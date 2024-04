Galapagos-Inseln: Günstige Preise für Kreuzfahrten und Hotels

Wer kurz­fris­tig ei­nen Trip zu den Ga­la­pa­gos-In­seln un­ter­neh­men möchte, kann der­zeit von au­ßer­ge­wöhn­lich güns­ti­gen Prei­sen für Kreuz­fahr­ten und Ho­tels pro­fi­tie­ren. Dies er­gab eine Ana­lyse der Ver­füg­bar­kei­ten durch den De­sti­na­ti­ons­spe­zia­lis­ten Ga­la­pa­gos PRO.

Mehr als 60 Pro­zent der Ree­de­reien ha­ben dem­nach ihre Preise für Ex­pe­di­tio­nen bis Ende Juni 2024 um bis zu 35 Pro­zent ge­senkt. Auch die Ho­tel­an­ge­bote für die kom­men­den drei Mo­nate sind durch­aus in­ter­es­sant.

So kos­tet zum Bei­spiel eine vier­tä­gige Kreuz­fahrt auf dem brand­neuen Lu­xus­ka­ta­ma­ran „Cor­mo­rant II” im Zeit­raum von Mitte April bis Ende Juni 2024 statt 4.700 Euro le­dig­lich 2.850 Euro pro Per­son in der Dop­pel­ka­bine. Der brand­neue Ka­ta­ma­ran „Alya” re­du­ziert den Preis um rund 20 Pro­zent und in­klu­diert den Flug vom Fest­land. Eben­falls at­trak­tiv sind die 2‑­für-1-An­ge­bote der Lu­xus­yacht „Ho­ri­zon”. Vier Tage sind da­mit ab 1.950 Euro pro Per­son zu ha­ben.

„Die Aus­wir­kun­gen der Me­di­en­be­richt­erstat­tung über die Si­cher­heits­lage in Ecua­dor sind auf den Ga­la­pa­gos-In­seln we­ni­ger zu spü­ren als auf dem Fest­land, aber es trifft uns schon. Vor al­lem der US-Markt schwä­chelt. Da­bei ist und bleibt der Ar­chi­pel ei­ner der si­chers­ten Orte der Welt. Wer die In­seln in den kom­men­den Mo­na­ten be­sucht, wird ein noch in­di­vi­du­el­le­res Er­leb­nis der ein­zig­ar­ti­gen Tier­welt ha­ben. Auch das Rei­sen in Ecua­dor ist si­cher.”

Beate Zwer­mann, In­ha­be­rin des Rei­se­ver­an­stal­ters Ga­la­pa­gos PRO