Zweites Riu Plaza Hotel in London eröffnet in Westminster

RIU Ho­tels & Re­sorts hat sein An­ge­bot so­eben um das Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter er­wei­tert. Das neue Ho­tel knüpft an den Er­folg des Riu Plaza Lon­don Vic­to­ria an, das im Juli 2023 an den Start ge­gan­gen war.

Die starke Nach­frage nach die­sem Ho­tel war aus­schlag­ge­bend für die Ent­schei­dung der spa­ni­schen Ho­tel­gruppe, ihre Prä­senz in der Stadt mit ei­nem zwei­ten Ob­jekt aus­zu­bauen. Das Ho­tel Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter ver­fügt über 464 Zim­mer und liegt nur eine Mi­nute von der Themse und der Tate Bri­tain ent­fernt. West­mins­ter Ab­bey, das Par­la­ment und Big Ben sind ebenso be­quem zu Fuß er­reich­bar wie der Buck­ing­ham Pa­lace, der St James’s Park und das Lon­don Eye.

Ho­tel Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Die Gäste des neuen RIU Plaza dür­fen sich auf ein reich­hal­ti­ges Früh­stücks­buf­fet freuen, das als Mar­ken­zei­chen der RIU-Stadt­ho­tels be­kannt ist. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch eine Lobby-Café-Bar, mo­derne Ta­gungs­räume und ei­nen rund um die Uhr ge­öff­ne­ten, voll aus­ge­stat­te­ten Fit­ness­be­reich.

Ho­tel Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Das ur­sprüng­lich 2003 er­baute Ho­tel wurde 2021 kom­plett re­no­viert und ge­hörte seit­dem zur Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton. Nach der Über­nahme durch RIU ist es nun Teil des RIU Plaza Port­fo­lios. Dank der kürz­lich er­folg­ten Re­no­vie­rung wa­ren da­bei keine grö­ße­ren Um­bau­ar­bei­ten er­for­der­lich.

Ho­tel Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Das neue Ho­tel, das nur rund 15 Geh­mi­nu­ten vom Riu Plaza Lon­don Vic­to­ria ent­fernt ist, über­rascht mit ei­nem be­son­de­ren Ge­stal­tungs­kon­zept. Im­mer wie­der greift das De­sign die ge­heim­nis­volle Welt der Spio­nage auf – eine sub­tile Hom­mage an die na­he­ge­le­ge­nen Haupt­quar­tiere der bri­ti­schen Ge­heim­dienste MI5 und MI6.

Ho­tel Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Als 13. Ho­tel im Stadt-Port­fo­lio von RIU reiht sich das Riu Plaza Lon­don The West­mins­ter in die be­stehen­den Häu­ser in Pa­nama, Gua­d­a­la­jara (Me­xiko), Ma­drid, Mi­ami, Chi­cago, San Fran­cisco, New York, Ber­lin, Lon­don, Dub­lin und To­ronto ein. RIU setzt wei­ter­hin auf Ex­pan­sion in den gro­ßen Me­tro­po­len der Welt und baut der­zeit das dritte Ho­tel in New York, wäh­rend gleich­zei­tig neue Mög­lich­kei­ten in Eu­ro­pas Haupt­städ­ten aus­ge­lo­tet wer­den.

www.riu.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.