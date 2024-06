Madeira: Baden in den Naturpools aus Lavagestein

Ma­deira ist nicht nur für ma­le­ri­sche Land­schaf­ten und eine üp­pige Na­tur be­kannt, son­dern auch für die fas­zi­nie­ren­den Na­tur­pools. Vor Jahr­tau­sen­den floss Lava aus Vul­ka­nen ins Meer und er­kal­tete. Heute kön­nen die Be­su­cher in­mit­ten der da­durch ent­stan­de­nen Fels­for­ma­tio­nen im Meer­was­ser schwim­men.

Die por­tu­gie­si­sche In­sel be­her­bergt vier die­ser na­tür­li­chen Salz­was­ser­be­cken aus La­va­ge­stein. Be­ein­dru­ckende Vul­kan­fel­sen rah­men sie ein und tren­nen sie gleich­zei­tig vom At­lan­ti­schen Ozean. Trotz ih­rer mas­si­ven Er­schei­nung sind die Fel­sen durch­läs­sig ge­nug, um den na­tür­li­chen Aus­tausch von Meer­was­ser durch Wel­len und Ge­zei­ten zu er­mög­li­chen und tra­gen so zur Fri­sche und Rein­heit der Na­tur­pools bei.

Pi­sci­nas Na­tu­rais do Seixal © Hen­ri­que Se­ruca

Je­der der vier Na­tur­pools auf Ma­deira hat seine ei­ge­nen Be­son­der­hei­ten, doch alle ver­spre­chen ein ein­ma­li­ges Ba­de­er­leb­nis mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht auf den At­lan­tik und die um­lie­gende Land­schaft. Die Na­tur­pools von Porto Mo­niz sind da­bei am be­kann­tes­ten. Der weit­läu­fige Schwimm­be­reich von 3.800 Qua­drat­me­tern und die große Son­nen­ter­rasse bie­ten beste Vor­aus­set­zun­gen für ei­nen ent­spann­ten Ba­de­tag.

Die her­vor­ra­gende In­fra­struk­tur mit Um­klei­de­räu­men, ei­ner Bar, ei­nem Erste-Hilfe-Pos­ten, ei­nem Park­platz und ei­nem bar­rie­re­freien Zu­gang tra­gen maß­geb­lich zum Kom­fort der Gäste bei. Dar­über hin­aus ver­fügt die An­lage über ein Kin­der­be­cken und ei­nen Spiel­platz, was diese Na­tur­pools zu ei­nem be­lieb­ten Ziel für Fa­mi­lien ma­chen.

Pi­sci­nas na­tu­rais do Porto Mo­niz © Lu­cia Bar­ros

Un­weit von Porto Mo­niz lie­gen die Na­tur­pools von Cacha­lote, die vor al­lem durch ihre Un­be­rührt­heit be­stechen. Mit ih­rer na­tür­li­chen Um­ge­bung la­den sie die Ba­de­gäste ein, die Schön­heit des At­lan­tiks haut­nah zu er­fah­ren und gel­ten als eine der wich­tigs­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten der Re­gion.

Die Na­tur­pools Po­ças das Les­mas in der Ge­meinde Seixal zeich­nen sich durch ihre Ruhe und Ab­ge­schie­den­heit aus. Die lie­be­voll re­stau­rier­ten Be­cken und ihre Um­ge­bung wur­den be­hut­sam ge­stal­tet, um die ein­zig­ar­tige Schön­heit die­ses Or­tes zu be­wah­ren. Ein Be­such lässt sich gut mit ei­ner Er­kun­dungs­tour der atem­be­rau­ben­den Re­gion rund um Seixal ver­bin­den.

Pi­sci­nas na­tu­rais do Cacha­lote © Jo­ana­Car­valho

Die Na­tur­pools Doca do Ca­va­cas – auch Po­ças do Go­mes ge­nannt – be­fin­den sich auf der Süd­seite der In­sel. Auch an der Küste in Fun­chal, der Haupt­stadt der In­sel, ha­ben sich Salz­was­ser­be­cken durch vul­ka­ni­sche Ak­ti­vi­tä­ten ge­bil­det. Hier ha­ben die Ba­de­gäste nicht nur di­rek­ten Zu­gang zum Meer, son­dern auch ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf das höchste Kap Eu­ro­pas – das Cabo Girão – und die Praia For­mosa.

www.visitmadeira.com