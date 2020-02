The Oberoi, Marrakech: Ein Luxushotel wie ein Palast

View this post on In­sta­gram

The be­au­ti­ful, au­then­tic ar­chi­tec­ture of The Oberoi, Mar­ra­k­ech is in­spi­red by the pa­la­ces of an­ci­ent Mo­rocco ✨ .… #theobe­ro­imar­ra­k­ech #obero­i­ex­pe­ri­en­ces #my­obe­roi #mo­rocco #mar­ra­k­ech #heart­felt #lu­xu­ryt­ra­vel #tra­vel­gram #post­card­pla­ces #lu­xury #tra­vel­pho­to­gra­phy #mo­rocco #lu­xu­ry­ho­tel #re­sort­sof­t­he­world