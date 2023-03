Diese zehn Hotels liefern das perfekte Instagram-Motiv

Insta-Rei­sen ist Trend: Im­mer mehr Ur­lau­ber pla­nen ihre Rei­sen rund um das per­fekte Foto, das sie auf In­sta­gram ein­stel­len kön­nen. Vor die­sem Hin­ter­grund prä­sen­tiert Hotels.com zehn Ho­tels auf der gan­zen Welt, die per­fekt für In­sta­gram-Schnapp­schüsse ge­eig­net sind.

Hotel Plaza Athénée /​ Paris

Ho­tel Plaza Athé­née /​ Pa­ris (c) Dor­ches­ter Coll­ec­tion

Im Ho­tel Plaza Athé­née in Pa­ris wohnte Car­rie Brad­shaw in den letz­ten zwei Fol­gen der TV-Se­rie „Sex & The City“. So ist der ro­man­ti­sche Blick auf den Eif­fel­turm zu­sam­men mit den ro­ten Blu­men, den wei­ßen Fens­ter­lä­den und dem blauen Him­mel auch ein be­lieb­tes In­sta­gram-Foto ge­wor­den. Zim­mer­preis: ab ca. 2.000 Euro pro Nacht.

St. Pancras Renaissance Hotel /​ London

Atem­be­rau­bend, wie ge­malt und ma­jes­tä­tisch: Fo­tos des spek­ta­ku­lä­ren Trep­pen­hau­ses im St. Pan­cras Re­nais­sance Ho­tel in Lon­don wer­den in den so­zia­len Me­dien häu­fig ge­pos­tet – schließ­lich wurde diese Lo­ca­tion durch das Mu­sik­vi­deo zum Hit „Wan­nabe“ der Spice Girls welt­be­rühmt. Zim­mer­preis: ab 570 Euro pro Nacht.

Conrad Maldives Rangali Island /​ Malediven

Re­stau­rant „Ithaa“ (c) Con­rad Mal­di­ves Rangali Is­land

Knapp fünf Me­ter un­ter dem Mee­res­spie­gel liegt das Un­ter­was­ser­re­stau­rant „Ithaa“ des lu­xu­riö­sen Con­rad Mal­di­ves Rangali Is­land. Mit der 180-Grad-Aus­sicht gibt es un­end­lich viele Mög­lich­kei­ten, um wäh­rend ei­nes sechs­gän­gi­gen Din­ners das per­fekte In­sta­gram-Bild zu schie­ßen. Motto: #no­fil­ter­nee­ded. Zim­mer­preis: ab 860 Euro pro Nacht.

Hotel Fasano /​ Rio de Janeiro

(c) Ho­tel Fa­sano /​ Rio

Ein In­sta­gram-Foto vom schöns­ten Ro­of­top-Pool? Im Ho­tel Fa­sano in Rio de Ja­neiro mit dem iko­ni­schen Zu­cker­hut im Hin­ter­grund ein ab­so­lu­tes Muss. So­cial-Me­dia-Fans, die in Bra­si­lien un­ter­wegs sind, soll­ten auf die­sen tol­len Schnapp­schuss kei­nes­falls ver­zich­ten. Zim­mer­preis: ab 410 Euro pro Nacht.

Jade Mountain Resort /​ St. Lucia

(c) Jade Moun­tain Re­sort /​ Saint Lu­cia

Könnte die Aus­sicht aus ei­nem Ba­de­zim­mer ein­la­den­der sein? Ein Foto die­ses per­fek­ten Aus­blicks im Jade Moun­tain Re­sort auf der Ka­ri­bik­in­sel St. Lu­cia wird bei den Fol­lo­wern mit Ga­ran­tie für Fu­rore sor­gen, denn sub­ti­ler lässt sich der Hauch des ul­ti­ma­ti­ven Lu­xus kaum ver­mit­teln. Und ge­nuss­voll ba­den kann man ja da­nach auch noch. Zim­mer­preis: ab 1.540 Euro pro Nacht.

Hanging Gardens of Bali /​ Indonesien

(c) Han­ging Gar­dens of Bali

Die Ho­tels in der ba­li­ne­si­schen Künst­ler­stadt Ubud sind Ex­klu­si­vi­tät pur und sor­gen bei den In­sta­gram-Fol­lo­wern so­fort für Sehn­sucht. Ein Bei­spiel ist das Han­ging Gar­dens of Bali mit sei­nen 38 Lu­xus­vil­len in­mit­ten stei­ler Reis­terras­sen. Der große Pan­orama-Pool, der sich auf zwei Ebe­nen er­streckt, ist aus an­thra­zit­far­be­nem Stein ge­fer­tigt und je­den­falls ein ganz be­son­de­res Mo­tiv. Zim­mer­preis: ab 850 Euro pro Nacht.

Icehotel /​ Schweden

„Art Suite Ha­ven“ – De­sign von Jo­nas Jo­hans­son, Jordi Cla­ra­munt und Lu­kas Petko (c) Asaf Kli­ger /​ Ice­ho­tel 2018

Rei­sende, die mit ei­nem Pos­ting neue Re­korde er­zie­len möch­ten, müs­sen nach Schwe­den: Fast al­les ist im Ice­ho­tel – wie der Name schon sagt – aus Eis ge­macht. Jede der so­ge­nann­ten „Art Sui­ten” hat ein in­di­vi­du­el­les Thema und wurde von Künst­lern aus al­ler Welt hand­ge­fer­tigt. Ei­nige sind das ganze Jahr über ver­füg­bar, die meis­ten (und spek­ta­ku­lärs­ten) al­ler­dings stets nur von Mitte De­zem­ber bis Mitte April. Zim­mer­preis: ab 660 Euro pro Nacht.

The Library /​ Koh Samui

(c) The Li­brary /​ Koh Sa­mui

Blick­fang des De­sign­ho­tels The Li­brary an der Ost­küste der thai­län­di­schen In­sel Koh Sa­mui ist der rote Pool di­rekt am tür­kis­far­be­nen Meer. Ein Mo­saik aus gel­ben, oran­gen und bor­deaux­far­bi­gen Stei­nen im Be­cken ver­leiht ihm die­sen Look. Nachts ver­wan­delt ihn die Un­ter­was­ser­be­leuch­tung in ein schil­lern­des Spek­ta­kel, das sich na­tür­lich auch per­fekt als Insta-Mo­tiv eig­net. Zim­mer­preis: ab 160 Euro pro Nacht.

Bellagio /​ Las Vegas

(c) Bell­agio /​ Las Ve­gas

Das lu­xu­riöse Bell­agio in Las Ve­gas ist nicht nur bei Pro­mi­nen­ten be­liebt – je­des Jahr lockt es auch Hun­dert­tau­sende von So­cial-Me­dia-Fans an. Ein In­sta­gram-Bild der iko­ni­schen Was­ser­fon­tä­nen des Ho­tels sorgt bei den Fol­lo­wern un­will­kür­lich für ein Ge­fühl, et­was Sen­sa­tio­nel­les ver­passt zu ha­ben. Zim­mer­preis: ab 200 Euro pro Nacht.

Lebua at State Tower /​ Bangkok

(c) Le­bua at State Tower /​ Bang­kok

In luf­ti­gen Hö­hen: Die sen­sa­tio­nelle Sky Bar des Lu­xus­ho­tels Le­bua at State Tower in Bang­kok bie­tet nach Son­nen­un­ter­gang ei­nen un­glaub­li­chen Pan­ora­ma­blick auf die nächt­li­che Me­tro­pole und ist da­mit auch per­fekt für In­sta­gram-Auf­nah­men ge­eig­net. Be­kannt wurde sie üb­ri­gens nicht zu­letzt durch den Kino-Hit „Han­go­ver“. Zim­mer­preis: ab 160 Euro pro Nacht.