Canaves Oia: Das beste Resort in Europa liegt auf Santorin

Die Ca­na­ves Oia Lu­xury Re­sorts dür­fen sich über eine ganz be­son­dere Aus­zeich­nung freuen: Das jüngste Mit­glied der Kol­lek­tion – das Ca­na­ves Oia Epi­tome auf San­to­rin – wurde bei den „World’s Best Awards” des US-Ma­ga­zins „Tra­vel + Leisure” zum zwei­ten Mal in Folge zum bes­ten Re­sort in Eu­ropa ge­kürt – und da­mit na­tür­lich auch zur Num­mer 1 in Grie­chen­land.

Für die Awards, die in die­sem Jahr be­reits zum 25. Mal ver­ge­ben wer­den, be­fragt „Tra­vel + Leisure” seine Le­ser all­jähr­lich zu ih­ren Mei­nun­gen über die bes­ten Ho­tels, Re­sorts, Städte, In­seln, Kreuz­fahrt­schiffe, Spas und Air­lines. Das Ca­na­ves Oia Epi­tome schaffte es da­bei nicht nur auf Platz 1 in Eu­ropa, son­dern auch Platz 7 der 100 bes­ten Ho­tels der Welt, zu de­nen sich mit dem Ca­na­ves Oia Bou­tique Ho­tel auf Platz 76 auch noch ein wei­te­res Haus der Ca­na­ves Oia Lu­xury Re­sorts zäh­len darf.

Das erst im Mai 2018 er­öff­nete Ca­na­ves Oia Epi­tome liegt über dem Fi­scher­dorf Am­moudi. Sein De­sign ist von der tra­di­tio­nel­len ky­kla­di­schen Ar­chi­tek­tur in­spi­riert. Die Farb­pa­lette aus Weiß, Grau und Beige in den er­di­gen In­nen­räu­men hebt sich da­bei fast dra­ma­tisch vom strah­lend blauen Meer dar­un­ter ab. Alle 24 Sui­ten und Vil­len sind mit ei­nem pri­va­ten Pool oder ei­nem Tauch­be­cken aus­ge­stat­tet und bie­ten ei­nen herr­li­chen Meer­blick.

Auch „Tra­vel + Leisure” nennt das mi­ni­ma­lis­ti­sche De­sign und den epi­schen Blick auf den Son­nen­un­ter­gang über der Ägäis als her­aus­ra­gende Ei­gen­schaf­ten des Ca­na­ves Oia Epi­tome, die es von den an­de­ren ab­he­ben: „Ver­steckt vor der ge­schäf­ti­gen Stadt Oia, ste­hen Pri­vat­sphäre, Bar­fuß­lu­xus und Ruhe im Vor­der­grund, aber auch der mehr­stö­ckige In­fi­nity-Pool aus Vul­kan­ge­stein und die köst­li­che lo­kale Kü­che tra­gen zum Reiz des Re­sorts bei”, heißt es.

canaves.com/canaves-oia-epitome

Travel + Leisure: Die Top 10 Hotels der Welt

01 /​ Ca­pella Ubud /​ Bali /​ In­do­ne­sien

02 /​ Ho­tel Am­paro /​ San Mi­guel de Al­lende /​ Me­xiko

03 /​ Fogo Is­land Inn /​ Neu­fund­land /​ Ka­nada

04 /​ The Ritz-Carl­ton /​ Bali /​ In­do­ne­sien

05 /​ Wal­dorf As­to­ria Mal­di­ves /​ Ithaa­fu­shi /​ Ma­le­di­ven

06 /​ Se­cret Bay /​ Ports­mouth /​ Do­mi­nica

07 /​ Ca­na­ves Oia Epi­tome /​ San­to­rin /​ Grie­chen­land

07 /​ Raff­les Is­tan­bul /​ Is­tan­bul /​ Tür­kei

09 /​ Awasi Pa­ta­go­nia /​ Tor­res del Paine Na­tio­nal Park /​ Chile

09 /​ Sin­gita /​ Kru­ger Na­tio­nal Park /​ Süd­afrika

Travel + Leisure: Die Top 10 Resorts in Europa

01 /​ Ca­na­ves Oia Epi­tome /​ San­to­rin /​ Grie­chen­land

02 /​ Finca Cor­te­sin Ho­tel Golf & Spa /​ Má­laga /​ Spa­nien

03 /​ Ka­t­i­kies /​ San­to­rin /​ Grie­chen­land

04 /​ Ho­tel Cae­sar Au­gus­tus /​ Ca­pri /​ Ita­lien

05 /​ Badrutt’s Pa­lace Ho­tel /​ St. Mo­ritz /​ Schweiz

06 /​ Grand Ho­tel Ex­cel­sior Vit­to­ria /​ Sor­rento /​ Ita­lien

07 /​ Bel­mond La Re­si­den­cia /​ Mal­lorca /​ Spa­nien

08 /​ Six Sen­ses Douro Val­ley /​ La­mego /​ Por­tu­gal

09 /​ Grand Ho­tel Tre­mezzo /​ Lago di Como /​ Ita­lien

10 /​ Ca­na­ves Oia Bou­tique Ho­tel /​ San­to­rin /​ Grie­chen­land