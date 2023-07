Los Angeles: Auf den Spuren von Barbie und Ken in Venice Beach

Zum Film­start von „Bar­bie“ ver­rät Los An­ge­les ei­nige Tipps, mit de­nen Rei­sende in Ve­nice Beach in die Fuß­stap­fen von Bar­bie und Ken tre­ten kön­nen. So wur­den die bei­den Haupt­dar­stel­ler Mar­got Rob­bie und Ryan Go­sling im letz­ten Som­mer – ge­klei­det in auf­fäl­lige ne­on­far­bene Ly­cra-Out­fits – beim Rol­ler­bla­den auf der Strand­pro­me­nade fo­to­gra­fiert.

Nicht nur Bar­bie-Fans sind seit­her äu­ßerst ge­spannt auf die von Greta Ger­wig in­sze­nierte Ver­fil­mung. In Los An­ge­les bie­tet der Stadt­teil Ve­nice Beach je­den­falls schier un­end­li­che Mög­lich­kei­ten, um in die far­ben­frohe Welt der be­kann­tes­ten Puppe der Welt ein­zu­tau­chen.

Shoppen wie Barbie

Ab­bot Kin­ney (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Von Se­cond Hand-Lä­den bis hin zu den lu­xu­riö­ses­ten Mar­ken: In LA wer­den Be­su­cher beim Shop­pen und Schau­fens­ter­bum­meln ga­ran­tiert fün­dig. Welt­be­rühmt ist der Ro­deo Drive mit sei­nen Lu­xus­bou­ti­quen, aber es gibt in der Stadt schier end­lose Mög­lich­kei­ten und tren­dige Orte, um die Gar­de­robe zu er­schwing­li­che­ren Prei­sen auf­zu­fri­schen.

Pro­mi­nente, Künst­ler und Ein­hei­mi­sche tref­fen sich im be­lieb­ten Vier­tel Ab­bot Kin­ney im Her­zen von Ve­nice Beach. Auf fast zwei Ki­lo­me­tern Länge war­ten hier in­ter­na­tio­nale Flag­ship-Stores, Bou­ti­quen im Boho-Chic, Re­stau­rants und Ga­le­rien, die in his­to­ri­schen Bun­ga­lows so­wie in mo­der­nen Ge­bäu­den un­ter­ge­bracht sind.

In Ab­bot Kin­ney tref­fen Vin­tage-Mode auf krea­tive Stra­ßen­kunst und Re­tro-Looks auf neu­este mo­di­sche Krea­tio­nen. Sehr wahr­schein­lich fin­det man den per­fek­ten Bar­bie-Ne­on­look der 1980er-Jahre in der Bou­tique „Ba­zar”, die ne­ben Mö­beln und Ac­ces­soires auch sel­tene Mar­ken und hoch­wer­tige Be­klei­dung of­fe­riert.

Das perfekte Barbie-Styling

World of Bar­bie (c) World of Bar­bie

Ist das pas­sende Bar­bie-Out­fit ge­fun­den, fehlt nur noch das gla­mou­röse Sty­ling, denn Bar­bie und Ken wä­ren nicht kom­plett ohne ihre cha­rak­te­ris­ti­schen Fri­su­ren. Im „The Sa­lon Ve­nice” kön­nen sich die Be­su­cher den Bar­bie-Look von er­fah­re­nen Sty­lis­ten ver­pas­sen las­sen.

Das An­ge­bot reicht von Haar­ver­län­ge­run­gen, Blon­die­run­gen oder ei­nem schnel­len Haar­schnitt bis zum gla­mou­rö­sen Sty­ling für ei­nen Abend mit Freun­din­nen. Ma­ni­küre, Fa­cials und Wim­pern­ver­län­ge­rung für den per­fek­ten Bar­bie-Look bie­tet der Sa­lon „Ve­nice Sol­eil” – und dazu auch die Ant­wort auf die Frage, für wel­chen Rosa-Ton sich die Kult­puppe wohl ent­schei­den würde.

Schwitzen für die Traumfigur

Ve­nice Beach (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Bar­bies Trai­nings­klei­dung hat Kult­cha­rak­ter – vor al­lem der blaue Ein­tei­ler mit rosa Gür­tel, Stul­pen und Stö­ckel­schu­hen, der be­reits in den „Toy Story”-Filmen ver­ewigt wurde. Bei „Barry’s Ve­nice” – der Hei­mat des HIIT-Trai­nings – kön­nen sich Fit­ness-Fans aus­po­wern. Das Stu­dio in Ve­nice ist das größte in ganz Süd­ka­li­for­nien und ver­fügt über eine kom­for­ta­ble Aus­stat­tung und eine Shake-Bar.

Wellness-Freuden – Alles, außer gewöhnlich

Ab­bot Kin­ney (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Bar­bie weiß, wie man das Le­ben ge­nießt – und Los An­ge­les ist der beste Ort, um die neu­es­ten Well­ness-Trends ken­nen­zu­ler­nen. „Moon Juice” ent­wi­ckelt bei­spiels­weise Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel und Haut­pfle­ge­pro­dukte mit Ad­ap­to­ge­nen, Pil­zen und kli­ni­schen Wirk­stof­fen.

Der Shop in Ve­nice bie­tet ge­sunde Säfte, Milch­sor­ten und To­nics so­wie eine Aus­wahl der meist­ver­kauf­ten Well­ness-Pro­dukte an. Zu den High­lights ge­hö­ren un­ter an­de­rem der „God­dess Greens Juice”, die „Sil­ver Straw­berry Milk”, die „Cho­co­late Chaga Do­nuts” und ei­gens ent­wi­ckelte Haut­pfle­ge­pro­dukte.

Sightseeing à la Barbie und Ken

Ein Be­such von Ve­nice Beach darf auf kei­ner Reise nach Los An­ge­les feh­len. Man sollte sich aber et­was Zeit neh­men, um in das Herz des von Ve­ne­dig in­spi­rier­ten Vier­tels ein­zu­tau­chen, wo in den 1980er-Jah­ren das Tan­zen auf Roll­schu­hen ze­le­briert wurde.

Auch heute noch kann man in Rol­ler­blades schlüp­fen, die un­ter an­de­rem „Perry‘s Cafe” ver­leiht, und auf dem Board­walk zwi­schen Ve­nice Beach und Santa Mo­nica eine Spa­zier­fahrt un­ter­neh­men. Rol­lend lässt sich die Schön­heit von Los An­ge­les ent­de­cken und manch­mal er­hascht man ei­nen Blick auf eine Show der be­kann­tes­ten Roll­schuh­grup­pen von Ve­nice.

Gute Aussichten – Übernachten mit Stil

Hol­ly­wood Sign (c) Dy­lan Schwartz

Kein Bar­bie-Tag ist kom­plett ohne ein er­hol­sa­mes Son­nen­bad auf ei­ner Dach­ter­rasse mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht. We­nige Ki­lo­me­ter vom Her­zen von Ve­nice Beach und nur fünf Mi­nu­ten vom Strand ent­fernt, ist das Ho­tel June West LA eine Hom­mage an den Frei­geist Ka­li­for­ni­ens.

Der „Ca­ra­van Swim Club” am Pool ist per­fekt, um die Sonne bei ei­ner fri­schen Brise zu ge­nie­ßen, und lädt mit Ca­ba­nas, Feu­er­stel­len und ei­ner Spei­se­karte mit Snacks, sai­so­na­len Sa­la­ten und er­fri­schen­den Cock­tails zum Ent­span­nen ein. Ne­ben Ken dürfte Bar­bie auch ih­ren vier­bei­ni­gen Freund mit­brin­gen, denn Fell­na­sen sind am Pool aus­drück­lich er­laubt.

