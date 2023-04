The Chedi El Gouna: Ägyptens erstes „Leading Hotel of the World“

In der be­lieb­ten La­gu­nen­stadt El Gouna am Ro­ten Meer emp­fängt das The Chedi El Gouna seit De­zem­ber 2022 seine Gäste als ers­tes Ägyp­tens ers­tes „Lea­ding Ho­tel of the World“. Zeit­lo­ses De­sign und ein Hauch asia­ti­scher Äs­the­tik tref­fen hier auf um­welt­freund­li­che Stan­dards und eine nach­hal­tige Phi­lo­so­phie.

Auf ei­nem Hü­gel er­baut, bie­tet das The Chedi El Gouna ei­nen ein­drucks­vol­len Blick auf die Küs­ten­land­schaft und fügt sich da­bei mit ei­ner Farb­pa­lette aus Nude- und Erd­tö­nen au­ßen wie in­nen ideal in die na­tür­li­che Um­ge­bung ein. Auf die Gäste war­ten pure Ele­ganz, hoch­wer­tige Ma­te­ria­lien und mi­ni­ma­lis­ti­sches Mo­bi­liar. Tra­di­tio­nelle Bau-Ele­mente aus der Re­gion wur­den von den De­si­gnern mit ei­nem mo­der­nen, zu­rück­hal­ten­den Look kom­bi­niert, der Qua­li­tät für sich spre­chen lässt. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Vier Adres­sen hat das The Chedi El Gouna für ku­li­na­ri­sche Glücks­mo­mente im Re­per­toire. Das läs­sige „Beach House” be­fin­det sich vor ei­ner Ku­lisse aus wei­chem Sand und glit­zern­dem Meer – die ideale An­lauf­stelle für alle, die in ei­nem ex­klu­si­ven Lounge-Be­reich er­fri­schende Drinks und köst­li­che Klei­nig­kei­ten ge­nie­ßen oder von ei­nem stil­vol­len Un­ter­hal­tungs­pro­gramm pro­fi­tie­ren möch­ten. „The Ci­gar” Lounge bie­tet un­ter­des­sen exo­ti­sche Zi­gar­ren in­klu­sive feins­ter Spi­ri­tuo­sen und Weine. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

„The Re­stau­rant” hält ein reich­hal­ti­ges Früh­stücks­buf­fet be­reit und ver­wöhnt abends à la Carte mit Live-Show-Kü­che. Das High­light des Hau­ses ist aber das „Nihon Re­stau­rant”: In ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Ro­of­top-Lo­ca­tion wer­den au­then­ti­sche ja­pa­ni­sche Ge­richte mit mo­der­nem Twist ser­viert. Das Con­cierge-Per­so­nal küm­mert sich dar­über hin­aus auch gerne um ei­nen Tisch in den ex­klu­sivs­ten Fine-Di­ning-De­sti­na­tio­nen der Ur­laubs­de­sti­na­tion. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Aus­gleich und Ent­span­nung fin­den die Ho­tel­gäste im Spa-Be­reich bei au­then­ti­schen ori­en­ta­li­schen The­ra­pien und Be­hand­lun­gen. Zur Aus­stat­tung des Well­ness­be­reichs zäh­len zwei tra­di­tio­nelle Ham­mams, Be­hand­lungs­räume für Paare mit pri­va­ten Du­schen und Um­klei­de­zo­nen so­wie eine Tre­at­ment-Aus­wahl aus Haut­be­hand­lun­gen, De­tox-An­wen­dun­gen und Mas­sa­gen. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Zwei Pools sor­gen für Er­fri­schung und wer­den durch asia­tisch an­ge­hauchte Ca­ba­nas er­gänzt. We­nige Me­ter wei­ter, formt die na­tür­li­che Bucht ei­nen wun­der­schö­nen Pri­vat­strand, der mit kom­for­ta­blen Son­nen­lie­gen und Schir­men in Ma­cramé-Op­tik aus­ge­stat­tet ist. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Wer zum ers­ten Mal am Ro­ten Meer Ur­laub macht, wird da­von über­rascht sein, wie breit ge­fä­chert die Mög­lich­kei­ten sind – von Schnor­cheln und Tau­chen über Boots­aus­flüge bis zu aus­ge­fal­le­nen Ak­ti­vi­tä­ten à la Ki­tesur­fen sollte für je­den Ge­schmack das Rich­tige da­bei sein. Diese und wei­tere Was­ser­sport­ak­ti­vi­tä­ten kön­nen am Strand­ki­osk oder beim Con­cierge-Ser­vice ge­bucht wer­den. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Die Gäste des The Chedi kön­nen El Gouna aber auch mit dem Leih­rad er­kun­den, die un­ter­schied­li­chen Strände der Ge­gend ent­de­cken, eine Par­tie Golf spie­len, auf dem Rü­cken der Pferde durch die Land­schaft tra­ben oder den Zau­ber der Wüste bei ei­ner Sa­fari-Tour ken­nen­ler­nen. Wer sich im Ho­tel sport­lich be­tä­ti­gen möchte, nutzt das hoch­mo­derne Fit­ness­cen­ter. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Auch für Kin­der macht das The Chedi ein­ma­lige Er­leb­nisse mög­lich. Das fa­mi­li­en­freund­li­che Re­sort punk­tet mit spe­zi­el­len Kids-Me­nüs, Spiel­sa­chen für un­ter­schied­li­che Al­ters­grup­pen und ein von Ret­tungs­schwim­mern be­treu­tes Kin­der­be­cken. Die Zim­mer­preise be­gin­nen bei 294 bis 363 Euro pro Zim­mer und Nacht in­klu­sive Früh­stück, Steu­ern und Ge­büh­ren. Die güns­tigs­ten Sui­ten sind be­reits für ei­nen ge­ring­fü­gi­gen Auf­preis ab 50 Euro pro Nacht buch­bar. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

Die Fe­ri­en­de­sti­na­tion El Gouna liegt 25 Ki­lo­me­ter nörd­lich von Hurghada und ist über den dor­ti­gen in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen in­ner­halb von we­ni­gen Flug­stun­den von al­len eu­ro­päi­schen Haupt­städ­ten aus be­quem zu er­rei­chen. Di­rekt am Ro­ten Meer ge­le­gen, bie­tet die Stadt zehn Ki­lo­me­ter Strand, eine Viel­zahl an Ge­schäf­ten, Re­stau­rants, Clubs, Ca­fés und 19 Ho­tels in un­ter­schied­li­chen Ka­te­go­rien. The Chedi El Gouna (c) Oras­com

hotels.elgouna.com/de/hotel/the-chedi-el-gouna-hotel