Maybourne Riviera: Spektakuläres Fünf-Sterne-Hotel an der Cote d’Azur

Ent­wor­fen vom be­kann­ten Ar­chi­tek­ten Jean-Mi­chel Wil­motte, be­steht das im­po­sante May­bourne Ri­viera aus drei Flü­geln – dem „Kris­tall­flü­gel”, der wie ein Dia­mant auf dem fel­si­gen Hü­gel sitzt, dem „Azur-Flü­gel”, in dem die Sui­ten di­rekt in den Fel­sen in­te­griert sind, und dem „Cor­ni­che-Flü­gel”, der sich har­mo­nisch an die Kur­ven der Land­schaft an­passt.

(c) The May­bourne Ri­viera