Bangkok feiert die Eröffnung des ersten Premium Outlet Centers

Echte Bang­kok-Fans mö­gen die Nase rümp­fen, aber das Shop­ping-Er­leb­nis in der Haupt­stadt Thai­lands ist wie­der um eine Va­ri­ante rei­cher: Mit­ten in der Co­rona-Krise hat das neue Siam Pre­mium Out­lets Bang­kok seine Pfor­ten ge­öff­net und bie­tet ab so­fort Ra­batte von bis zu 70 Pro­zent bei mehr als 200 der welt­weit ge­frag­tes­ten Mar­ken, was in ganz Thai­land ein­zig­ar­tig sein soll.

In­ter­es­sant ist das mehr als 50.000 Qua­drat­me­ter große Siam Pre­mium Out­lets Bang­kok vor al­lem, weil zahl­rei­che glo­bale Mar­ken ihre Out­let-Kon­zepte zum ers­ten Mal in Thai­land vor­stel­len. Nicht we­ni­ger als 60 Mar­ken sind hier ex­klu­siv er­hält­lich – dar­un­ter Bur­berry, Ba­len­ciaga, Bally, Breit­ling, CK, Furla, Hugo Boss und Mont­blanc.

Auch die größ­ten Coach-Fi­lia­len des Lan­des, Kate Spade New York und Ske­chers sind in die­sem neuen Out­let Cen­ter zu fin­den. Nike hat ein 1.300 Qua­drat­me­ter gro­ßes Pre­mium-Ein­zel­han­dels­ge­schäft er­öff­net und Adi­das ein Pre­mium-Out­let in ei­nem ei­gen­stän­di­gen For­mat, das die be­lieb­tes­ten Kol­lek­tio­nen ent­hält. Dar­über hin­aus steht eine große Aus­wahl füh­ren­der lo­ka­ler Mar­ken be­reit – wie bei­spiels­weise Even­andboy.

Krea­tive Kunst­werke von be­kann­ten thai­län­di­schen Künst­lern sol­len für et­was Ab­wechs­lung beim Shop­pen sor­gen. Das Siam Pre­mium Out­lets Bang­kok ist rund 15 Mi­nu­ten vom Flug­ha­fen Su­varn­ab­humi ent­fernt und über die Au­to­bahn von Bang­kok nach Chon Buri leicht zu er­rei­chen. Vom Stadt­zen­trum be­nö­tigt man rund 45 Mi­nu­ten. Ge­öff­net ist das Cen­ter täg­lich von 10 bis 21 Uhr. Ein kos­ten­lo­ser Shut­tle­bus-Ser­vice ist an der Mak­ka­san Air­port Rail Link Sta­tion ver­füg­bar.

www.siampremiumoutlets.com