Zweites Riu Plaza Hotel in London eröffnet in Westminster

RIU Hotels & Resorts hat sein Angebot soeben um das Riu Plaza London The Westminster erweitert. Das neue Hotel knüpft an den Erfolg des Riu Plaza London Victoria an, das im Juli 2023 an den Start gegangen war.
Die starke Nachfrage nach diesem Hotel war ausschlaggebend für die Entscheidung der spanischen Hotelgruppe, ihre Präsenz in der Stadt mit einem zweiten Objekt auszubauen. Das Hotel Riu Plaza London The Westminster verfügt über 464 Zimmer und liegt nur eine Minute von der Themse und der Tate Britain entfernt. Westminster Abbey, das Parlament und Big Ben sind ebenso bequem zu Fuß erreichbar wie der Buckingham Palace, der St James’s Park und das London Eye.
Die Gäste des neuen RIU Plaza dürfen sich auf ein reichhaltiges Frühstücksbuffet freuen, das als Markenzeichen der RIU-Stadthotels bekannt ist. Ergänzt wird das Angebot durch eine Lobby-Café-Bar, moderne Tagungsräume und einen rund um die Uhr geöffneten, voll ausgestatteten Fitnessbereich.
Das ursprünglich 2003 erbaute Hotel wurde 2021 komplett renoviert und gehörte seitdem zur Curio Collection by Hilton. Nach der Übernahme durch RIU ist es nun Teil des RIU Plaza Portfolios. Dank der kürzlich erfolgten Renovierung waren dabei keine größeren Umbauarbeiten erforderlich.
Das neue Hotel, das nur rund 15 Gehminuten vom Riu Plaza London Victoria entfernt ist, überrascht mit einem besonderen Gestaltungskonzept. Immer wieder greift das Design die geheimnisvolle Welt der Spionage auf – eine subtile Hommage an die nahegelegenen Hauptquartiere der britischen Geheimdienste MI5 und MI6.
Als 13. Hotel im Stadt-Portfolio von RIU reiht sich das Riu Plaza London The Westminster in die bestehenden Häuser in Panama, Guadalajara (Mexiko), Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, New York, Berlin, London, Dublin und Toronto ein. RIU setzt weiterhin auf Expansion in den großen Metropolen der Welt und baut derzeit das dritte Hotel in New York, während gleichzeitig neue Möglichkeiten in Europas Hauptstädten ausgelotet werden.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.