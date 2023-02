Kroatien: Valamar erweitert auch 2023 sein Angebot an der Adria

Va­la­mar Ri­viera baut im Jahr 2023 seine Prä­senz auf dem kroa­ti­schen Markt wei­ter aus. Im Fo­kus ste­hen da­bei ver­schie­dene Um­ge­stal­tun­gen im Vier- und Fünf-Sterne-Seg­ment an der Adria.

Den Auf­takt bil­det das Va­la­mar Lacroma Du­brov­nik Ho­tel: Mit der Wie­der­eröff­nung am 12. Fe­bruar wer­den die stil­voll ein­ge­rich­te­ten Zim­mer und Sui­ten im Pre­mium-Be­reich „V‑Level” des Vier-Sterne-Hau­ses in fri­schem Glanz er­strah­len – teils mit ei­ge­nem Ja­cuzzi und stets mit Bal­kon und Meer­blick.

Va­la­mar Lacroma Du­brov­nik Ho­tel © Va­la­mar

Wer Er­ho­lung sucht, darf sich im Va­la­mar Lacroma Du­brov­nik Ho­tel auf ein neu kon­zi­pier­tes Well­ness­an­ge­bot im „Ba­lance Me­di­ter­ra­nean Spa” in­klu­sive In­door- und Out­door-Pools, noch viel­fäl­ti­ge­ren Be­hand­lun­gen und ei­nem Adults-Only-Be­reich mit Sau­na­land­schaft und Ru­he­räu­men freuen.

Das Re­bran­ding des Va­la­mar Ti­rena Ho­tels in Du­brov­nik – ei­nem bis­he­ri­gen Sunny-Ho­tel – soll im Som­mer 2023 ab­ge­schlos­sen sein. Nach ei­nem Um­bau auf al­len Ebe­nen ver­fügt das Vier-Sterne-Haus künf­tig über 208 mo­derne Zim­mer und Sui­ten, eine groß­zü­gige Pool­land­schaft in­klu­sive Rut­schen, zwei Bars und die bei­den Re­stau­rants „Me­di­ter­ra­neo” mit of­fe­ner Show-Kü­che und „Mo­menti” für die Gäste mit V‑­Le­vel-Zu­gang.

In ei­nem se­pa­ra­ten Ge­bäude ne­ben dem Va­la­mar Ti­rena Ho­tel er­öff­net au­ßer­dem im Früh­som­mer 2023 die neue „Maro World”. Der 1.800 Qua­drat­me­ter große Kids Club wird den Gäs­ten al­ler sechs Va­la­mar-Häu­ser in Du­brov­nik zur Ver­fü­gung ste­hen – auch je­nen, die im eben­falls re­no­vier­ten Club Du­brov­nik Sunny Ho­tel by Va­la­mar woh­nen.

Di­verse Spiel­zim­mer sol­len die Krea­ti­vi­tät der Kin­der von drei bis zwölf Jah­ren för­dern, wäh­rend die „Maro Soft­play Zone” durch freies Spie­len die in­tel­lek­tu­elle, emo­tio­nale und so­ziale Ent­wick­lung der klei­nen Gäste be­güns­tigt. In­no­va­ti­ves Smart Play, eine Spiel­kon­so­len-Lounge und ein Tram­po­lin­park run­den das An­ge­bot ab.

Nicht zu­letzt er­gänzt ab die­sem Som­mer das Sun­set Gar­den Pre­mium Vil­lage das Lu­xus-Seg­ment des Is­tra Pre­mium Cam­ping Re­sort nahe Po­reč und setzt mit sei­nen 18 Vil­len in­klu­sive pri­va­ten Pools und Son­nen­ter­ras­sen neue Maß­stäbe. Da die Un­ter­künfte der Fünf-Sterne-Cam­ping­an­lage ge­nü­gend Platz für bis zu vier Per­so­nen bie­ten, eig­nen sie sich ideal für Fa­mi­lien.

An diese Ziel­gruppe rich­tet sich auch das Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort nahe Stari Grad auf der In­sel Hvar, das im ver­gan­ge­nen Jahr als ers­tes nach­hal­tig ge­bau­tes Fa­mi­li­en­ho­tel der kroa­ti­schen Adria in di­rek­ter Strand­lage er­öff­net hat. Bis Juni 2023 folgt die Fer­tig­stel­lung des zwei­ten Bau­ab­schnitts mit 41 Vil­len – teils mit ei­ge­nem Pool.

Dar­über hin­aus ent­steht im Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort ein neuer Spiel­platz mit Zi­pe­line und lehr­rei­chem Eco Gar­den in­klu­sive In­sek­ten­ho­tels. Der öko­lo­gi­sche Ge­danke des Na­tur­re­fu­gi­ums zeigt sich be­reits in der Kon­zep­tion der 97 Vil­len: Für die Strom­ver­sor­gung greift das Vier-Sterne-Haus aus­schließ­lich auf er­neu­er­bare En­er­gie­quel­len wie haus­ei­gene Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen zu­rück.

Zu­sätz­lich in­ves­tiert der Va­la­mar ne­ben den Som­mer-De­sti­na­tio­nen auch wei­ter in den Win­ter­tou­ris­mus – bei­spiels­weise durch die Wie­der­eröff­nung des Kes­sel­spitze Va­la­mar Coll­ec­tion Ho­tel in Ober­tau­ern nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung im De­zem­ber 2023.

www.valamar.com