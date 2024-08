Mietwagen: Was Sie bei einer Flugverspätung beachten sollten

Kommt der Flug ver­spä­tet am Ziel­ort an, er­le­ben die Ur­lau­ber am Miet­wa­gen-Schal­ter nicht sel­ten eine böse Über­ra­schung. Der Miet­wa­gen-Ver­mitt­ler Sunny Cars er­klärt die Hin­ter­gründe und gibt Tipps, wie sich die Rei­sen­den bei ei­ner Flug­ver­spä­tung ver­hal­ten soll­ten, um den­noch stress­frei in den Ur­laub zu star­ten.

Ge­rade in den Som­mer­fe­rien gibt es oft Ge­dränge auf den Flug­hä­fen und die Ur­lau­ber fin­den meist lange Schlan­gen am Gate vor. Viele von ih­nen war­ten ver­geb­lich auf ei­nen pünkt­li­chen Ab­flug, was oft auch Ver­spä­tun­gen am Fe­ri­en­ziel nach sich zieht. Wenn sie dann end­lich am Schal­ter des Au­to­ver­mie­ters ste­hen, heißt es dann un­ter Um­stän­den, dass der ge­buchte Miet­wa­gen nicht mehr ver­füg­bar sei. Eine Preis­er­stat­tung oder ein Er­satz­wa­gen sind da­bei nicht selbst­ver­ständ­lich.

Qualität im Fokus

(c) Sunny Cars

Er­schei­nen Rei­sende nicht zur ge­plan­ten An­kunfts­zeit, ha­ben die Flot­ten­an­bie­ter vor Ort das Recht, den Miet­wa­gen wei­ter­zu­ge­ben. Da­mit die Kun­den auf der si­che­ren Seite sind, soll­ten sie da­her auf die Wahl ei­nes re­nom­mier­ten Miet­wa­gen-Ver­mitt­lers mit fai­ren Re­ge­lun­gen bei ver­zö­ger­ter An­reise ach­ten. Dann kann ge­währ­leis­tet wer­den, dass sie ent­we­der den­noch ein Fahr­zeug er­hal­ten oder zu­min­dest ihre Aus­ga­ben zu­rück­be­kom­men.

„Ist der Miet­wa­gen vorab voll be­zahlt, ha­ben wir eine so­ge­nannte Vor­hal­te­pflicht. Das be­deu­tet: Wir ste­hen in der Ver­ant­wor­tung, ei­nen Miet­wa­gen zur Ver­fü­gung zu stel­len. Die­ser Ver­pflich­tung kom­men wir in je­dem Falle nach.“ Thors­ten Leh­mann, Ge­schäfts­füh­rer von Sunny Cars

Pro­fes­sio­nelle Fir­men stel­len also auch nach der an­ge­ge­be­nen An­kunfts­zeit ein Fe­ri­en­auto be­reit. Auf­merk­same Ur­lau­ber le­sen schon vor dem Klick auf „Bu­chen“ sorg­fäl­tig die „All­ge­mei­nen Ge­schäfts­be­din­gun­gen” durch. Das be­son­dere Au­gen­merk liegt da­bei auf Klau­seln zum Nicht­er­schei­nen – oft „No Show“ ge­nannt. Bei Un­klar­hei­ten gilt es, bes­ser ein­mal mehr nach­zu­fra­gen oder die Wahl zu über­den­ken.

Information ist die halbe Miete

(c) Sunny Cars

Vor­aus­schau­ende Miet­wa­gen­rei­sende ge­ben zu­dem die Flug­da­ten so­wie die ge­plante An­kunfts­zeit am Ab­hol­ort be­reits bei der Bu­chung mit an. „Wenn uns alle re­le­van­ten Da­ten und In­for­ma­tio­nen der Kun­den vor­lie­gen – al­len voran die Flug­num­mer und die ge­plante Lan­de­zeit – ist die An­kunft für alle Be­tei­lig­ten nach­voll­zieh­bar. Auch bei Ver­spä­tun­gen. Mit­hilfe die­ser Da­ten und im Aus­tausch mit der Sta­tion vor Ort kön­nen wir ei­nen rei­bungs­lo­sen Ab­lauf ga­ran­tie­ren“, be­tont Thors­ten Leh­mann, Ge­schäfts­füh­rer von Sunny Cars.

Sind diese An­ga­ben vorab nicht er­folgt, soll­ten die Rei­sen­den um­ge­hend dem Kun­den­ser­vice Be­scheid ge­ben, so­bald sie von neuen Rei­se­zei­ten mit mehr als ei­ner Stunde Ver­zö­ge­rung er­fah­ren. Die Kon­takt­da­ten da­für fin­den sich stets in den Un­ter­la­gen zur Miet­wa­gen­bu­chung. Un­ter der dort ge­nann­ten Not­fall-Hot­line las­sen sich je­der­zeit Mit­ar­bei­tende er­rei­chen, die im Fall der Fälle Ab­hilfe leis­ten.

Das­selbe gilt bei ei­ner An­kunft nach Schließ­zeit der Ab­hol­stelle auf­grund ei­ner Ver­spä­tung. So stel­len die Rei­sen­den si­cher, dass Mit­ar­bei­tende vom Flot­ten­an­bie­ter vor Ort war­ten – oder sie er­hal­ten den Wa­gen am nächs­ten Mor­gen, wenn es sich um eine deut­li­che Ver­spä­tung oder eine An­kunft in der Nacht han­delt.

Die Öff­nungs­zei­ten des Bü­ros vor Ort und die Kon­takt­da­ten fin­den die Rei­sen­den eben­falls auf dem Vou­cher für ih­ren Miet­wa­gen. Sunny Cars bie­tet zu­dem al­len Kun­den im On­line-Rei­se­be­glei­ter „Sunny2go” kos­ten­frei vor und wäh­rend der Reise hilf­rei­che Ser­vices an. Dazu ge­hört auch die Funk­tion „Smart De­lay“ mit der An­mel­de­mög­lich­keit für ei­nen kos­ten­freien Zu­gang zu zahl­rei­chen Flug­ha­fen VIP-Loun­ges, wenn sich ein Flug mehr als 60 Mi­nu­ten ver­spä­tet.

www.sunnycars.at