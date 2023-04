Zoëtry Marigot Bay: All-Inklusive-Resort der Luxusklasse auf St. Lucia

Das für die Marke „Zoetry” cha­rak­te­ris­ti­sche Kon­zept „End­less Pri­vi­le­ges“ er­mög­licht ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse in sie­ben gas­tro­no­mi­schen Ein­rich­tun­gen. Die Band­breite reicht da­bei vom À‑la-carte-Re­stau­rant „1461“ mit Blick auf die Ma­ri­got Bay und ka­ri­bisch in­spi­rier­ter Kü­che im „Le Ba­teau“ bis zu ei­nem pri­va­ten Din­ner im Wein­kel­ler „La Cava“. Am Pool-Grill „The Cove“ wer­den Piz­zas im Erd­ofen zu­be­rei­tet und in der Open-Air-Lounge „The Rum Cave“ lo­cken Rum-Spe­zia­li­tä­ten zu Live-Un­ter­hal­tung.

(c) Hyatt Ho­tels Cor­po­ra­tion