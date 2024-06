Brasilien: Luxus im Naturparadies Fernando de Noronha

Fer­nando de No­ronha – das tro­pi­sche Na­tur­pa­ra­dies Bra­si­li­ens – zählt zu den ex­klu­sivs­ten und am bes­ten ge­schütz­ten In­seln Süd­ame­ri­kas. Als Na­tio­nal­park und UNESCO-Welt­na­tur­erbe bie­tet die In­sel eine ein­zig­ar­tige Um­ge­bung, die nur ei­ner be­grenz­ten An­zahl von Be­su­chern pro Jahr zu­gäng­lich ist.

Kris­tall­klare Un­ter­was­ser­wel­ten, un­be­rührte Strände und atem­be­rau­bende Land­schaf­ten ma­chen Fer­nando de No­ronha zu ei­nem un­ver­gleich­li­chen Ziel für an­spruchs­volle Rei­sende. Der Ber­li­ner Lu­xus­rei­se­ver­an­stal­ter Sel­ect Lu­xury Tra­vel macht die­ses so gut ge­hü­tete Na­tur­wun­der er­leb­bar.

Der Nationalpark Parnamar ist Weltnaturerbe

Strand auf Fer­nando de No­ronha (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Zum Ar­chi­pel Fer­nando de No­ronha ge­hö­ren 21 In­seln, wo­bei Fer­nando de No­ronha das größte und ein­zige be­wohnte Ei­land ist. Der Na­tio­nal­park Par­na­mar er­streckt sich über fast 70 Pro­zent des Ar­chi­pels und wurde 2001 ge­mein­sam mit dem Ro­cas-Atoll von der UNESCO zum Welt­na­tur­erbe er­klärt. Die Be­su­cher­zahl ist be­grenzt – ebenso wie der Zu­gang zu ei­ni­gen Strän­den, der ent­we­der ganz un­ter­sagt oder nur mit Guide ge­stat­tet ist.

Be­son­ders be­mer­kens­wert ist die viel­fäl­tige Tier­welt, die die In­sel um­gibt. Be­reits im Jahr 1832 stu­dierte Charles Dar­win die Fauna und Flora von Fer­nando de No­ronha. Ne­ben ein­zig­ar­ti­gen Nist­vö­geln gibt es eine rei­che Viel­falt an Mee­res­le­be­we­sen zu ent­de­cken – dar­un­ter un­zäh­lige Ko­ral­len­ar­ten, Del­fine, Mee­res­schild­krö­ten und rund 230 Ar­ten von Fi­schen.

Del­fine auf Fer­nando de No­ronha (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Auf­grund die­ser gro­ßen Ar­ten­viel­falt gel­ten die kla­ren Ge­wäs­ser um die In­sel als ei­nes der bes­ten Tauch­ge­biete Bra­si­li­ens. In der Baía dos Golf­in­hos ha­ben die Be­su­cher da­bei die ein­zig­ar­tige Ge­le­gen­heit, die größte An­samm­lung von Del­fi­nen welt­weit zu er­le­ben – dar­un­ter rund 1.000 Spin­nerd­el­fine.

Beim Schnor­cheln in der Nähe der Baía do Sueste ist es wie­derum mög­lich, Seite an Seite mit Mee­res­schild­krö­ten zu schwim­men. Trotz des tou­ris­ti­schen In­ter­es­ses wird der Na­tur­schutz ge­wahrt – un­ter an­de­rem durch das Ver­bot, die Schild­krö­ten zu be­rüh­ren. Bei ge­führ­ten Schnor­chel­aus­flü­gen oder Boots­tou­ren kön­nen die Gäste von Sel­ect Lu­xury Tra­vel die rei­che Tier­welt aber mit dem ge­bo­te­nen Re­spekt und Ab­stand be­wun­dern.

Unberührte Strände und Gesteinsformationen

Morro dos Dois Ir­mãos (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Auch an Land hat Fer­nando de No­ronha viel zu bie­ten. Mit durch­schnitt­lich 3.000 Son­nen­stun­den pro Jahr und ei­nem tro­pi­schen Klima ist der Ar­chi­pel der ideale Ort für ent­spannte Tage am Strand. Als High­light gilt der Baía do Sancho – ein halb­mond­för­mi­ger Traum­strand, der re­gel­mä­ßig zu ei­nem der schöns­ten Strände der Welt ge­kürt wird.

Hier tref­fen kris­tall­kla­res, tür­kis­far­be­nes Was­ser auf steile Klip­pen und tro­pi­sche Ve­ge­ta­tion. Das ab­ge­le­gene Strand­pa­ra­dies im ge­schütz­ten Mee­res­park ist nur mit ei­nem Boot oder über eine steile Lei­ter durch eine enge Fels­spalte er­reich­bar. Mas­sen­tou­ris­mus gibt es hier nicht und die Be­su­cher kön­nen ab­so­lute Ruhe und Ab­ge­schie­den­heit ge­nie­ßen. In den Bäu­men ver­sam­meln sich Tau­sende von Vö­geln, wäh­rend Tau­cher und Schnorch­ler un­ter Was­ser rie­si­gen Fisch­schwär­men be­geg­nen.

Morro dos Dois Ir­mãos (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Ent­lang der Küste auf der Fest­land­seite er­stre­cken sich zu­sätz­lich zwölf wun­der­volle Strände. Bei Ebbe kön­nen acht da­von bei ei­ner herr­li­chen Wan­de­rung vom Praia do Cachorro bis zum Baía dos Por­cos er­kun­det wer­den. Am Praia do Meio lädt die iko­ni­sche Bar do Meio mit ge­kühl­ten Ge­trän­ken, Cai­pi­rin­has und ent­spann­ten Beats zum Ver­wei­len ein.

Vor­bei am 323 Me­ter ho­hen Morro do Pico, ge­langt man zum Praia Ca­cimba do Padre, der als wich­tigs­ter Surf­strand der In­sel gilt und Aus­tra­gungs­ort in­ter­na­tio­na­ler Surf­meis­ter­schaf­ten ist. Zwi­schen No­vem­ber und März er­rei­chen die Wel­len hier Hö­hen von mehr als vier Me­tern. Der Strand liegt in un­mit­tel­ba­rer Nähe der Zwil­lings­fel­sen Morro dos Dois Ir­mãos – ei­nem be­lieb­ten Fo­to­mo­tiv, dem die Be­su­cher bei der Wan­de­rung ganz nahe kom­men.

Fusionsküche auf Fernando de Noronha

Strand auf Fer­nando de No­ronha (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Fer­nando de No­ronha ist aber nicht nur für seine atem­be­rau­bende Land­schaft be­kannt, son­dern auch für seine viel­fäl­tige und köst­li­che Kü­che. Die Re­stau­rants und Bars auf der In­sel bie­ten eine mo­derne In­ter­pre­ta­tion der bra­si­lia­ni­schen Kü­che, die von fri­schen Mee­res­früch­ten und ei­ner nach­hal­ti­gen Phi­lo­so­phie ge­prägt ist. Man kann ge­müt­li­che Lo­kale mit herz­li­chen Gast­ge­bern, Farm-to-Ta­ble-Er­leb­nisse so­wie tren­dige Re­stau­rants mit ei­ner Mi­schung aus Hip­pie- und tro­pi­schem Boho-De­sign fin­den.

Da­bei ver­schmel­zen ver­schie­dene ku­li­na­ri­sche Ein­flüsse aus Ja­pan, Me­xiko und Peru zu ei­ner be­son­de­ren Fu­si­ons­kü­che. Ein ein­zig­ar­ti­ges ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis er­war­tet die Be­su­cher beim Fes­ti­val „Gas­tronô­mico de Zé Ma­ria”, das je­den Mitt­woch und Sams­tag in der Pousada Zé Ma­ria statt­fin­det. Die Gäste von Sel­ect Lu­xury Tra­vel ha­ben Zu­gang und kön­nen das reich­hal­tige Buf­fet mit über 40 Ge­rich­ten ge­nie­ßen.

Eco-Pousadas mit Charme und Flair

Nan­nai No­ronha /​ Dos Ventos Ho­tel Fer­nando de No­ronha (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Auch die Un­ter­künfte auf dem Ar­chi­pel ha­ben sich der Nach­hal­tig­keit ver­schrie­ben. Die char­man­ten, fa­mi­liä­ren Pousa­das be­geis­tern mit ih­rem ein­zig­ar­ti­gen Flair, herz­li­cher Gast­freund­schaft und wei­ten Aus­bli­cken auf die atem­be­rau­bende Na­tur.

Die Co­lina Pousada Spa be­ein­druckt bei­spiels­weise mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen 180-Grad-Blick vom höchs­ten Punkt der In­sel – dem Morro do Pico – bis zum Strand Praia do Porto. Die Spei­sen im Re­stau­rant wer­den mit Ge­müse aus ei­ge­nem An­bau zu­be­rei­tet und für Ent­span­nung pur bie­tet sich das haus­ei­gene Spa an.

Auch im Dol­phin No­ronha Villa Ho­tel wird die Liebe zur Na­tur ge­lebt. Je­der Trop­fen Was­ser wird als kost­bar be­trach­tet und je­des ser­vierte Es­sen ist ein le­ben­di­ger Be­weis da­für, wie wohl­tu­end es ist, den Kör­per mit lo­ka­len und or­ga­nisch an­ge­bau­ten Pro­duk­ten zu er­näh­ren.

Von den fri­schen Ei­ern aus dem per­sön­li­chen Hüh­ner­stall zum Früh­stück über den Ho­nig aus der ei­ge­nen Im­ke­rei bis zu Obst und Ge­müse aus dem Bio-Gar­ten: Hier wird Nach­hal­tig­keit ganz­heit­lich um­ge­setzt.

