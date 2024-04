Jack’s Private Camp: Höchste Exklusivität im Okavango-Delta

Das Jack’s Camp in den Mak­ga­dik­dadi-Pfan­nen des Oka­vango-Del­tas hat sich in den letz­ten 30 Jah­ren als eine der lu­xu­riö­ses­ten Un­ter­künfte der Na­tu­ral Sel­ec­tion in Bots­wana eta­bliert. Nach­dem 2021 die neun Zelte um­ge­baut wur­den, folgte nun die Er­öff­nung des Jacks’s Pri­vate Camp – ein ex­klu­si­ves Mi­cro-Camp, das ganz auf klei­nere Grup­pen und Fa­mi­lien zu­ge­schnit­ten ist.

Das neue Jack’s Pri­vate Camp liegt et­was ab­seits des Haupt­camps am Rande der Mak­ga­dig­kadi-Pfan­nen – ei­ner der be­mer­kens­wer­tes­ten Wüs­ten­land­schaf­ten der Welt. Auch wenn der Fo­kus auf Pri­vat­sphäre und Ex­klu­si­vi­tät liegt, zeich­net es sich durch den­sel­ben zeit­lo­sen Charme aus, der auch das Mar­ken­zei­chen des Jack’s Camp ist. Von den Farb­tup­fern nord­afri­ka­ni­scher Tep­pi­che bis zu brü­nier­tem Mes­sing und hand­ge­web­ten Tex­ti­lien er­war­tet die Gäste eine far­ben­frohe Mi­schung aus Opu­lenz, durch­dach­tem Lu­xus und mo­der­nem Kom­fort.

Große Terrasse mit privatem Pool

„In un­se­rem Port­fo­lio von Pre­mier Camps in Bots­wana stel­len wir eine stei­gende Nach­frage nach klei­ne­ren Lodges fest. Die Rei­sen­den su­chen nach in­ti­me­ren Räu­men, um die Zeit mit ih­ren Liebs­ten zu ge­nie­ßen”, er­klärt Dave van Smeer­dijk, Mit­be­grün­der von Na­tu­ral Sel­ec­tion: „Wir ha­ben auch fest­ge­stellt, dass Grup­pen mit meh­re­ren Ge­ne­ra­tio­nen und Gäste, die ein­fach nur mehr Pri­vat­sphäre su­chen, sehr spe­zi­fi­sche An­for­de­run­gen an Ser­vice und Fle­xi­bi­li­tät ha­ben. Mit dem Jack’s Pri­vate Camp wol­len wir si­cher­zu­stel­len, dass diese voll­stän­dig be­rück­sich­tigt wer­den.”

Das Camp be­steht aus ei­nem ge­räu­mi­gen Wohn­zim­mer, zwei Schlaf­zim­mern mit pri­va­ten Ve­ran­den, zwei In­nen­du­schen, ei­ner Au­ßen­du­sche und ei­ner Ba­de­wanne aus schim­mern­dem Mes­sing. Platz für ge­mein­same Zeit beim Mit­tag- und Abend­essen bie­ten die luf­tige zen­trale Lounge und der Spei­se­saal. Der ge­mein­schaft­li­che Lounge-Be­reich öff­net sich zu ei­ner gro­ßen Ter­rasse mit ei­nem pri­va­ten Pool.

Safari-Erlebnisse ganz nach Wunsch

Jack’s Camp /​ Bots­wana (c) Na­tu­ral Sel­ec­tion

Mit ei­nem pri­va­ten Koch und But­ler kön­nen die Gäste selbst ent­schei­den, wann, was und wo sie es­sen möch­ten – vom Pick­nick in der Wüste über ein Bar­be­cue an der fri­schen Luft bis zum ele­gan­ten Abend­menü mit Wein­be­glei­tung. Zu­dem ste­hen den Gäs­ten für die Dauer ih­res Auf­ent­halts ein ei­ge­nes All­rad-Fahr­zeug und ein Guide zur Ver­fü­gung.

Das er­mög­licht ein maß­ge­schnei­der­tes Sa­fari-Er­leb­nis, wie bei­spiels­weise eine Wild­nis­wan­de­rung mit den ein­hei­mi­schen Zu/‚hoasi San, Reit- und Quad-Aben­teuer oder klas­si­sche Sa­fa­rifahr­ten zu den Wild­tie­ren der rauen Wüs­ten­land­schaft – ganz ohne starre Zeit­pläne und ab­ge­stimmt auf die Be­dürf­nisse je­des Gas­tes. Die All-In­clu­sive-Ra­ten für das ge­samte Jack’s Pri­vate Camp be­gin­nen da­bei je nach Sai­son bei 6.630 bis 11.065 US-Dol­lar pro Nacht für ma­xi­mal vier Er­wach­sene und zwei Kin­der.

Die Entdeckung einer zeitlosen Landschaft

Jack’s Camp /​ Bots­wana (c) Na­tu­ral Sel­ec­tion

„Mit dem Jack’s Pri­vate Camp woll­ten wir ei­nen Ort schaf­fen, an dem die Gäste die Frei­heit ha­ben, diese be­mer­kens­werte Ecke Afri­kas auf ei­gene Faust zu ent­de­cken”, fügt Ralph Bous­field – der Vi­sio­när hin­ter Jack’s Camp – hinzu: „Die Mak­ga­dik­gadi Pfan­nen sind eine zeit­lose Land­schaft, und wir emp­feh­len un­se­ren Gäs­ten, min­des­tens drei Nächte hier zu ver­brin­gen, um wirk­lich in die­ses ein­zig­ar­tige Öko­sys­tem ein­zu­tau­chen.”

Seit der Grün­dung der Na­tu­ral Sel­ec­tion im Jahr 2016 ste­hen die Wert­schät­zung und der Schutz emp­find­li­cher Öko­sys­teme im Mit­tel­punkt. Der na­tur­ba­sierte Tou­ris­mus wird ge­nutzt, um den fort­lau­fen­den Schutz wich­ti­ger Wild­nis­ge­biete in den drei afri­ka­ni­schen Län­dern Na­mi­bia, Bots­wana und Süd­afrika si­cher­zu­stel­len.

Die zweitlängste Zebra-Wanderung der Welt

Jack’s Camp /​ Bots­wana (c) Na­tu­ral Sel­ec­tion

Die Mak­ga­dig­kadi-Pfan­nen, die das Jack’s Camp und das Jack’s Pri­vate Camp um­ge­ben, sind ein Pa­ra­de­bei­spiel für die­sen er­folg­rei­chen Na­tur­schutz. Je­den Som­mer ver­wan­deln die Re­gen­fälle die stau­bige Mond­land­schaft in ein üp­pi­ges Gras­land, das Ze­bra- und Gnu­her­den aus ei­nem weit­läu­fi­gen Um­kreis an­lockt. Die Folge ist die zweit­größte – und nach vie­len An­ga­ben auch zweit­längste – Ze­bra-Wan­de­rung der Welt.

Die Gäste der Na­tu­ral Sel­ec­tion kön­nen die ur­alten Mi­gra­ti­ons­rou­ten er­le­ben, in­dem sie an ei­ner er­wei­ter­ten Sa­fari teil­neh­men, die alle Pre­mium Camps der Gruppe ab­deckt. Nach der Er­kun­dung der Mag­ka­dig­kadi-Pfan­nen geht es da­bei ins welt­be­kannte Mo­remi-Wild­re­ser­vat, wo im Mai 2024 das neue Camp Ta­wana er­öff­net wird. An­schlie­ßend führt die Reise nach Tu­ludi im Khwai-Pri­vat­re­ser­vat und schließ­lich zum North Is­land Oka­vango im ab­ge­le­ge­nen west­li­chen Oka­vango-Delta.

