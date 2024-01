Sandals Resorts: Bis zu 50 Prozent Rabatt für Urlaub in der Karibik

Die nur für Er­wach­sene buch­ba­ren San­dals Re­sorts sind für ihre her­aus­ra­gen­den Strand­la­gen, viel­fäl­tige Ak­ti­vi­tä­ten und ku­li­na­ri­sche Ge­nüsse be­kannt. Der­zeit lo­cken sie mit bis zu 50 Pro­zent Ra­batt für ei­nen un­ver­gess­li­chen Traum­ur­laub in der Ka­ri­bik.

Wer ei­nen Ur­laub in der Ka­ri­bik plant, kann bei ei­nem Auf­ent­halt ab drei Näch­ten bis zu 45 Pro­zent spa­ren. Bei ei­nem Auf­ent­halt von sie­ben oder mehr Näch­ten gibt es ei­nen zu­sätz­li­chen Ra­batt von fünf Pro­zent. Die An­ge­bote va­ri­ie­ren je nach Rei­se­zeit­raum und Zim­mer­ka­te­go­rie und gel­ten für Bu­chun­gen bis zum 31. Jän­ner 2024 mit Rei­se­zeit­raum bis De­zem­ber 2026.

San­dals Royal Cu­ra­cao (c) San­dals Re­sorts

Dar­über hin­aus kön­nen mit dem Promo-Code SAVE125 bis zu 125 Euro bei Neu­bu­chun­gen mit sie­ben oder mehr Näch­ten ge­spart wer­den. Der Code ist eben­falls bis zum 31. Jän­ner 2024 für alle Zim­mer­ka­te­go­rien und Rei­se­da­ten bis zum 31. De­zem­ber 2026 gül­tig und kann in al­len 18 San­dals Re­sorts an­ge­wen­det wer­den – ein­schließ­lich des San­dals Saint Vin­cent and The Gre­na­di­nes, das am 27. März er­öff­net wird.

Beispiele für Sandals Resorts mit Rabatt

Im San­dals Bar­ba­dos kön­nen die Gäste ak­tu­ell im Rei­se­zeit­raum von 1. bis 30. Au­gust 2024 sie­ben Nächte in der Zim­mer­ka­te­go­rie „Ca­rib­bean De­luxe” ab 1.599 Euro pro Per­son bu­chen. Bis zu 20 Re­stau­rants ste­hen so­wohl im San­dals Bar­ba­dos als auch im be­nach­bar­ten San­dals Royal Bar­ba­dos zur Ver­fü­gung. Das Lu­xury-In­clu­sive-Kon­zept um­fasst sämt­li­che Mahl­zei­ten, Snacks, Ge­tränke, Trink­gel­der und die Flug­ha­fen-Trans­fers in der Ka­ri­bik. Flüge sind in dem An­ge­bot nicht ent­hal­ten.

Auch das San­dals Emer­ald Bay auf den Ba­ha­mas hat ein be­son­de­res An­ge­bot. Es be­inhal­tet sie­ben Über­nach­tun­gen in der Zim­mer­ka­te­go­rie „Beach House Lu­xury Club Le­vel” mit Club San­dals Con­cierge Ser­vice. In­klu­diert sind alle Trink­gel­der, Mahl­zei­ten, Snacks und Ge­tränke in elf Re­stau­rants und sechs Bars.

Auch zwei Tauch­gänge pro Tag für zer­ti­fi­zierte Tau­cher, der Zu­gang zum preis­ge­krön­ten 18-Loch-Golf­platz, der von der Golf­le­gende Greg Nor­man ent­wor­fen wurde, und die Flug­ha­fen­trans­fers sind im Preis ent­hal­ten, der der­zeit bei 2.195 Euro pro Per­son be­ginnt – gül­tig für den Rei­se­zeit­raum von 1. Au­gust bis 30. Ok­to­ber 2024. Die Flüge sind nicht in­klu­sive.

San­dals Hal­cyon /​ Joli Beach­front Sui­tes (c) San­dals Hal­cyon Beach Re­sort

Auf Saint Lu­cia er­war­tet das San­dals Hal­cyon Beach seine Gäste mit ei­nem An­ge­bot für sie­ben Nächte in der Zim­mer­ka­te­go­rie „Crys­tal La­goon Pools­ide Lu­xury” ab 1.679 Euro pro Per­son im Rei­se­zeit­raum von 1. Juli bis 31. Ok­to­ber 2024.

In­klu­diert sind auch hier alle Mahl­zei­ten, Snacks und Ge­tränke in sechs Re­stau­rants und fünf Bars so­wie un­be­grenzte Land- und Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten, bis zu zwei Tauch­gänge pro Tag für zer­ti­fi­zierte Tau­cher, die Trink­gel­der und die Flug­ha­fen­trans­fers in der Ka­ri­bik. Die Flüge sind nicht in­be­grif­fen.

www.sandalsresorts.eu