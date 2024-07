Mauritius: RIU eröffnet zwei nachhaltige Vier-Sterne-Hotels

RIU hat die ers­ten Gäste in zwei neuen Ho­tels auf Mau­ri­tius be­grüßt. Das RIU Pa­lace Mau­ri­tius und das RIU Tur­quoise lie­gen am Fuß des Morne Bra­bant und lo­cken nicht nur mit ei­nem 24-Stun­den-All-In­clu­sive An­ge­bot, son­dern auch mit dem neuen „Elite Club Ser­vice”.

Dar­über hin­aus ste­hen die bei­den Neu­zu­gänge im RIU-Port­fo­lio auch für ein be­son­de­res öko­lo­gi­sches En­ga­ge­ment. Laut RIU ver­fü­gen sie als en­er­gie­ef­fi­zi­en­teste Häu­ser der Ho­tel­kette über mo­derne Re­cy­cling-An­la­gen für das Was­ser, Wär­me­pum­pen zur Be­hei­zung der Pools und 2.418 So­lar­pa­nels, die den En­er­gie­be­darf der Ho­tels de­cken.

RIU Pa­lace Mau­ri­tius und RIU Tur­quoise (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Die seit 2014 be­stehen­den RIU-Ho­tels auf Mau­ri­tius wur­den kom­plett ab­ge­ris­sen, um an der glei­chen Stelle zwei neue, nach­hal­tige An­la­gen zu bauen – das RIU Pa­lace Mau­ri­tius nur für Er­wach­sene und das auch bes­tens für Fa­mi­lien ge­eig­nete RIU Tur­quoise. Beide Ho­tels der Vier-Sterne-Ka­te­go­rie bie­ten ein 24-Stun­den-All-In­clu­sive-Kon­zept, das hoch­wer­tige Ku­li­na­rik in sie­ben Re­stau­rants und Mar­ken­ge­tränke so­wie Snacks in den Bars be­inhal­tet.

Für Gäste, die noch et­was mehr Lu­xus mö­gen, hat RIU den „Elite Club Ser­vice” im RIU Pa­lace Mau­ri­tius ein­ge­führt. Die Gäste kön­nen hier Sui­ten in pri­vi­le­gier­ter Lage bu­chen – wahl­weise auch mit ei­nem ei­ge­nen Pool – und ge­nie­ßen dazu ei­nen ex­klu­si­ven Pool­be­reich mit ei­ge­ner Bar, ei­nen re­ser­vier­ten Be­reich am Strand und ein ex­klu­si­ves „Elite Club Re­stau­rant”.

RIU Pa­lace Mau­ri­tius (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Ku­li­na­ri­sche Viel­falt wird in den bei­den Haupt­re­stau­rants, die mit Buf­fets ar­bei­ten, ge­bo­ten. Im RIU Tur­quoise ste­hen au­ßer­dem ein Steak­house und das in­di­sche Re­stau­rant „Banga­lore” be­reit, wäh­rend im RIU Pa­lace Mau­ri­tius das Fu­sion-Re­stau­rant „Krys­tal” und das asia­ti­sche „Kaori” für be­son­dere Ge­schmacks­er­leb­nisse sor­gen.

Im All-In­clu­sive-An­ge­bot ist ne­ben an­de­ren Ak­ti­vi­tä­ten auch Was­ser­sport wie Schnor­cheln, SUP, Wind­sur­fen, Ka­jak und Schnup­per­tau­chen ent­hal­ten. Tau­chen, Ki­tesur­fen, Ka­ta­ma­ran- und Boots­tou­ren mit Del­fin­schwim­men bie­tet der Part­ner „Scu­ba­Ca­ribe Mau­ri­tius” an, der seine Ba­sis im Riu Tur­quoise hat.

Fortschrittliche Technologien

RIU Pa­lace Mau­ri­tius (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Beide Ho­tels be­fin­den sich am Fuße des Morne Bra­bant. Er ist nicht nur ei­ner der schöns­ten Berge der In­sel, son­dern ge­hört seit 2008 auch zum UNESCO-Welt­erbe. Die Lage in die­sem Pa­ra­dies ver­pflich­tet, das Öko­sys­tem zu schüt­zen. Aus die­sem Grund sind die bei­den Häu­ser dank der 2.418 Son­nen­kol­lek­to­ren auf ih­ren Dä­chern die en­er­gie­ef­fi­zi­en­tes­ten Ho­tels der RIU-Kette.

Für die Was­ser­auf­be­rei­tung nut­zen die bei­den Ho­tels ei­nen bio­lo­gi­schen Mem­bran­re­ak­tor. Das Sys­tem rei­nigt das Ab­was­ser durch Na­no­fil­tra­tion und er­mög­licht eine dop­pelte Nut­zung, wo­bei ein Teil zur Gar­ten­be­wäs­se­rung ver­wen­det wird und der Rest für die Toi­let­ten­spü­lun­gen.

RIU Pa­lace Mau­ri­tius (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Täg­lich wer­den 700 Ku­bik­me­ter Was­ser auf­be­rei­tet – da­von 400 Ku­bik­me­ter für die Be­wäs­se­rung und 300 Ku­bik­me­ter für die Zim­mer. Die Schwimm­bä­der und das Warm­was­ser im Re­sort wer­den mit Hoch­tem­pe­ra­tur-Wär­me­pum­pen be­heizt. Diese gel­ten als er­neu­er­bare En­er­gie­quelle, da sie mehr Wär­me­en­er­gie er­zeu­gen, als sie ver­brau­chen.

RIU setzt au­ßer­dem auf eine Null-Le­bens­mit­tel­ab­fall-Po­li­tik, die Be­sei­ti­gung von Ein­weg­plas­tik und den Ein­satz um­welt­freund­li­cher Rei­ni­gungs­mit­tel, um den öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck zu mi­ni­mie­ren. Ins­ge­samt ver­fü­gen die bei­den neuen RIU-Ho­tels über 700 Zim­mer und Sui­ten – 310 im RIU Pa­lace Mau­ri­tius und 390 im RIU Tur­quoise.

RIU Pa­lace Mau­ri­tius (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

