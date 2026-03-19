Schnell und sauber: Fliegende Elektrofähren für die Malediven

Eine Flotte re­vo­lu­tio­nä­rer Elek­tro­fäh­ren wird den Ma­le­di­ven schon bald hel­fen, die Um­welt­ver­schmut­zung zu re­du­zie­ren und den Tou­ris­ten gleich­zei­tig eine ru­hige Fahrt ohne See­krank­heit zu bie­ten. Mög­lich macht dies das tech­ni­sche Wun­der­werk Can­dela P‑12 aus Schwe­den.

Noch in die­sem Jahr wer­den die ers­ten Tou­ris­ten die nach Ben­zin rie­chen­den Schnell­boote, die den Trans­port auf den Ma­le­di­ven do­mi­nie­ren, hin­ter sich las­sen und statt­des­sen an Bord der Can­dela P‑12 ge­hen – dem welt­weit ers­ten „flie­gen­den” Elek­tro-Shut­tle-Schiff.

Eine Flotte von zehn hoch­mo­der­nen, in Schwe­den ge­bau­ten Schif­fen wurde vom ma­le­di­vi­schen Be­trei­ber Ego Shut­tle ge­kauft. Die in­no­va­tive P‑12 fliegt 1,5 Me­ter über der Was­ser­ober­flä­che und ist schnel­ler als je­des an­dere Elek­tro­schiff. Sie gilt als bahn­bre­chend, da sie eine große elek­tri­sche Reich­weite mit ho­her Ge­schwin­dig­keit auf See kom­bi­niert.

Ihr Ge­heim­nis liegt in zwei com­pu­ter­ge­steu­er­ten Trag­flü­geln, die den Rumpf über das Was­ser he­ben und den En­er­gie­ver­brauch um er­staun­li­che 80 Pro­zent re­du­zie­ren. Da­mit ist die große Reich­weite mög­lich, die er­for­der­lich ist, um Rei­sende vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen Malé zu den Au­ßenatol­len der In­seln zu be­för­dern.

„Bis­lang gab es keine wirk­li­chen Mög­lich­kei­ten, den Was­ser­trans­port zu elek­tri­fi­zie­ren, da her­kömm­li­che Rümpfe ein­fach zu in­ef­fi­zi­ent sind, um mit Bat­te­rie­strom be­trie­ben zu wer­den. Mit dem Can­dela P‑12 ha­ben wir end­lich ein Schiff mit der Reich­weite und Ge­schwin­dig­keit, um Boote mit fos­si­len Brenn­stof­fen zu er­set­zen – und gleich­zei­tig die Aus­wir­kun­gen auf diese ein­zig­ar­tige Um­welt zu mi­ni­mie­ren.“ Shabir Walji, CEO von Ego Shut­tle

Die P‑12 wird die Ver­schmut­zung und Emis­sio­nen der vie­len Schnell­boote mit zwei Au­ßen­bord­mo­to­ren in der Tou­ris­mus­bran­che be­kämp­fen. Diese Boote ver­brau­chen in der Re­gel etwa fünf Li­ter Ben­zin pro Meile – 15 Mal mehr Kraft­stoff als ein Bus – und ge­hö­ren da­mit zu den größ­ten CO2-Emit­ten­ten des Lan­des. Noch kri­ti­scher ist, dass ihre gro­ßen Wel­len die Ko­ral­len ero­die­ren, wäh­rend der Mo­tor­lärm emp­find­li­che Riff­öko­sys­teme stört und Fi­sche an der Fort­pflan­zung hin­dert.

Ein­mal in Fahrt, ver­drängt die flüs­ter­leise P‑12 fast kein Was­ser und er­zeugt prak­tisch keine Wel­len – nur eine sanfte Be­we­gung durch ihre bei­den ge­gen­läu­fi­gen Pro­pel­ler. Ihr Kiel­was­ser ist we­ni­ger als zehn Zen­ti­me­ter hoch und so­mit ver­gleich­bar mit dem ei­nes klei­nen Bei­boo­tes. Da sie voll­elek­trisch und so ef­fi­zi­ent ist, wer­den Emis­sio­nen re­du­ziert.

Die P‑12 ver­spricht auch ein deut­lich bes­se­res Er­leb­nis für die Tou­ris­ten, die die Re­sorts der Ma­le­di­ven be­su­chen. Der Flight Con­trol­ler an Bord – ein Com­pu­ter – passt näm­lich den Win­kel der Trag­flü­gel kon­ti­nu­ier­lich in Echt­zeit an, um eine sta­bile Fahrt zu ge­währ­leis­ten. Diese Tech­no­lo­gie wird auch als „di­gi­tale Pille ge­gen See­krank­heit” be­zeich­net. Dar­über hin­aus kön­nen die Pas­sa­giere WLAN, Un­ter­hal­tungs­bild­schirme, Er­fri­schun­gen und Snacks, Bar­rie­re­frei­heit und La­desteck­do­sen für ver­schie­dene per­sön­li­che Ge­räte ge­nie­ßen.

„Es ist ein­fach ein bes­se­res Er­leb­nis. Die Trag­flü­gel­boot-Tech­no­lo­gie ist eine Win-Win-Si­tua­tion – bes­ser für die Pas­sa­giere und bes­ser für den Pla­ne­ten. Wir sind sehr stolz dar­auf, mit Ego Shut­tles zu­sam­men­zu­ar­bei­ten, um un­sere Trag­flü­gel­boot-Tech­no­lo­gie auf die Ma­le­di­ven zu brin­gen, wo sie ei­nen nach­hal­ti­gen Ein­fluss auf ei­nen der welt­weit be­lieb­tes­ten und ar­ten­reichs­ten Orte ha­ben wird.” Gus­tav Has­sel­s­kog, Grün­der und CEO von Can­dela

Die ers­ten Schiffe der P‑12-Flotte von Ego wer­den Malé mit den um­lie­gen­den In­seln ver­bin­den. Der Be­trieb soll noch 2026 auf­ge­nom­men wer­den. Ego Shut­tles wird au­ßer­dem ei­nen lo­ka­len Lo­gis­tik- und Ser­vice-Hub ein­rich­ten, ma­le­di­vi­sche Fach­kräfte aus­bil­den und neue grüne Ar­beits­plätze schaf­fen.

Ob­wohl hoch­mo­dern, hat sich die Can­dela P‑12 be­reits im öf­fent­li­chen Nah­ver­kehr von Stock­holm be­währt, wo sie dank der Be­frei­ung von den Ge­schwin­dig­keits­be­gren­zun­gen in der Stadt eine sehr hohe Ak­zep­tanz bei den Fahr­gäs­ten ge­fun­den hat, da sie die Pen­del­zei­ten um die Hälfte ver­kürzt.

„Wir sind stolz dar­auf, diese Welt­neu­heit auf die Ma­le­di­ven zu brin­gen, un­ter­stützt durch die ehr­gei­zige Kli­ma­po­li­tik der Re­gie­rung und ihr En­ga­ge­ment, bis 2030 Netto-Null zu er­rei­chen. Die Ma­le­di­ven sind seit lan­gem eine glo­bale Stimme für Kli­ma­schutz­maß­nah­men, und mit der Ein­füh­rung des Can­dela P‑12 zei­gen sie, wie selbst die am stärks­ten ge­fähr­de­ten Na­tio­nen mit gu­tem Bei­spiel vor­an­ge­hen kön­nen.“ Shabir Walji, CEO und Grün­der von Ego Shut­tles

candela.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.