Lufthansa setzt im nächsten Sommer wieder auf den Airbus A380

Ei­gent­lich soll­ten die Air­bus A380 nach der Co­rona-Krise nicht mehr für Luft­hansa ab­he­ben. Ihr Be­trieb sei nicht ren­ta­bel ge­nug, ver­kün­dete der Vor­stand. Doch nun ist schon wie­der al­les an­ders: Der Su­per­jumbo wird ab dem Som­mer 2023 re­ak­ti­viert.

Ur­sprüng­lich ver­fügte Luft­hansa über 14 Ma­schi­nen vom Typ A380. Sechs hat die Flug­ge­sell­schaft in­zwi­schen an Air­bus zu­rück­ver­kauft. Acht sind seit dem Be­ginn der Pan­de­mie in Spa­nien und Frank­reich ge­parkt. Nun wird ge­prüft, wie viele da­von ab dem Som­mer 2023 wie­der ab­he­ben wer­den – und wel­che Ziele sie an­flie­gen sol­len.

Grund für diese Kehrt­wende ist ei­ner­seits die über­ra­schend stark ge­stie­gene Nach­frage nach Flug­ti­ckets und an­de­rer­seits die um meh­rere Jahre ver­zö­gerte Aus­lie­fe­rung be­reits be­stell­ter Boe­ing-Flug­zeuge für die Lang­stre­cke.

Im Som­mer 2023 er­war­ten wir dann rund um den Glo­bus nicht nur ein deut­lich ver­läss­li­che­res Luft­ver­kehrs­sys­tem, son­dern wer­den Sie auch wie­der an Bord un­se­rer Air­bus A380 be­grü­ßen dür­fen. Wir ha­ben heute ent­schie­den, die­ses nach wie vor sehr be­liebte Flug­zeug ab Som­mer 2023 bei Luft­hansa wie­der in Be­trieb zu nehmen.erklären die Vor­stands­mit­glie­der der Luft­hansa in ei­nem ge­mein­sa­men Brief an die Kun­den:

Die Re­ak­ti­vie­rung der A380 ha­ben die Vor­stands­mit­glie­der der Deut­schen Luft­hansa AG auch in ei­nem ge­mein­sa­men Brief an die Kund:innen des Un­ter­neh­mens an­ge­kün­digt: „Dar­über hin­aus ver­stär­ken und mo­der­ni­sie­ren wir un­sere Flot­ten al­lein in den kom­men­den drei Jah­ren mit rund 50 neuen Lang­stre­cken­flug­zeu­gen vom Typ Air­bus A350, Boe­ing 787 und Boe­ing 777–9 so­wie über 60 neuen Air­bus A320/​321.“ Der Air­bus A380 ist das größte Pas­sa­gier­flug­zeug der Welt: Es ist 73 Me­ter lang und 24 Me­ter hoch und bie­tet bei Luft­hansa Platz für 509 Flug­gäste.