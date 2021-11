Sevencollection: Neue Lifestyle-Ferienhäuser an der Algarve

Pas­send zum Trend hin zu Fe­ri­en­woh­nun­gen als Ur­laubs­un­ter­kunft baut die se­ven­collec­tion ihr An­ge­bot an der Al­garve in Por­tu­gal aus: An den bei­den be­stehen­den Stand­or­ten – Salema und Car­voeiro – sind neue Fe­ri­en­häu­ser ent­stan­den, die Platz für zwei bis sechs Per­so­nen bie­ten.

Mit den „Ca­sas Ce­leste” ste­hen in Salema vier neue Fe­ri­en­apart­ments be­reit. Sie er­gän­zen die be­stehen­den fünf Woh­nun­gen – die „Ca­sas de Praia”. In eins­ti­gen Fi­scher­häu­sern ein­ge­rich­tet, be­fin­den sie sich über­wie­gend in Strand­lage und sind Teil des ge­wach­se­nen Or­tes, lie­gen aber den­noch ab­seits des Tou­ris­ten­tru­bels.

In Car­voeiro er­wei­tern die fünf neuen „Ca­sas Sol” das An­ge­bot, das bis­her aus den „Ca­sas de Car­voeiro” und der . „Casa Con­cha” be­stand. Die Häu­ser lie­gen am Hang und bie­ten so­mit ei­nen schö­nen Blick auf das Meer und den Ort. In fünf Geh­mi­nu­ten er­rei­chen die Gäste den his­to­ri­schen Orts­kern, der Strand ist zehn Mi­nu­ten ent­fernt.

Das In­te­ri­eur der neuen Fe­ri­en­häu­ser ist mit viel Liebe zum De­tail und hoch­wer­ti­gen na­tür­li­chen Ma­te­ria­lien ge­stal­tet – eine spie­le­ri­sche Sym­biose von Tra­di­tion und mo­der­ner Wohn­kul­tur. Helle Far­ben, klare Li­nien und re­gio­nal ge­prägte De­kor­ele­mente ho­len das Le­bens­ge­fühl der Al­garve in die Räume, die sich alle zum Meer hin öff­nen.

Nicht zu­letzt lie­gen die Häu­ser und Apart­ments der se­ven­collec­tion an ei­nem wun­der­schö­nen Fleck­chen Por­tu­gals, das nicht nur Son­nen­ga­ran­tie ver­spricht, son­dern auch sehr gut per Flug­zeug über Faro zu er­rei­chen ist. Ob zum Ba­den, Ent­de­cken oder Ge­nie­ßen: Die Un­ter­künfte la­den ein, die Re­gion zu er­kun­den und in die Kul­tur, die Tra­di­tio­nen und die ku­li­na­ri­sche Viel­falt der Al­garve ein­zu­tau­chen.

Das nächste Pro­jekt der se­ven­collec­tion an der Al­garve steht in­des schon in den Start­lö­chern, denn ab 2023 wer­den in Car­voeiro wei­tere Vil­len be­zugs­fer­tig sein. Diese 26 Fe­ri­en­häu­ser im Lu­xus­seg­ment wer­den als Dop­pel­häu­ser mit pri­va­ten Pools er­rich­tet. Ein Club­haus wird dann eben­falls zum Areal der Fe­ri­en­häu­ser der se­ven­collec­tion ge­hö­ren.

www.sevencollection.de