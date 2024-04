Phuket: Barceló eröffnet Resort auf einer Insel vor der Küste

Die Bar­celó Ho­tel Group mit Sitz auf Mal­lorca ist nun auch in Thai­land ver­tre­ten: Das so­eben er­öff­nete Bar­celó Co­co­nut Is­land be­fin­det sich auf der pa­ra­die­si­schen In­sel Koh Ma­prao – rund 500 Me­ter vor der Ost­küste von Phu­ket – und war bis­her als The Vil­lage Co­co­nut Is­land Beach Re­sort be­kannt.

In di­rek­ter Strand­lage mit herr­li­chem Blick auf die Bucht von Phang Nga, ver­fügt das Fünf-Sterne-Re­fu­gium über 154 Sui­ten und 120 Vil­len, die sich über eine weit­läu­fige, tro­pi­sche Gar­ten­an­lage ver­tei­len und zum Teil mit Ja­cuz­zis oder pri­va­ten Pools aus­ge­stat­tet sind. Viel Holz und eine re­du­zierte Farb­welt aus Weiß- und Bei­getö­nen mit bun­ten Ak­zen­ten sor­gen für ein ele­gan­tes Am­bi­ente.

Küche aus Thailand, Japan und Italien

Die Ja­cuzzi-Sui­ten, Pool-Vil­len und Grand-Vil­len mit bis zu fünf Schlaf­zim­mern eig­nen sich da­bei bes­tens für Paare, Fa­mi­lien und Freun­des­grup­pen. Das breite Re­per­toire an Ak­ti­vi­tä­ten reicht von Yoga- und Pi­la­tes-Kur­sen über Ten­nis bis zum Was­ser­sport. Ein Spa mit tür­ki­schem Bad, Sauna und ei­nem um­fang­rei­chen Be­hand­lungs­pro­gramm so­wie ein Fit­ness­be­reich und drei Pools sor­gen für Wohl­fühl­mo­mente. ¬

Ku­li­na­risch ver­wöh­nen drei Re­stau­rants und ein Be­ach­club die Gäste: Das ele­gante Haupt­re­stau­rant „Ko­kos” be­geis­tert mit ja­pa­ni­scher Kü­che und ei­ner Cock­tail-Bar, das Strand­lo­kal „Ka­bang” of­fe­riert thai­län­di­sche und asia­ti­sche Ge­richte, wäh­rend im „Ku­cina” ita­lie­ni­sche Spe­zia­li­tä­ten ser­viert wer­den. Am wei­ßen Sand­strand ge­nie­ßen die Gäste im „Laku Beach Club” köst­li­che Drinks.

Suite mit Frühstück ab 211 Euro pro Nacht

Bar­celó Co­co­nut Is­land Re­sort (c) Bar­celó Ho­tel Group

Für in­time Din­ner-Mo­mente gibt es die Op­tion, im Zim­mer oder am Strand bei Ker­zen­licht zu spei­sen. Als be­son­de­ren Ser­vice of­fe­riert das Bar­celó Co­co­nut Is­land sei­nen Gäs­ten rund um die Uhr ein Was­sertaxi zum Fest­land, um das viel­fäl­tige Un­ter­hal­tungs­an­ge­bot in Phu­ket wahr­zu­neh­men. Eine Über­nach­tung in ei­ner „Lux Suite” mit Früh­stück für zwei Per­so­nen ist ab 211 Euro pro Nacht buch­bar.

www.barcelo.com/barcelo-coconut-island