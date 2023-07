Hotel La Palma: Neuer Fünf-Sterne-Glanz für das älteste Hotel auf Capri

Nur eine kurze Fahrt ent­fernt, fin­den die Gäste des Ho­tel La Palma in der Ma­rina Pic­cola an der Süd­küste von Ca­pri den „Da Gioia by La Palma Beach Club” vor, der eben­falls von Fran­cis Sul­tana ent­wor­fen wurde und über 42 Son­nen­lie­gen so­wie ei­nen se­pa­ra­ten Pri­vat­strand ver­fügt. Die Spei­se­karte von Gen­naro Es­po­sito ver­spricht fri­sche re­gio­nale Pro­dukte und ita­lie­ni­sche Klas­si­ker wie Au­ber­gine Par­mi­gi­ana, Hum­mer­pasta und Fisch in Salz­kruste.

(c) Oet­ker Coll­ec­tion /​ Ro­main Re­glade