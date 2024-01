Geheimtipps: Die schönsten kleinen Luxushotels zum Träumen

Nur wer früh­zei­tig re­ser­viert, kann eine der sechs bis ma­xi­mal 30 Sui­ten oder Vil­len er­gat­tern: Diese acht klei­nen Lu­xus­ho­tels – teils in exo­ti­scher Ferne und teils ganz nah – la­den zum Ent­span­nen und Träu­men ein und zei­gen da­bei, dass es manch­mal eben doch die „little lu­xu­ries” sind, die ei­nen Ur­laub ein­zig­ar­tig ma­chen.

8 Villen – The Island Pongwe Lodge /​ Sansibar

(c) The Is­land Pongwe Lodge

In der The Is­land Pongwe Lodge auf ei­ner klei­nen In­sel an der öst­li­chen Küste San­si­bars ha­ben die Gäste der le­dig­lich sechs Vil­len die Mög­lich­keit, sich zwi­schen dem Grün des üp­pi­gen Gar­tens und dem Blau des In­di­schen Oze­ans zu ver­lie­ren und ver­wöh­nen zu las­sen. So ist der ul­ti­ma­tive pri­vate Rück­zug ga­ran­tiert.

Paare, Na­tur­lieb­ha­ber und Ge­nie­ßer er­war­tet eine un­ver­gleich­lich fried­li­che und be­ru­hi­gende At­mo­sphäre, wäh­rend die ku­li­na­ri­schen Er­war­tun­gen vom in­sel­ei­ge­nen Gour­met­re­stau­rant er­füllt wer­den. Hier ver­bin­den die frisch zu­be­rei­te­ten Mahl­zei­ten lo­kale Aro­men mit Gour­met­kü­che.

Ein be­son­de­res Au­gen­merk liegt auf „Di­gi­tal De­tox”, das eine wun­der­volle Ge­le­gen­heit bie­tet, um wort­wört­lich ab­zu­schal­ten. Man kann tat­säch­lich im Mo­ment le­ben und das Am­bi­ente in und um die Lodge ge­nie­ßen – fern ab von Ter­mi­nen, E‑Mails und Er­war­tun­gen. Das macht The Is­land Pongwe Lodge zum per­fek­ten Ziel für Ru­he­su­chende und Rei­sende, die die Pri­vat­sphäre und Er­ho­lung brau­chen.

8 Suiten – Elang /​ Indonesien

Elang Salt­wa­ter Pool (c) Ret Gun­til

Die pri­vate In­sel Elang ist eine höchst ex­klu­sive De­sti­na­tion, die ei­nen zu­rück­ge­zo­ge­nen Auf­ent­halt mit al­len An­nehm­lich­kei­ten ei­nes Lu­xus­re­sorts ver­eint. Die acht Sui­ten – alle mit pri­va­tem But­ler-Ser­vice – ga­ran­tie­ren eine in­time Pri­vat­sphäre. Dank un­ein­ge­schränk­tem Zu­gang zum Rest des Ba­wah Re­serve kön­nen die Gäste alle Vor­teile die­ses Re­sorts ge­nie­ßen und doch stets un­ter dem Ra­dar blei­ben.

Elang liegt in ei­ner ma­ri­ti­men Na­tur­schutz­zone und lädt mit dem tie­fen Blau des Was­sers zum Se­geln, Ki­ten, Ka­jak­fah­ren und Schnor­cheln ein. Das Spa sorgt mit wohl­tu­en­den Be­hand­lun­gen für die er­sehnte Re­ge­ne­ra­tion, wäh­rend die ex­qui­site Kü­che ihr Üb­ri­ges tut, um ei­nen per­fek­ten Auf­ent­halt zu ga­ran­tie­ren. Egal ob für Aben­teu­rer oder Ru­he­su­chende: Diese In­sel ist der ideale Ort für alle, die ein­fach ab­tau­chen wol­len – ob im Was­ser oder in der Pri­vat­sphäre.

12 Suiten – Gmundner Lodge /​ Namibia

Suite (c) Gmund­ner Lodge

Die Gmund­ner Lodge lädt zu ei­ner Reise in die un­be­rührte Wild­nis am Rand Afri­kas ein. Süd­öst­lich von Wind­hoek – zwi­schen der Ka­la­hari-Wüste im Os­ten und dem Kho­mas-Ge­birgs­pla­teau im Wes­ten – ist hier auf 6.000 Hektar ein wah­res Re­fu­gium für Mensch und Na­tur ent­stan­den. Die zwölf Sui­ten – acht für zwei Per­so­nen und vier für Fa­mi­lien – sind in tie­fem Re­spekt vor Na­mi­bias un­ver­gleich­li­cher Land­schaft und Kul­tur ge­stal­tet und ver­ei­nen das Erbe des Lan­des mit zeit­ge­nös­si­schem Lu­xus.

Hier herrscht Ein­klang mit der Na­tur: Of­fen ge­stal­tete Schlaf- und Wohn­zim­mer ge­hen naht­los in ei­nen pri­va­ten Au­ßen­be­reich über und bie­ten ei­nen atem­be­rau­ben­den und er­den­den Blick auf die weite Sa­vanne, wäh­rend wei­che Le­der­ses­sel, Ma­ha­goni-Mö­bel, An­ti­qui­tä­ten und Ar­te­fakte an den Glanz der al­ten Sa­fari-Welt er­in­nern.

Von der Ter­rasse ih­rer Suite kön­nen die Gäste den Son­nen­auf­gang be­ob­ach­ten, sich in der Out­door-Ba­de­wanne zu­rück­leh­nen und die be­ein­dru­ckende Land­schaft auf sich wir­ken las­sen. Im Spa-Be­reich sorgt ein er­fah­re­nes Team für kör­per­li­che Tie­fen­ent­span­nung, be­vor es mit er­fah­re­nen Ran­gern auf Sa­fari geht, um Gi­raf­fen, Ze­bras und viele an­dere Tiere aus nächs­ter Nähe zu er­le­ben.

17 Suiten – Cotton House /​ Mustique Island

(c) Cot­ton House

Das ma­le­ri­sche Cot­ton House mit sei­nen 17 Sui­ten ist das ein­zige Ho­tel auf der klei­nen ka­ri­bi­schen In­sel Mus­tique und lockt mit tro­pi­schen Gär­ten und ver­wöh­nen­den Spa-An­ge­bo­ten, die von ent­span­nen­den Mas­sa­gen bis zu wohl­tu­en­den Fa­cials rei­chen. Egal, ob für eine ru­hige Aus­zeit zu zweit oder ei­nen Fa­mi­li­en­ur­laub: Hier ist für je­den et­was da­bei – und all das in pa­ra­die­si­scher Um­ge­bung.

Die ein­la­dende In­nen­ein­rich­tung von Star­de­si­gner Tris­tan Auer sorgt für ent­spann­tes Ur­laubs­fee­ling und so­for­ti­ges Wohl­be­fin­den. Für ku­li­na­ri­sche Ab­wechs­lung sor­gen das luf­tige „Ve­randa Re­stau­rant” und das läs­sige „Beach Café” di­rekt am Strand. Na­tür­lich lockt auch hier eine Reihe von Ak­ti­vi­tä­ten, wie Tau­chen, Schnor­cheln, Ka­ja­king, Rei­ten ent­lang der Strände und Ten­nis.

17 Zimmer – Amyth /​ Mykonos

Amyth Sea View Pool Suite (c) Amyth of My­ko­nos

Das Amyth of My­ko­nos ist ein Pa­ra­dies der Gast­freund­schaft. Auf ei­nem Hü­gel über ei­ner atem­be­rau­ben­den Bucht nahe der Stadt My­ko­nos ge­le­gen und nur we­nige Schritte vom Dorf Agios Ste­fa­nos ent­fernt, lädt die­ses win­zige Ho­tel zu ei­nem in­ten­si­ven und ent­spann­ten Er­leb­nis auf My­ko­nos ein.

Mit 17 boho-lu­xu­riö­sen Zim­mern bie­tet es ein ge­müt­li­ches und ein­la­den­des Am­bi­ente so­wie erst­klas­sige An­nehm­lich­kei­ten. Gleich­zei­tig sind die hei­ßes­ten Party-Spots der In­sel in nur we­ni­gen Mi­nu­ten er­reicht. Am nächs­ten Tag ver­hilft dann das haus­ei­gene Spa mit ei­ner Mas­sage oder Ge­sichts­be­hand­lung zu wohl­tu­en­den­der Ent­span­nung – egal wie lange die Nacht da­vor war.

24 Suiten – Aman Venice /​ Italien

(c) Aman Ve­nice

Dank sei­ner Lage am Ca­nal Grande bie­tet das Aman Ve­nice im ehe­ma­li­gen Pa­lazzo Pa­pado­poli der Fa­mi­lie Ar­riv­a­bene ei­nen per­fek­ten Aus­gangs­punkt, um die his­to­ri­schen Glanz­mo­mente und High­lights von Ve­ne­dig zu er­kun­den. Für ein­zig­ar­tige Er­leb­nisse sor­gen bei­spiels­weise von Chef­kö­chen ge­führte Tou­ren durch den Ri­alto-Markt oder pri­vate Lo­gen für die Oper im Tea­tro La Fe­nice.

Die 24 Sui­ten des Lu­xus­ho­tels wer­den von Ro­koko-Kunst­wer­ken ge­schmückt und durch die zeit­ge­nös­si­sche Zu­rück­hal­tung der In­nen­ein­rich­tung er­gänzt. Die pri­va­ten Gär­ten – eine Sel­ten­heit in der La­gu­nen­stadt – er­mög­li­chen er­hol­same Ruhe, die vor dem Tru­bel au­ßer­halb ver­bor­gen bleibt. Da­mit auch der Kör­per zur Ruhe kom­men kann, sorgt das haus­ei­gene Spa für Re­ge­ne­ra­tion und Ent­span­nung – ganz auf Aman-Art.

26 Suiten – The Woodward Genf /​ Schweiz

(c) The Wood­ward

Di­rekt am Gen­fer­see liegt das Bou­tique-Grand­ho­tel The Wood­ward Genf, das seine Gäste in 26 Sui­ten mit dem Flair ei­ner Pri­vat­re­si­denz be­her­bergt. „L’­Ate­lier Ro­buchon” mit ei­nem Mi­che­lin-Stern und „Le Jar­di­nier” sind die bei­den Gour­met-Re­stau­rants des Hau­ses. Im Un­ter­ge­schoss be­fin­den sich auf 1.200 Qua­drat­me­tern das erste Guer­lain Spa der Schweiz und ein High-End-Sport­club.

Auch hier gibt es eine breite Pa­lette an Ak­ti­vi­tä­ten für die Gäste – wie etwa ein Pri­vate Shop­ping mit Be­ra­tung durch er­fah­rene Uhr­ma­cher. Wer die Schön­heit des Gen­fer­sees ge­nie­ßen möchte, kann eine ge­müt­li­che Boots­fahrt, ei­nen An­gel­aus­flug oder ein Was­ser­ski-Aben­teuer un­ter­neh­men.

Für Na­tur­lieb­ha­ber be­rei­tet der Chef­koch des „Le Jar­di­nier” ein Pick­nick zu, das in­mit­ten der Wein­berge ge­nos­sen wer­den kann. Zum Ab­schluss darf das Des­sert nicht feh­len, bei dem die Gäste die Scho­ko­la­den von Stett­ler & Cas­tri­scher – ei­nem der be­kann­tes­ten Gen­fer Cho­co­la­tie­ries – ver­kos­ten kön­nen.

29 Suiten – Amangani /​ Wyoming

Aman­gani /​ Wyo­ming (c) Aman

Die 29 Sui­ten des Aman­gani lie­gen auf dem Kamm des East Gros Ventre Butte in Wyo­ming mit Blick auf das Tal von Jack­son Hole und bie­ten eine herr­li­che Aus­sicht auf die Grand Te­tons und das Snake Ri­ver Val­ley. Die Gäste des Ho­tels kön­nen das Flach­land, die Feucht­ge­biete, Tä­ler und Wäl­der auf ei­ner Sa­fari er­kun­den und da­bei wilde Tiere haut­nah er­le­ben.

Die Nähe zum Yel­low­stone-Na­tio­nal­park ma­chen das Aman­gani zu­dem zu ei­nem Pa­ra­dies für Out­door-Aben­teu­rer je­der Al­ters­gruppe. Egal ob eine Heiß­luft­bal­lon-Fahrt in 300 Me­tern Höhe, eine Wild­was­ser­fahrt durch den Snake Ri­ver Can­yon oder eine ent­spannte Er­kun­dung des rauen Hin­ter­lands zu Fuß, mit dem Fahr­rad oder zu Pferd: Hier ist für je­den et­was da­bei.

Die wohl­tu­en­den Mas­sa­gen und Ge­sichts­be­hand­lun­gen im Spa sor­gen nicht nur für ei­nen see­li­schen Re­set, son­dern ver­hel­fen auch zum Schöp­fen neuer Kraft für neue Aben­teuer. Der be­heizte Au­ßen­pool mit Pan­ora­ma­blick auf die Berge und das Tal top­pen das Er­leb­nis.