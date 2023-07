Auf Reisen fremde Schönheitsgeheimnisse entdecken

Die Ur­laubs­zeit zählt zwei­fels­ohne zu den schöns­ten Zei­ten im Jahr. End­lich raus aus der All­tags­tret­mühle, end­lich Frei­zeit und Er­ho­lung. Das al­lein wirkt schon wahre Wun­der für Wohl­be­fin­den und Aus­se­hen. Noch bes­ser ist die Wir­kung auf das Aus­se­hen, wenn man im Ur­laub ganz be­wusst et­was für die Schön­heit tut.

Well­ness-Oa­sen fin­den sich in­zwi­schen über­all auf der Welt. Man muss aber gar nicht weit rei­sen. Ös­ter­reich ist das ideale Rei­se­ziel für Ur­lau­ber, die Ak­ti­vi­tät und Er­ho­lung mit ei­nem Be­auty-Pro­gramm ver­bin­den möch­ten. Nicht um­sonst galt Kai­se­rin Sissi – zu ih­rer Zeit „Sisi” ge­nannt – als die schönste Herr­sche­rin Eu­ro­pas.

Sissis Schönheitsgeheimnisse

(c) Toa Hef­tiba via un­s­plash

Sissi war sehr ex­pe­ri­men­tier­freu­dig. So ging sie gern mit ei­ner be­son­de­ren Maske ins Bett: Un­ter der Le­der­maske be­fand sich ro­hes Kalb­fleisch. Auch Gur­ken- und Erd­beer­mas­ken ver­hal­fen ih­rer Haut zu ei­nem jün­ge­ren Aus­se­hen.

Heute ver­trauen Frauen eher auf Be­auty-Pro­dukte aus der Apo­theke. Dort be­kommt man eine breite Aus­wahl an hoch­wer­ti­gen Pfle­ge­mit­teln, die spe­zi­ell für die je­wei­li­gen Haut­be­dürf­nisse ent­wi­ckelt wur­den. Sie sind der­ma­to­lo­gisch ge­tes­tet und gut ver­träg­lich.

Österreichs Schönheitsgeheimnisse

(c) An­nie Spratt via un­s­plash

Ein Well­ness-Ur­laub in Ös­ter­reich bie­tet im­mer die ein­ma­lige Ge­le­gen­heit, die lo­ka­len Schön­heits­ge­heim­nisse zu er­kun­den und die ei­gene Schön­heits­pflege zu ver­bes­sern. In vie­len Spa-Ho­tels wer­den tra­di­tio­nelle Schön­heits­be­hand­lun­gen an­ge­bo­ten, die auf re­gio­na­len Zu­ta­ten be­ru­hen. Die ös­ter­rei­chi­sche Na­tur ist reich an Kräu­tern und Pflan­zen, die in der Kos­me­tik Ver­wen­dung fin­den.

Be­rühmt ist das Heu­blu­men­bad. Dazu wer­den Heu­blu­men oder Heu­ex­trakte mit war­mem Was­ser auf­ge­gos­sen. Das Heu­blu­men­bad hat in Ös­ter­reich eine lange Tra­di­tion. Frü­her wurde es als Heil­bad bei rheu­ma­ti­schen Be­schwer­den an­ge­wen­det. Das ein­zig­ar­tig duf­tende Bad wirkt ent­span­nend und be­ru­hi­gend und för­dert die Durch­blu­tung. Dar­über hin­aus hilft es beim Stress­ab­bau und ver­bes­sert den Schlaf.

Be­liebte Well­ness-An­wen­dun­gen sind auch Moor- und Torf­pa­ckun­gen. Sie be­stehen aus dem nähr­stoff­rei­chen Schlamm der al­pi­nen Moore. Die Pa­ckun­gen wer­den auf die Haut auf­ge­tra­gen und wir­ken ent­gif­tend, ent­schla­ckend und re­ge­ne­rie­rend.

Andere Kulturen, andere Schönheitsgeheimnisse

Gei­sha in Kyoto /​ Ja­pan (c) pix­a­bay

Letzt­lich hat jede Kul­tur ihre ganz ei­ge­nen Schön­heits­ge­heim­nisse, die von Ge­ne­ra­tion zu Ge­ne­ra­tion wei­ter­ge­ge­ben wer­den. Es kann sich durch­aus loh­nen, diese Ge­heim­nisse wäh­rend ei­ner Reise ken­nen­zu­ler­nen und even­tu­ell die ei­gene Schön­heits­pfle­ge­rou­tine zu ver­bes­sern.

Aus Ja­pan sind Reis-Wa­schun­gen be­kannt, die den Gei­shas die be­rühmte Por­zel­lan­haut ver­schaf­fen. In­dien ist be­kannt für Ayur­veda – eine ganz­heit­li­che Heil­kunst, die auch auf die Schön­heit ge­rich­tet ist. Rei­sen und Schön­heits­pflege las­sen sich also wun­der­bar ver­ein­ba­ren. Nicht zu ver­ges­sen: die re­gio­nale Kü­che.

Gesunde Ernährung ist das wichtigste Schönheitsgeheimnis

Denn ei­nes der wich­tigs­ten Schön­heits­ge­heim­nisse ist noch im­mer die ge­sunde, aus­ge­wo­gene Er­näh­rung. In den Küs­ten­ge­bie­ten sind es vor al­lem Mee­res­früchte mit spe­zi­el­len Omega-3-Fett­säu­ren, die nicht zu­letzt die Haut­elas­ti­zi­tät ver­bes­sern. In asia­ti­schen Län­dern wer­den be­vor­zugt fer­men­tierte Le­bens­mit­tel kon­su­miert, die die Darm­ge­sund­heit ver­bes­sern, was sich wie­derum po­si­tiv auf das Haut­bild aus­wirkt.

Ös­ter­reich hat das Kür­bis­kernöl aus der Stei­er­mark, das nicht nur her­vor­ra­gend schmeckt, son­dern auch als schön­heits­för­dernd gilt. Kür­bis­kernöl ist reich an An­ti­oxi­dan­tien, die die Haut vor Schä­den schüt­zen. Sie kön­nen dazu bei­tra­gen, Fal­ten und Al­ters­fle­cken zu re­du­zie­ren und die Haut­struk­tur zu ver­bes­sern. Das ent­hal­tene Vit­amin E ist gut für Haare und Nä­gel und die Omega-3-Fett­säu­ren wir­ken sich po­si­tiv auf das Wohl­be­fin­den aus.



Sissi war be­kannt­lich Ex­per­tin in Sa­chen Schön­heit. Ne­ben der ent­spre­chen­den Pflege und Er­näh­rung legte sie gro­ßen Wert auf Be­we­gung. Und da­für ist Ös­ter­reich als Pa­ra­dies für Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten wie ge­schaf­fen!