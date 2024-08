DoubleTree by Hilton : Spektakuläres Debüt im Zentrum von Nizza

Hil­ton hat das Dou­ble­Tree by Hil­ton Nice Centre Ico­nic er­öff­net – ein stil­vol­les und mo­der­nes Ho­tel an der Côte d’A­zur. Dank der idea­len Lage im Her­zen der Stadt sind die Pro­me­nade des An­g­lais ent­lang der Mit­tel­meer­küste und die Alt­stadt mit ih­ren zahl­rei­chen Mu­seen und dem se­hens­wer­ten Schloss­berg nur ei­nen kur­zen Spa­zier­gang ent­fernt.

Das Dou­ble­Tree by Hil­ton Nice Centre Ico­nic ist zu­dem nur 15 Mi­nu­ten vom Flug­ha­fen Nizza Côte d’A­zur ent­fernt und bie­tet ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Bahn­hof Nice-Ville. Can­nes, St. Tro­pez und Mo­naco sind in we­ni­ger als 25 Mi­nu­ten er­reich­bar, was das Ho­tel zu ei­nem idea­len Aus­gangs­punkt für die Er­kun­dung der gla­mou­rö­sen Küste macht.

Das Ho­tel be­fin­det sich in ei­nem neuen, ge­mischt ge­nutz­ten Ge­bäu­de­kom­plex, der ein Life­style-Ziel in der Stadt mit Unterhaltungs‑, Ein­zel­han­dels- und Gas­tro­no­mie­an­ge­bo­ten bil­det. Mit sei­nem un­ge­wöhn­li­chen De­sign, das von Azu­rit-Kris­tal­len in­spi­riert ist, bil­det der Kom­plex eine kon­trast­rei­che mo­derne Ar­chi­tek­tur in der Stadt.

Bei der An­kunft im Ho­tel er­war­tet die Gäste ein luf­ti­ges Ge­fühl, wenn sie sich zum Check-in in den fünf­ten Stock be­ge­ben, wo sie von ei­ner atem­be­rau­ben­den Aus­sicht und ei­nem ty­pi­schen „Dou­ble­Tree-Coo­kie-Wel­come” be­grüßt wer­den.

Dou­ble­Tree by Hil­ton Nice Centre Ico­nic (c) 2024 Hil­ton

Das Ho­tel selbst ver­fügt über 105 Gäs­te­zim­mer, die warm und mo­dern mit fran­zö­si­schem Flair ein­ge­rich­tet sind. Die ge­räu­mi­gen Fa­mi­li­en­zim­mer bie­ten Platz für bis zu fünf Per­so­nen. Das Fit­ness­stu­dio und der Event­be­reich er­mög­li­chen ebenso ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf das Meer und die Küste wie die Ter­rasse und die „Ico­nic Bar”.

Mit ei­ner welt­be­kann­ten ku­li­na­ri­schen Szene hat Nizza viel zu bie­ten – von der köst­li­chen lo­ka­len Kü­che bis zu re­nom­mier­ten Wein­gü­tern, die leicht zu er­rei­chen sind. Noch in die­sem Jahr wird die Fein­schme­cker-Szene um das Pan­ora­ma­re­stau­rant „Pe­sca” im fünf­ten Stock des Dou­ble­Tree by Hil­ton Nice Centre Ico­nic er­wei­tert.

Dou­ble­Tree by Hil­ton Nice Centre Ico­nic (c) 2024 Hil­ton

Mit ei­ner sich stän­dig er­wei­tern­den Spei­se­karte und der bes­ten Aus­wahl an fri­schem Fisch, der täg­lich ver­füg­bar ist, prä­sen­tiert das „Pe­sca” ein ein­zig­ar­ti­ges „Thea­ter of Fish”-Konzept, zu dem die Gäste selbst, die Fisch­händ­ler und eine dy­na­mi­sche Preis­ge­stal­tung ge­hö­ren. Die Preise für die Ge­richte wer­den im Laufe des Ta­ges kon­ti­nu­ier­lich güns­ti­ger, um sämt­li­che Frisch­ware zu ver­kau­fen und keine Le­bens­mit­tel zu ver­schwen­den.

Das Ho­tel ist das dritte Hil­ton, das an der Côte d’A­zur er­öff­net wurde, seit die Marke im ver­gan­ge­nen Jahr in der Re­gion de­bü­tierte. Ne­ben dem Ca­nopy by Hil­ton Can­nes und dem Co­lum­bus Ho­tel Monte-Carlo, Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton, ist das Dou­ble­Tree by Hil­ton Nice Centre Ico­nic eine fan­tas­ti­sche Er­gän­zung des wach­sen­den Ho­tel­port­fo­lios an die­sem be­gehr­ten Rei­se­ziel.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

www.hilton.com