Saint Lucia: Noch mehr Flugverbindungen im Winter 2024/​25

Alle Wege füh­ren nach Rom, heißt es. Aber viele Wege füh­ren auch nach Saint Lu­cia. In die­sem Win­ter 2024/​25 gibt es noch mehr Flug­ver­bin­dun­gen, um be­quem auf die Ka­ri­bik­in­sel zu rei­sen.

Das um­fang­reichste Flug­pro­gramm für Saint Lu­cia bie­tet Bri­tish Air­ways, das ganz­jäh­rig je­den Tag von Lon­don non­stop auf die Ka­ri­bik­in­sel fliegt. Pas­sende An­schluss­flüge gibt es von zahl­rei­chen Flug­hä­fen in Deutsch­land, Ös­ter­reich und der Schweiz.

Ma­ri­got Bay /​ Saint Lu­cia (c) pix­a­bay /​ Jo­lyne D

Eben­falls von Lon­don-Heath­row hebt Vir­gin At­lan­tic von 1. De­zem­ber 2024 bis 28. März 2025 drei­mal pro Wo­che – im­mer mitt­wochs, frei­tags und sonn­tags nach Saint Lu­cia ab. Die Zu­brin­ger­flüge er­fol­gen mit Bri­tish Air­ways. Zur Wahl ste­hen da­bei elf Flug­hä­fen in Deutsch­land, Ös­ter­reich und der Schweiz – al­le­samt ohne Flug­ha­fen­wech­sel und mit be­que­men Um­stei­ge­zei­ten in Lon­don.

Al­ter­na­tiv geht es mit Air France über Pa­ris nach Mar­ti­ni­que, um von dort mit ei­ner der ka­ri­bi­schen Flug­li­nien wei­ter­zu­rei­sen – zum Bei­spiel mit Wi­n­air und Air Adel­phi. Letz­tere ver­bin­det die drei Ka­ri­bik-De­sti­na­tio­nen Mar­ti­ni­que, Saint Lu­cia und St. Vin­cent drei­mal wö­chent­lich – im­mer mon­tags, mitt­wochs und frei­tags – mit­ein­an­der. Al­ter­na­tiv kann man auch die Fähre von Mar­ti­ni­que nach St. Lu­cia neh­men.

(c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Die fran­zö­si­sche Flug­ge­sell­schaft Air Ca­raï­bes bie­tet mit ih­rem Ser­vice Na­vi­gAir die Mög­lich­keit, an ei­nem Tag von Pa­ris via Mar­ti­ni­que nach Saint Lu­cia zu ge­lan­gen. Mög­lich wird das durch eine Kom­bi­na­tion aus Flug, Bus-Shut­tle und Fähre mit nur ei­nem Ti­cket. Die neue Ver­bin­dung wird zwei­mal pro Wo­che mit Ab­flug in Pa­ris um 12 Uhr an­ge­bo­ten und ist da­mit von zahl­rei­chen deut­schen und ös­ter­rei­chi­schen Flug­hä­fen gut er­reich­bar.

Von 5. No­vem­ber 2024 bis 22. April 2025 geht es au­ßer­dem je­den Diens­tag mit Con­dor von Frank­furt nach Bar­ba­dos und von 5. No­vem­ber 2024 bis 6. Mai 2025 eben­falls diens­tags nach An­ti­gua. Von bei­den In­seln kann man be­quem nach Saint Lu­cia wei­ter­rei­sen. Sun­rise Air­ways bei­spiels­weise fliegt an sechs Ta­gen pro Wo­che von An­ti­gua nach Saint Lu­cia. Die Stre­cke von Bar­ba­dos nach Saint Lu­cia wird gleich von meh­re­ren ka­ri­bi­schen Air­lines be­dient – zum Bei­spiel von in­ter­Ca­rib­bean Air­ways und Wi­n­air.

www.stlucia.org