Algarve: Die besten Strände für jeden Strandtyp im Süden Portugals

Für Lieb­ha­ber schö­ner Strände ist die Al­garve ein ein­zig­ar­ti­ges Pa­ra­dies. Nicht ohne Grund wird die 200 Ki­lo­me­ter lange Son­nen­küste im Sü­den von Por­tu­gal re­gel­mä­ßig zu „Europe’s Lea­ding Beach De­sti­na­tion“ ge­wählt.

Die Be­su­cher ha­ben die Qual der Wahl zwi­schen lan­gen Sand­bän­ken und ein­sa­men In­seln, ro­man­ti­schen Buch­ten und wel­len­um­tos­ten Sur­fer-Strän­den. Um den rich­ti­gen Strand für den per­sön­li­chen Ge­schmack zu fin­den, ha­ben wir ein paar Vor­schläge für je­den Strand­typ. Noch mehr Tipps sind im neuen Strand­füh­rer von Vi­sit Al­garve zu fin­den, der kos­ten­los als PDF-Da­tei zum Down­load zur Ver­fü­gung steht.

Strände für Familien

Praia do Bar­ril © Al­garve Tou­rism Bu­reau

Alle, die mit der Fa­mi­lie un­ter­wegs sind, be­nö­ti­gen an ih­rem per­fek­ten Strand ge­nug Platz zum Sand­bur­gen bauen, fla­ches, ru­hi­ges Was­ser und ei­nen un­kom­pli­zier­ten Zu­gang. Und wenn es gleich ne­benan ein Eis gibt, sind end­gül­tig alle glück­lich.

Praia da Salema: Salema hat sich den Charme ei­nes Fi­scher­dorfs er­hal­ten. Den etwa ei­nen Ki­lo­me­ter brei­ten, fein­san­di­gen Strand tei­len sich die Ba­de­gäste mit den Fi­schern, die die Re­stau­rants am Strand und in den ma­le­ri­schen Gas­sen mit fri­schem Fisch ver­sor­gen. Dank aus­ge­zeich­ne­ter Was­ser­qua­li­tät weht hier auch die blaue Flagge – und Tau­cher kön­nen zwei Schiffs­wracks vor der Küste er­kun­den.

Strände für Ruhesuchende

Ein Hand­tuch, ein Buch, sau­be­res Was­ser und viel Ruhe: Mehr braucht man nicht zum Ur­laubs­glück, wenn man Ruhe sucht. Op­ti­mal für die fol­gen­den Strände an der Al­garve wäre na­tür­lich auch ein Part­ner, der ganz ähn­lich tickt.

Praia da Fi­gueira: Durch ein grü­nes Tal ge­langt man zu Fuß zu die­sem na­tur­be­las­se­nen Traum­strand un­weit von Sagres. Es ist ein Ort, um die Seele bau­meln zu las­sen – prima für Paare und Ein­zel­rei­sende. Au­ßer­halb der Hoch­sai­son wer­den auch Hunde ge­dul­det.

Sun & Fun am Strand

Strand ist für viele ein Syn­onym für Ac­tion. In der Sonne lie­gen kön­nen an­dere, sie wol­len Sur­fen, Ki­ten, Tau­chen, Ka­jak fah­ren, mit dem SUP Board un­ter­wegs sein, Fuß­ball oder Vol­ley­ball spie­len. Aber auch für diese Ziel­gruppe gibt es ge­eig­nete Strände an der Al­garve.

Praia da Bord­eira: Ein kräf­ti­ger Nord­wind bläst recht kon­stant auf die­sen Strand an der West­küste der Al­garve, der als wun­der­ba­rer Ort zum Sur­fen und Ki­ten gilt. Auch Fa­mi­lien wer­den hier glück­lich, denn das Ge­biet an der Mün­dung des Ri­beira da Car­ra­pa­teira ins Meer ist rie­sig und bie­tet auch wind­ge­schützte Stel­len. Surf-Equip­ment kann man an der Beach Bar mie­ten.

Coole Strandbars und Sunset-Partys

Praia da Fa­lé­sia © Al­garve Tou­rism Bu­reau

Für man­che sind die Strände der Al­garve eher der Ort, an dem sie die Zeit zwi­schen zwei Club-Be­su­chen ver­brin­gen und sich von der letz­ten Nacht re­ge­ne­rie­ren, da­mit sie dann am Abend wie­der fröh­lich auf die „Piste” zie­hen kön­nen. Am wohls­ten fühlt man sich da­bei na­tür­lich mit Gleich­ge­sinn­ten. Viel­leicht trifft man ja beim Beach­vol­ley­ball schon die Be­glei­tung für den Abend.

Praia da Ro­cha: Wer Lust auf ei­nen Ur­laubs­flirt hat, dem wird die­ser Strand in Por­timão ge­fal­len. Hier tref­fen sich be­son­ders viele junge Leute zum Son­nen, Ba­den, Wind­sur­fen und zur Kon­takt­auf­nahme. Aus den Bo­xen der Beach­bars dröh­nen die Bässe um die Wette, ge­tanzt wird oft schon mit­tags und die Sun­set-Par­tys mit vie­len schö­nen Men­schen ha­ben Kult­cha­rak­ter.

www.visitalgarve.pt