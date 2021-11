Salzburger Land: Schwebende Badewannen in der „Riederalm”

Na­tür­lich schwe­ben sie nicht wirk­lich, son­dern sind mit ei­nem aus­ge­klü­gel­ten Hän­ge­mat­ten­kon­zept si­cher be­fes­tigt. Das Ge­fühl in ei­ner der bei­den spek­ta­ku­lä­ren „Hamarca“-Badewannen im Ge­nie­ßer­ho­tel Die Rie­der­alm in Leo­gang im Land Salz­burg ist aber den­noch im bes­ten Sinn des Wor­tes „über dem All­tag schwe­bend“ mit Blick auf die im­po­sante Berg­welt.

Die Idee war ur­sprüng­lich, der viel­fach aus­ge­zeich­ne­ten Kü­che des jun­gen Pa­trons An­dreas Herbst mit dem neuen Gour­met­re­stau­rant „da­hoam“ ei­nen wür­di­gen Rah­men im Ge­nie­ßer­ho­tel Die Rie­der­alm zu ge­ben. Ent­stan­den sind da­bei aus bau­li­chen Grün­den au­ßer­dem zwei au­ßer­ge­wöhn­li­che „Lu­xury Spa Pent­house Sui­ten”.

Auf 61 Qua­drat­me­tern er­war­tet die Gäste hier nun feinste Wohn­kul­tur mit ei­nem läs­sig-mo­der­nen Al­pin-De­sign aus hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­lien wie Alt­holz und an­thra­zit­far­be­nen Edel­flie­sen – er­gänzt durch ei­nen Wein­kli­ma­schrank und eine Sauna.

Dank bo­den­tie­fer Pan­ora­ma­fens­ter er­öff­net sich ein fan­tas­ti­scher Blick auf die Leo­gan­ger Berg­welt mit dem mar­kan­ten Birn­horn. Auf­grund der za­cki­gen Gip­fel­türme wird die­ses En­sem­ble auch als „Pinz­gauer Do­lo­mi­ten“ be­zeich­net. Die große, süd­sei­tig aus­ge­rich­tete Dach­ter­rasse un­ter­streicht das Woh­n­er­leb­nis.

High­light der Sui­ten ist die in je­der Hin­sicht au­ßer­ge­wöhn­li­che Hän­ge­mat­ten-Ba­de­wanne aus Kar­bon, die von ei­ner Spe­zi­al­ma­nu­fak­tur in Groß­bri­tan­nien ge­fer­tigt wurde. In Eu­ropa gibt es von ih­nen der­zeit nur sie­ben Ex­em­plare – in Show­rooms in Frank­reich, Lu­xem­burg und Bel­gien so­wie in Ho­tels in Ita­lien, den Nie­der­lan­den und Schwe­den. Und jetzt auch bei Fa­mi­lie Herbst in Leo­gang.

Zwei eben­falls neue De­luxe Fa­mi­lien Sui­ten bie­ten mit zwei ge­trenn­ten Schlaf­zim­mern – da­von ein Kin­der­zim­mer mit zwei Ein­zel­bet­ten – und ei­nem Wohn­be­reich mit of­fe­ner Raum­auf­tei­lung ein mo­der­nes Am­bi­ente und viel Platz für die ganze Fa­mi­lie.

Preise Lu­xury Spa Pent­house Suite: ab 260 Euro pro er­wach­se­ner Per­son in­klu­sive ¾‑Genießerpension und Zwei-Hau­ben-Gour­met-Abend­essen

De­luxe Fa­mi­lien Suite: ab 205 Euro pro er­wach­se­ner Per­son in­klu­sive ¾‑Genießerpension und Zwei-Hau­ben-Gour­met-Abend­essen

www.riederalm.com