Schlafen im Freizeitpark: Neue Unterkünfte in der AREA 47

Ge­wohnt in­no­va­tiv zeigt sich Ös­ter­reichs größ­ter Out­door-Frei­zeit­park bei der Un­ter­brin­gung sei­ner Gäste: In der AREA 47 im Ti­ro­ler Ötz­tal wur­den 13 tren­dige Li­ving-Mo­dule in Holz­bau­weise mit ins­ge­samt 104 Bet­ten ge­schaf­fen. Sie lö­sen die bis­he­ri­gen Ti­pis ab. Die In­ves­ti­ti­ons­summe für die­sen Qua­li­täts­schub mit dem La­bel „Made in Aus­tria“ be­läuft sich auf 3,3 Mil­lio­nen Euro.

Nach­hal­tig, öko­lo­gisch und im Trend der Zeit. So lau­te­ten die Über­le­gun­gen der Ver­ant­wort­li­chen in der AREA 47 bei der Su­che nach ei­nem Er­satz für die bis­her ge­nutz­ten Holz-Ti­pis. „Da un­sere Un­ter­künfte um­rahmt vom Na­tur­schutz­ge­biet im Wald lie­gen, war klar, dass wir den Roh­stoff Holz zum Ein­satz brin­gen möch­ten“, be­rich­tet Ge­schäfts­füh­rer Chris­tian Schnöl­ler.

Fün­dig wurde er schließ­lich beim ös­ter­rei­chi­schen An­bie­ter „Wood_​Space“, der in­di­vi­du­elle Wohn­raum­lö­sun­gen in Block­bau­weise für Pri­vat- und Un­ter­neh­mens­kun­den bie­tet. Der große Vor­teil der vor­ge­fer­tig­ten Mo­dule war die kurze Bau­stel­len­phase vor Ort. Denn die Kon­struk­tion der 13 dop­pel­stö­cki­gen Ein­hei­ten er­folgte in ei­ner klei­nen Zim­me­rei im Wald­vier­tel.

Die In­nen­aus­stat­tung der je­weils 23 Qua­drat­me­ter gro­ßen Dop­pel­zim­mer er­folgte durch eine Ötz­ta­ler Tisch­le­rei. Sie sind mit Dusche/​WC so­wie ei­ner Chill-Area aus­ge­stat­tet, die zu ei­nem wei­te­ren Schlaf­platz um­funk­tio­niert wer­den kann. Zu­dem ver­fü­gen sie über ein gro­ßes Pan­ora­ma­fens­ter und eine ei­gene Ter­rasse. TV-Ge­räte sind hin­ge­gen in kei­ner der Un­ter­künfte zu fin­den. „Auf das Fern­se­hen lässt sich lo­cker ver­zich­ten, denn bei uns gibt’s mehr als ge­nug zu er­le­ben”, be­tont Schnöl­ler.

www.area47.at