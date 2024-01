Saint Lucia: Die besten Festivals, Events und Partys im Jahr 2024

Die Ka­ri­bik­in­sel Saint Lu­cia ist nicht nur für ihre land­schaft­li­che Schön­heit be­kannt, son­dern auch für ihre kreo­li­sche Le­bens­freude. Diese zeigt sich ganz be­son­ders bei den zahl­rei­chen Fes­ti­vals, Par­tys und kul­tu­rel­len Events, die sich über das ganze Jahr hin­weg ver­tei­len.

Jänner

Saint Lu­cia glänzt gleich mit zwei No­bel­preis­trä­gern – und beide hat­ten am sel­ben Tag Ge­burts­tag. Pro­fes­sor Sir Ar­thur Le­wis – ge­bo­ren am 23. Jän­ner 1915 in Cas­tries und 1991 ge­stor­ben – er­hielt 1979 als ers­ter Schwar­zer den No­bel­preis für Wirt­schaft. De­rek Wal­cott – 1930 ge­bo­ren und 2017 ge­stor­ben – wurde 1992 mit dem No­bel­preis für Li­te­ra­tur ge­ehrt. Wäh­rend des „No­bel Lau­reate Fes­ti­vals” von 1. bis 31. Jän­ner fin­den Po­di­ums­dis­kus­sio­nen, Work­shops und Aus­stel­lun­gen statt.

Februar

Flagge von Saint Lu­cia (c) Aboodi Ve­sa­ka­ran via un­s­plash

Der 22. Fe­bruar ist ein ganz be­son­de­res Da­tum für die In­sel der Klei­nen An­til­len, denn an die­sem Tag im Jahr 1979 wurde die Flagge von Saint Lu­cia erst­mals of­fi­zi­ell als selbst­stän­di­ger Staat im Com­mon­wealth of Na­ti­ons ge­hisst. In die­sem Jahr wird der Tag der Un­ab­hän­gig­keit zum 45. Mal ge­fei­ert – un­ter an­de­rem mit Pa­ra­den, Feu­er­werk, Mu­sik und Pick­nicks am Strand.

Mai

Jazz Fes­ti­val (c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Auf Saint Lu­cia fin­det seit 1992 mit dem Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val ei­nes der größ­ten ka­ri­bi­schen Mu­sik-Fes­ti­vals statt. Die Haupt­bühne be­fin­det sich auf der Halb­in­sel Pi­geon Is­land. Zehn Tage lang dreht sich hier al­les um Jazz, R&B, Soul, Pop Funk, Soca und Zouk – und da­mit um Mu­sik­grö­ßen wie UB40, Ri­hanna, R. Kelly, Diana Ross und Ziggy Mar­ley, die hier schon auf­ge­tre­ten sind. Heuer fin­det das Fes­ti­val von 30. April bis 12. Mai statt.

Juni

Fi­scher (c) Dar­wis Al­wan via pix­a­bay

Das „Fishermen’s Fe­ast” – oder kreo­lisch „Fête Pé­chè“ – am 30. Juni ist ein Dank­sa­gungs­fest der ein­hei­mi­schen Fi­scher. Nach ei­nem Got­tes­dienst fin­den zahl­rei­che Par­tys und Events in Fi­scher­dör­fern auf der gan­zen In­sel statt. Die fröh­li­che At­mo­sphäre da­bei sollte man zu­min­dest ein­mal er­lebt ha­ben.

Juli

(c) ti­mo­ke­foto via pix­a­bay

Von 1. bis 17. Juli 2024 steht die Ka­ri­bik­in­sel ganz im Zei­chen des „Saint Lu­cia Car­ni­val”. Hö­he­punkt des bun­ten Trei­bens sind die Stra­ßen­par­tys und Fest­um­züge Mitte Juli in der Haupt­stadt Cas­tries, zu de­nen auch zahl­rei­che Kos­tüm- und Band-Wett­be­werbe ge­hö­ren. In spek­ta­ku­lä­ren Kos­tü­men und auf präch­tig ge­schmück­ten Wa­gen zie­hen die Men­schen tan­zend und aus­ge­las­sen fei­ernd durch die Stadt – be­glei­tet von Ca­lypso- und Soca-Mu­sik und mit­fei­ern­den Trau­ben von Zu­schau­ern am Stra­ßen­rand.

August

Fe­ast of La Rose (c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Seit dem frü­hen 19. Jahr­hun­dert wer­den die Na­tio­nal­blu­men Rose und Mar­gue­rite als Zei­chen und Ver­bun­den­heit zur eng­li­schen (Rose) und fran­zö­si­schen Ver­gan­gen­heit (Mar­gue­rite) ge­fei­ert. Bei dem über­wie­gend auf dem Land ze­le­brier­ten „Fe­ast of La Rose” am 30. Au­gust steht die Kö­ni­gin der Blu­men im Mit­tel­punkt. In den präch­tig ge­schmück­ten Stra­ßen tan­zen die ver­klei­de­ten Men­schen zu Folk-Mu­sik. Am 17. Ok­to­ber wird die Mar­gue­rite beim „Fe­ast de la Mar­gue­rite” ge­fei­ert.

September

Tau­cher (c) joa­kant via pix­a­bay

Die Schön­heit Saint Lu­cias ist nicht nur an Land sicht­bar. Auch un­ter der Mee­res­ober­flä­che er­öff­nen sich fas­zi­nie­rende Wel­ten. An der Süd­west­küste be­fin­den sich zahl­rei­che Riffe in Ufer­nähe, die ideal zum Schnor­cheln und Tau­chen ge­eig­net sind und nur so von far­ben­präch­ti­gem ma­ri­ti­mem Le­ben wim­meln. Aus die­sem Grund wird heuer zum zwei­ten Mal das „Dive Fest” auf Saint Lu­cia ge­fei­ert. Von 15. bis 21. Sep­tem­ber fin­den un­ter an­de­rem Tanks-Tauch­gänge an ver­schie­de­nen Lo­ca­ti­ons, Fo­to­wett­be­werbe, ein Rot­feu­er­fisch-Derby und kul­tu­relle Ak­ti­vi­tä­ten statt.

Oktober

Event auf St. Lu­cia (c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Als Hom­mage an die afri­ka­ni­schen und fran­zö­si­schen Wur­zeln, die kul­tu­relle und eth­ni­sche Viel­falt Saint Lu­cias und die kreo­li­sche Spra­che Pa­tois, die von rund 90 Pro­zent der Saint Lu­cia­ner ge­spro­chen wird, steht der Mo­nat Ok­to­ber ganz im Zei­chen des „Creole He­ri­tage Month”. Mu­si­cals und Thea­ter­auf­füh­run­gen, Se­mi­nare und Le­sun­gen, ku­li­na­ri­sche Events, Stra­ßen­par­tys und Kunst­aus­stel­lun­gen ste­hen dann auf dem um­fang­rei­chen Pro­gramm.

Hö­he­punkt ist das letzte Wo­chen­ende des Mo­nats, wenn am 26. und 27. Ok­to­ber 2024 der „Jounen Kw­eyol En­ten­asyon­nal“ – der In­ter­na­tio­nale Tag des Kreo­li­schen – ge­fei­ert wird. Seit der Pre­miere 1982 gilt er als ei­ner der wich­tigs­ten Fei­er­tage des Jah­res für die Ein­hei­mi­schen. Je­des Jahr rich­tet da­bei eine an­dere Ge­meinde auf Saint Lu­cia den Fest­tag mit tra­di­tio­nel­lem Es­sen und Mu­sik aus.

November

Se­gel­boot (c) Renan Brun via pix­a­bay

Am 17. No­vem­ber star­tet die „At­lan­tic Rally for Crui­sers” (ARC) in Las Pal­mas auf Gran Ca­na­ria. An­fang bis Mitte De­zem­ber en­det sie im Ziel­ha­fen Rod­ney Bay auf Saint Lu­cia. Der 1986 erst­mals ver­an­stal­tete Wett­be­werb ist der größte trans­at­lan­ti­sche Se­ge­le­vent der Welt mit mehr als 200 Boo­ten un­ter­schied­lichs­ter Grö­ßen­ord­nung. Zwi­schen acht Ta­gen und drei Wo­chen dau­ert die 2.800 See­mei­len lange At­lan­tik­über­que­rung, die mit zahl­rei­chen Wel­come-Par­tys für die er­folg­rei­chen Seg­ler ge­fei­ert wird.

Dezember

La­ter­nen am Strand (c) Ta­pani Hell­man via pix­a­bay

Der Na­tio­nal­fei­er­tag Saint Lu­cias wird am Abend des 13. De­zem­ber mit dem „Fes­ti­val of Lights and Re­ne­wal” zu Eh­ren der hei­li­gen Lu­cia – der Na­mens­ge­be­rin der In­sel – ge­fei­ert. La­ter­nen-Wett­be­werbe und ‑Pa­ra­den, Feu­er­werke, Licht­skulp­tu­ren und wun­der­schöne Licht­de­ko­ra­tio­nen von Häu­sern, Boo­ten, Kir­chen und gan­zen Dör­fern tau­chen die In­sel dann in ein ein­zi­ges Lich­ter­meer.

