Ausgezeichnet: Baur au Lac in Zürich ist das beste Hotel der Welt

Bei den „Rea­ders‘ Choice Awards 2020” des ame­ri­ka­ni­schen Rei­se­ma­ga­zins „Condé Nast Tra­ve­ler” wurde das Baur au Lac in Zü­rich auf Platz 1 der 50 bes­ten Ho­tels der Welt ge­wählt. Da­mit si­cherte sich das Tra­di­ti­ons­haus auch zum drit­ten Mal in Folge die Spit­zen­po­si­tion un­ter den Top 10 Ho­tels in Eu­ropa.

Das Baur au Lac be­sitzt seit mehr als 175 Jah­ren eine Spit­zen­stel­lung in der in­ter­na­tio­na­len Lu­xus­ho­tel­le­rie. Seine Lage mit ei­ge­nem Park und Blick auf den Zü­rich­see und die Al­pen ist ein­zig­ar­tig. Zu­dem sind das Ban­ken­zen­trum am Pa­ra­de­platz und die be­rühmte Shop­ping­meile „Bahn­hof­straße” nur we­nige Geh­mi­nu­ten ent­fernt.

Das Ho­tel ver­fügt über 74 Zim­mer, 27 Ju­nior Sui­ten und 18 Sui­ten. Sie sind alle im Art-Déco-Stil, dem opu­len­ten Stil von Louis XVI oder im eng­li­schen Re­gency-Stil ge­stal­tet – kom­bi­niert mit zeit­ge­mä­ßen Ele­men­ten und ex­klu­si­ven fran­zö­si­schen, ita­lie­ni­schen und eng­li­schen Stof­fen. Seit Jän­ner 2015 er­strahlt die le­gen­däre Ho­tel­halle „Le Hall” nach auf­wän­di­gen Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten in neuem Glanz.

Auch die Gas­tro­no­mie des Baur au Lac zählt zu den ex­klu­sivs­ten der Stadt. Eine aus­ge­zeich­nete Kü­che er­war­tet die Gäste im Gour­met­re­stau­rant „Pa­vil­lon” von Chef­koch Lau­rent Epe­ron, das seit 2019 von zwei Mi­che­lin-Ster­nen ge­krönt und auch vom Gault Mil­lau mit 18 Punk­ten be­wer­tet wird. Im Sep­tem­ber 2019 öff­ne­ten sich die Tü­ren des neuen Re­stau­rants „Baur’s”, das die raf­fi­nierte Neu­in­ter­pre­ta­tion der klas­si­schen Bras­se­rie ver­kör­pert und ein Di­ning-Er­leb­nis in lo­cke­rer und ge­müt­li­cher At­mo­sphäre bie­tet.

Das Ma­ga­zin „Condé Nast Tra­ve­ler” be­steht seit 1987 und zählt ak­tu­ell 3,5 Mil­lio­nen Le­ser welt­weit. Dazu kom­men noch ein­mal 10,6 Mil­lio­nen, die das di­gi­tale An­ge­bot nut­zen. Die „Rea­ders‘ Choice Awards” wer­den seit nun­mehr 33 Jah­ren ver­ge­ben. In die­sem Jahr ba­sier­ten sie auf den Be­wer­tun­gen von mehr als 600.000 Le­sern.

