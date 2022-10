Nova Maldives: Neues All-inclusive-Resort – speziell für Millennials

Das neue Nova Mal­di­ves der Pulse Ho­tels & Re­sorts im Her­zen des Süd-Ari-Atolls steht für ein zeit­ge­nös­si­sches „All-In­clu­sive-Com­mu­nity-Kon­zept“: Eine In­sel für die Seele, ein Ort zum Ab­tau­chen, Er­le­ben, Ab­he­ben und Be­geg­nen – per­fekt für Mill­en­ni­als.

Das Süd-Ari-Atoll der Ma­le­di­ven gilt als ul­ti­ma­ti­ver Hot­spot für be­geis­terte Tau­cher und Schnorch­ler, denn es gibt nur we­nige an­dere Orte auf der Welt, an de­nen Sich­tun­gen von Wal­haien quasi ga­ran­tiert sind. An der Seite ei­nes die­ser sanf­ten Gi­gan­ten des Oze­ans zu tau­chen oder schnor­cheln ist ein me­di­ta­ti­ves, be­seel­tes Er­leb­nis.

In der Un­ter­was­ser­welt rings um das Nova Re­sort, das ganz in der Nähe der South Ari Ma­rine Pro­tec­ted Areas (SAMPA) liegt, tum­meln sich aber auch Man­ta­ro­chen, Ad­ler­ro­chen, ver­schie­dene Hai-Ar­ten und viele wei­tere bunte Fi­sche – und selbst das Haus­riff prä­sen­tiert sich als un­glaub­li­cher Spiel­platz der Na­tur.

Die In­sel ver­fügt über 76 Vil­len über dem Was­ser und am Strand, die sich auf zehn Ka­te­go­rien ver­tei­len. Sie wur­den alle in ei­nem zeit­ge­nös­si­schen, mi­ni­ma­lis­ti­schen De­sign mit pri­va­ten Ter­ras­sen, maß­ge­fer­tig­ten Mö­beln und sanf­ten Far­ben. Dank schnel­lem WLAN und Sur­round-Sound-Fern­se­hen kön­nen die Gäste so lange in Ver­bin­dung blei­ben, wie sie möch­ten.

Nova Mal­di­ves (c) Pulse Ho­tels & Re­sorts

Das Buf­fet­re­stau­rant „Soul Kit­chen” ver­wöhnt mit in­ter­na­tio­na­ler Kü­che. Al­ter­na­tiv ste­hen zwei À‑la-carte-Re­stau­rants be­reit: Das „Fla­mes” ser­viert Bar­be­cue-Spe­zia­li­tä­ten aus der Re­gion, wäh­rend das Over­wa­ter-Tepp­an­yaki- Re­stau­rant „Mizu” mit nur neun Plät­zen feins­tes Live-Coo­king mit tro­pi­schen Aro­men und ge­grill­ten Mee­res-Köst­lich­kei­ten ze­le­briert.

Das Nova Mal­di­ves bie­tet na­tür­lich auch eine Fülle an Ak­ti­vi­tä­ten . Ob Pool­par­tys an der „So­lis Pool Bar”, abend­li­che Get-tog­e­ther für ein ge­mein­sa­mes Es­sen, DJs und Par­ty­nächte in der „Wink Bar”: Die Gäste kön­nen im­mer Teil ei­ner Ge­mein­schaft sein, die das Re­sort und die Ma­le­di­ven ge­mein­sam er­lebt.

Nova Mal­di­ves (c) Pulse Ho­tels & Re­sorts

Kör­per, Geist und Seele ent­span­nen im „Es­kape Spa” über dem Was­ser mit herr­li­chem Blick auf die La­gune. Die Nova-Well­ness­ex­per­ten bie­ten hier eine Viel­zahl an ganz­heit­li­chen Spa-Ri­tua­len mit Bio-Pro­duk­ten und maß­ge­schnei­der­ten Well­ness-Pro­gram­men an. Da­für ste­hen vier Be­hand­lungs­räume, ein Thai-Sala und ein Yoga-Pa­vil­lon be­reit.

Das Was­ser­sport- und Tauch­zen­trum „Aquaho­lics” ver­fügt über ein erst­klas­si­ges PADI-Tauch­team und ei­nen ei­ge­nen Mee­res­bio­lo­gen. Mehr als 40 Tauch­plätze ste­hen zur Wahl, die nur eine 30-mi­nü­tige Boots­fahrt vom Nova Re­sort ent­fernt sind. Die Was­ser­sport­ak­ti­vi­tä­ten rei­chen von Jet­ski, Pa­ra­sai­ling, Was­ser­ski, Sea­bob und Wa­ke­boar­ding bis zu Ka­jak, SUP, Kite- und Wind­sur­fen und Top­cat-Se­geln.

Nova Mal­di­ves (c) Pulse Ho­tels & Re­sorts

Das neue Nova Re­sort setzt na­tür­lich auch auf Nach­hal­tig­keit: Ne­ben dem Ein­satz für den Schutz der Ko­ral­len ge­hört die Mi­ni­mie­rung des CO2-Fuß­ab­drucks durch die Re­du­zie­rung des Ab­fall- und En­er­gie­ver­brauchs der In­sel zu den wich­tigs­ten Zie­len. Der Ab­fall wird re­cy­celt oder kom­pos­tiert, En­er­gie durch in­tel­li­gente Raum­klima-Sys­teme ge­spart und ge­druck­tes Ma­te­rial durch die mo­bile App und in­ter­ak­tive Sys­teme ra­di­kal re­du­ziert.

Das Nova-Team ist da­bei fest mit der ma­le­di­vi­schen Tra­di­tion und Kul­tur ver­wur­zelt, in­dem das Re­sort lo­kale Kunst und Kul­tur krea­tiv ge­för­dert. So er­le­ben die Gäste re­gel­mä­ßig Dar­bie­tun­gen ma­le­di­vi­scher Künst­ler, ge­nie­ßen ma­le­di­vi­sches Es­sen ein­schließ­lich Koch­kur­sen, ler­nen von ein­hei­mi­schen Hand­wer­kern und Her­stel­lern oder be­su­chen das nahe ge­le­gene Kul­tur­erbe-Dorf, um in das tra­di­tio­nelle In­sel­le­ben ein­zu­tau­chen.

