas­tro­no­mi­schen An­ge­bo­ten soll auch ein auf nach­hal­tige, lo­kale Pro­dukte spe­zia­li­sier­tes Farm-to-Ta­ble-Re­stau­rant ge­hö­ren.

Eben­falls Teil des Re­sorts wird das „Asaya Spa” sein, das mit ei­ner Aus­wahl an Be­hand­lun­gen und Er­leb­nis­an­ge­bo­ten zu den fünf Säu­len des Well­ness-Kon­zepts der Marke auf­war­tet: emo­tio­na­les Gleich­ge­wicht, Fit­ness, Er­näh­rung, phy­si­ka­li­sche The­ra­pien und Haut­pflege. Dazu kom­men ein Fit­ness­cen­ter und zwei Pools, von de­nen ei­ner spe­zi­ell für Fa­mi­lien zur Ver­fü­gung ste­hen wird.

Neuer Glanz für renommierte Adressen

Strand des Ve­r­an­dah Re­sorts (c) An­ti­gua and Bar­buda Tou­rism Aut­ho­rity

Au­ßer­dem wur­den meh­rere Re­sorts in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten um­fas­send re­no­viert und er­wei­tert – un­ter ih­nen das Ve­r­an­dah An­ti­gua. Des­sen Gäste ge­nie­ßen jetzt mo­der­ni­sierte Sui­ten, eine noch grö­ßere Aus­wahl an Re­stau­rants und den Zu­gang zum größ­ten 18-Loch-Mi­ni­golf­platz in der Ka­ri­bik.

Als Dine-Around-Kon­zept steht den Gäs­ten auch das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot der Schwes­ter-Re­sorts Pi­neapple Beach Club und St. Ja­mes’ Club & Vil­las zur Ver­fü­gung. Eben­falls mo­der­ni­siert prä­sen­tiert sich das Hawks­bill Re­sort. 111 neu ge­stal­tete Zim­mer ge­sel­len sich zu ei­nem neuen In­fi­nity-Pool mit meh­re­ren Lie­ge­decks am Hang samt Pan­ora­ma­blick auf den Sea Gra­pes Beach.

www.visitantiguabarbuda.com