Saffron Collection: Boutiquehotels in Vietnam, Malaysia und Thailand

Mit der „Saf­fron Collec­tion“ lan­ciert die asia­ti­sche ONYX Hos­pi­ta­lity Group ein Port­fo­lio aus in­di­vi­du­el­len Bou­ti­que­ho­tels und Re­sorts, die auf krea­tive Weise von der Ge­schichte des je­wei­li­gen Rei­se­ziels er­zäh­len. Die Häu­ser wer­den zu­nächst in Ha­noi, Penang, Bang­kok und Aran­ya­pra­thet zu fin­den sein. Wei­tere Ex­pan­si­ons­pläne be­tref­fen aber den ge­sam­ten Asien-Pa­zi­fik-Raum.

Geht es nach der ONYX Hos­pi­ta­lity Group, soll je­des Ob­jekt der „Saf­fron Collec­tion“ die Ge­schichte der Men­schen und Kul­tur wi­der­spie­geln, die das Land nach­hal­tig ge­prägt ha­ben. Die Gäste kön­nen sich da­mit auf eine Reise durch die Ver­gan­gen­heit und Ge­gen­wart be­ge­ben und sich von der un­ver­wech­sel­ba­ren Seele des Ho­tels ver­zau­bern las­sen.

Ne­ben spe­zi­ell an­ge­fer­tig­ten Post­kar­ten, Zeit­schrif­ten und Er­kun­dungs­kar­ten ent­de­cken sie in der Ho­tel-Lobby zu­dem eine maß­ge­schnei­der­ten Cock­tail-Vi­trine, die eine aus­ge­wählte Liste an re­gio­na­len Spi­ri­tuo­sen und ei­nen für das je­wei­lige Haus cha­rak­te­ris­ti­schen Cock­tail be­reit­hält. Bei ei­nem Drink kön­nen sie dann den Tag Re­vue pas­sie­ren las­sen und neue In­spi­ra­tion fin­den.

Für Dou­glas Mar­tell, Prä­si­dent und CEO der ONYX Hos­pi­ta­lity Group, stellt die „Saf­fron Collec­tion“ die per­fekte Er­gän­zung zu den be­stehen­den Ho­tel­mar­ken der Gruppe dar – Amari, OZO und Shama: „Je­des An­we­sen der Kol­lek­tion zielt dar­auf ab, au­then­ti­sche Er­leb­nisse durch lo­ka­les De­sign zu schaf­fen. Ei­gen­tü­mer und In­ves­to­ren kön­nen wie­derum die auf­re­gende Ge­schichte ei­ner Fa­mi­lie, ei­nes Un­ter­neh­mens oder ei­nes Ge­bäu­des in un­ver­gess­li­che Mo­mente für un­sere heu­ti­gen und zu­künf­ti­gen Rei­sen­den um­wan­deln.“

Als ers­tes Ho­tel wird die Ori­en­tal Re­si­dence Bang­kok ab so­fort un­ter der „Saf­fron Collec­tion“ ge­führt. In­spi­riert von der Ge­schichte des „Ori­en­tal Ho­tel“ am Ufer des Chao Phraya, ver­steht sich das Haus als mo­derne In­ter­pre­ta­tion die­ses welt­weit be­rühm­ten Ho­tels im Zen­trum der Stadt. Das Fünf-Sterne-Ho­tel heißt seit 2012 Rei­sende aus al­ler Welt will­kom­men und ver­fügt über 145 Sui­ten so­wie das fran­zö­sisch in­spi­rierte „Café Claire”.

Als ers­tes neu ge­bau­tes Ho­tel der Kol­lek­tion soll im Ok­to­ber 2020 The Five Re­si­den­ces Ha­noi er­öff­net wer­den. In­mit­ten der pul­sie­ren­den Haupt­stadt Viet­nams wird das Ho­tel von den be­rühm­ten Mar­mor­ber­gen in Zen­tral­viet­nam in­spi­riert sein, die mit den fünf Ele­men­ten der Na­tur gleich­ge­setzt wer­den. Das De­sign ist ge­prägt von die­sen Ele­men­ten – Erde, Feuer, Holz, Me­tall und Was­ser. Auf die Gäste war­ten 116 Zim­mer und Sui­ten, eine neo-asia­ti­sche Kü­che im Re­stau­rant „NAM” und wohl­tu­ende Be­hand­lun­gen im „MAAI Spa”.

Mitte 2021 folgt dann die Er­öff­nung des The Ge­orge in Penang. Um­ge­ben von den Se­hens­wür­dig­kei­ten der zum UNESCO-Welt­kul­tur­erbe ge­hö­ren­den Alt­stadt, lädt das Lu­xus­ho­tel seine Gäste ein, die Ge­schichte der char­man­ten, nach Kö­nig Ge­orge III. be­nann­ten Ha­fen­stadt zu ent­de­cken. Auch das Haus selbst ist ge­schichts­träch­tig – be­her­bergte es doch einst eine chi­ne­si­sche Apo­theke und spä­ter ei­nen La­den für Mi­li­tär­be­darfs­ar­ti­kel. Ne­ben 93 Zim­mern und Sui­ten ste­hen auch ein Re­stau­rant und ein Dach­ter­ras­sen-Pool be­reit.

Das vierte Mit­glied der „Saf­fron Collec­tion“ wird das In­do­china Ho­tel in Aran­ya­pra­thet im Os­ten von Thai­land sein, das An­fang 2022 wie­der­eröff­net wer­den soll. Das his­to­ri­sche An­we­sen be­steht aus zwei­stö­cki­gen Ge­bäu­den im Stil der Ko­lo­ni­al­zeit und war einst das erste Ho­tel der Stadt. Er­rich­tet auf dem Grund­stück ei­ner Phil­an­thro­pin, die den Groß­teil ih­res Ver­mö­gens für wohl­tä­tige Zwe­cke spen­dete, wer­den die 120 Zim­mer auch nach der um­fas­sen­den Re­no­vie­rung die Vor­lie­ben der Ma­tri­ar­chin für Tex­ti­lien, Jas­min­blü­ten und Re­zepte für grü­nes Thai-Curry zei­gen.

www.saffron-collection.com