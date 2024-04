The Reserve: Neues Boutiquehotel der Extraklasse auf Madeira

Ma­deira hat ein neues Mit­glied der „Lea­ding Ho­tels of the World”: The Re­serve ist ein ex­klu­si­ves, erst im Jän­ner die­ses Jah­res er­öff­ne­tes Bou­ti­que­ho­tel der Ho­tel­kette Sa­voy Si­gna­ture, das in das be­kannte Sa­voy Pa­lace in der In­sel-Haupt­stadt Fun­chal in­te­griert ist, aber über ei­nen ei­ge­nen Ein­gang mit ei­ner ei­ge­nen Lobby ver­fügt.

Die le­dig­lich 40 Zim­mer und Sui­ten be­fin­den sich groß­teils im 16. Stock des Lu­xus­ho­tels und bie­ten ei­nen atem­be­rau­ben­den Meer­blick. Die Ein­rich­tung ist da­bei bis ins kleinste De­tail durch­dacht – von der fein­fä­di­gen Bett­wä­sche bis zu den Bvlgari-Amen­i­ties und von den ele­gan­ten Mö­beln bis zu den pri­va­ten Bal­ko­nen. Wer noch mehr Lu­xus wünscht, wählt eine der ge­räu­mi­gen Pool-Sui­ten mit Tauch­be­cken auf der Ter­rasse.

Individueller Service für alle Wünsche

Bei der An­kunft am Flug­ha­fen von Ma­deira ge­nie­ßen die Gäste ei­nen ex­klu­si­ven Be­grü­ßungs­ser­vice, bei dem sie das Flug­ha­fen­per­so­nal von dem Mo­ment an be­glei­tet, in dem sie das Flug­zeug ver­las­sen. Auf das Ge­päck kön­nen sie in der An­kunfts­lounge des Air­ports war­ten. Bei der Ab­reise steht eben­falls eine Be­gleit­per­son be­reit, hilft bei Be­darf beim Ein­che­cken und bringt die Gäste zu ei­ner der Ab­flug­loun­ges und von dort zum Boar­ding.

Im Ho­tel dient ein Guest Ex­pe­ri­ence Per­so­nal As­sistant (GEPA) als An­lauf­stelle für alle Be­dürf­nisse und An­fra­gen der Gäste und ko­or­di­niert diese naht­los mit den in­ter­nen Ho­tel­ab­tei­lun­gen und den ex­ter­nen Part­nern. Das Port­fo­lio reicht da­bei von der Or­ga­ni­sa­tion per­sön­li­cher Dienst­leis­tun­gen über die Be­ra­tung zu lo­ka­len Se­hens­wür­dig­kei­ten bis zu Emp­feh­lun­gen der bes­ten Re­stau­rants.

Kulinarische Reisen im Jacarandá Club

The Re­serve /​ Ma­deira (c) Sa­voy Si­gna­ture

Der „Ja­ca­randá Club” im 16. Stock lädt die Gäste von The Re­serve ex­klu­siv dazu ein, den gan­zen Tag über drin­nen und drau­ßen eine große Aus­wahl an Snacks und Ge­trän­ken zu sich zu neh­men und den Blick auf den At­lan­tik zu ge­nie­ßen. Zur blauen Stunde ver­wan­delt sich der Club dann täg­lich in das ja­pa­ni­sche Re­stau­rant „Nik­kei”, in dem

Chef­koch Car­los Gon­çal­ves ein fas­zi­nie­ren­des Gour­met-Er­leb­nis ver­spricht.

Na­tür­lich pro­fi­tie­ren die Gäste von al­len Ein­rich­tun­gen und Dienst­leis­tun­gen des Sa­voy Pa­lace. Dazu ge­hö­ren der kos­ten­lose Zu­gang zum „Lau­rea Spa” (nor­ma­ler­weise wird eine Ge­bühr von 35 Euro pro Per­son er­ho­ben), der Vor­rang bei Spa-Re­ser­vie­run­gen, ein Quar­tett ein­la­den­der Pools und ein be­que­mer, di­rek­ter Zu­gang zum Meer über das Schwes­ter­ho­tel Royal Sa­voy, das mit dem Sa­voy Pa­lace durch die wun­der­schö­nen Gär­ten der bei­den Häu­ser ver­bun­den ist.

Vier Pools und Zugang zum Meer

Das „Lau­rea Spa” ver­fügt über elf Be­hand­lungs­räume, eine Sauna, ei­nen Whirl­pool, ein Dampf­bad, ein Fit­ness­cen­ter, ei­nen Ent­span­nungs­raum, eine Cham­pa­gner- und eine Na­gel­bar, Ha­lo­the­ra­pie-Räume, Eis­brun­nen-Sin­nes­du­schen und zwei sen­so­ri­sche Le­va­das mit Kalt- und Warm­was­ser­strö­men. Die vier Pools des Sa­voy Pa­lace um­fas­sen ei­nen Haupt­pool mit Son­nen­ter­rasse, ei­nen Sky-Pool auf der Dach­ter­rasse nur für Er­wach­sene, ei­nen be­heiz­ten In­door-Pool und ein Kin­der­be­cken.

Über dem „Ja­ca­randá Club” bie­tet The Re­serve zu­dem ein ei­ge­nes Son­nen­deck mit In­fi­nity-Pool, Hy­dro­mas­sage-Pool und Pool-But­ler. Die Preise für das güns­tigste Zim­mer be­gin­nen je nach Sai­son bei rund 500 bis 750 Euro pro Nacht für zwei Per­so­nen in­klu­sive Früh­stück, Steu­ern und Ge­büh­ren. Eine Pool-Suite ist ab 960 bis 1.200 Euro pro Nacht buch­bar. Die nied­rigs­ten Ra­ten ha­ben wir im No­vem­ber und De­zem­ber ge­fun­den. Am teu­ers­ten ist das Ho­tel im Juli und Au­gust.

