Rastoke: Ein gut verstecktes Juwel im Landesinneren von Kroatien

Rastoke ist ein verstecktes Juwel in der ruhigen Ecke der Region Kordun in Kroatien – nur rund 90 Minuten von Zagreb entfernt. Das malerische Dorf nahe der Stadt Slunj gilt als Oase der Ruhe und scheint fast unendlich weit weg von den großen Touristenströmen.
Bekannt ist Rastoke vor allem für seine unzähligen idyllischen Wasserfälle und die vielen wasserbetriebenen Mühlen, von denen die erste bereits im 17. Jahrhundert in Betrieb ging. Zu verdanken sind sie dem kurzen, aber malerischen Karstfluss Slunjčica, der die Region durchzieht und eine wunderschöne Kulisse schafft.
Seine sanften Gewässer fließen über kleine Wasserfälle, Seen und Kaskaden, bevor sie schließlich in den Fluss Korana münden. Legenden erzählen von Feen, die in Rastoke hausen und sich bevorzugt an einem bestimmten Wasserfall treffen. Dieser heißt passend „Vilina kosa”, was übersetzt „Feenhaar” bedeutet.
Rastoke ist jedenfalls der perfekte Zwischenstopp auf der Fahrt von Zagreb zum berühmten Nationalpark Plitvicer Seen, der nur 25 Kilometer entfernt ist. Aufgrund seiner Nähe und seiner geologischen Zusammensetzung wird der Ort auch häufig „Klein Plitvice“ genannt. Ein kurzer Stopp für einen Kaffee, einen Spaziergang und die Möglichkeit, die Aussicht auf das kleine Dorf zu genießen, lohnt sich.
Für einen längeren Aufenthalt bietet der Ort eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten, wie Angeln oder Kanu fahren auf dem Fluss. Die Kombination aus natürlicher und von Menschenhand geschaffener Schönheit macht Rastoke zu einem wahrlich märchenhaften Ort. Wer ganz genau hinschaut, entdeckt vielleicht sogar wirklich eine Fee.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.