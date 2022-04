Salzkammergut: Altes Bauernhaus als romantisches Ferienchalet

Das 400 Jahre alte Bau­ern­haus „In der Straß“ im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut steht nach ei­ner lie­be­vol­len Re­stau­rie­rung als char­man­tes Fe­ri­en­cha­let für Gäste be­reit, die Ab­stand vom All­tag in­mit­ten von Streu­obst­wie­sen ge­win­nen wol­len.

Für ganz be­son­dere Sui­ten hat­ten Mo­nika und Wolf­gang Gröl­ler schon im­mer ein fei­nes Händ­chen. Die neuen Sui­ten im Ho­tel Post am See sind ebenso ein­zig­ar­tig wie die mit brei­ten Glas­fron­ten aus­ge­stat­tete Pan­ora­ma­suite im See­ho­tel Das Traun­see, die ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Blick über den See auf den im­po­san­ten Traun­stein bie­tet.

Das 400 Jahre alte Bau­ern­haus In der Straß im Dörfl im Na­tur­schutz­ge­biet Hon­gar-Höl­len­ge­birge, nur 15 Mi­nu­ten von Traun­kir­chen ent­fernt, sollte ei­gent­lich ein pri­va­tes Re­fu­gium für die Ho­te­liers-Fa­mi­lie wer­den.

„Wir ha­ben uns in das Haus re­gel­recht ver­liebt, im Zuge der sehr auf­wän­di­gen Re­stau­rie­rung aber doch be­schlos­sen, es an Gäste zu ver­mie­ten“, so Wolf­gang Gröl­ler.

Bei der Kern­sa­nie­rung des so­ge­nann­ten Bau­ern­sach­erl wur­den alte Stein­mau­ern ebenso be­hut­sam be­wahrt wie Lehm-Putz, Kalk­stein­plat­ten, das Jahr­hun­derte alte Holz bei Tra­men, Kas­ten­stock­fens­tern, Tür­stö­cken und Tan­nen­bret­ter­bö­den, un­ter die un­sicht­bar eine Fuß­bo­den­hei­zung in­te­griert wurde.

Nun er­strahlt es wie­der mit zeit­ge­mä­ßem Kom­fort und ei­ner ge­hö­ri­gen Por­tion Lu­xus, von Sa­tel­li­ten-TV und WLan über die voll aus­ge­stat­tete Kü­che bis hin zum ex­qui­si­ten Ba­de­zim­mer mit Sauna und frei ste­hen­der Wanne samt Land­schafts­pan­orama. Die in­stand ge­setz­ten, ori­gi­nal Ka­chel­öfen un­ter­strei­chen den Charme der 140 Qua­drat­me­ter Wohn­flä­che.

De­tails wie die gut be­stückte Schnaps­bar las­sen so­fort be­hag­li­che Pri­vat­at­mo­sphäre auf­kom­men. Auf der süd­sei­ti­gen Ter­rasse steht ein Grill be­reit, den weit­hin un­ver­bau­ten Blick in die Berge gibt es als Drauf­gabe.

Preise Bauernhaus Dörfl in der Straß bis 24. Mai 2022 für zwei Per­so­nen von 213 bis 379 Euro pro Nacht, Min­dest­auf­ent­halt von sie­ben Näch­ten

24. Mai bis 10. Sep­tem­ber 2022, An­rei­se­tag Sams­tag, wo­chen­weise für zwei Per­so­nen von 2.597 bis 3.660 Euro pro Wo­che, Min­dest­auf­ent­halt sie­ben Nächte 3., 4. und 5. Per­son 55 Euro pro Per­son und Nacht

Kin­der bis sechs Jahre frei, ab sie­ben Jah­ren gel­ten die Preise für wei­tere Per­so­nen

End­rei­ni­gung (ist bei Ab­reise mit der End­ab­rech­nung zu ent­rich­ten) 150 Euro pro Auf­ent­halt

www.traunseehotels.at