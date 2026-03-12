Riu Palace Swahili: Fünf Sterne für Erwachsene auf Sansibar

RIU Ho­tels & Re­sorts ha­ben mit dem Riu Pa­lace Swa­hili ein neues Ju­wel im In­di­schen Ozean er­öff­net. Das Fünf-Sterne-Ho­tel liegt in der erst­klas­si­gen Ge­gend von Nungwi im Nor­den von San­si­bar und ist das dritte Ho­tel der Kette in Tan­sa­nia.

Mit dem Adults-Only-Haus setzt das Un­ter­neh­men gleich zwei be­deu­tende Mei­len­steine auf San­si­bar, die Lu­xus und Ur­laubs­spaß auf ein neues Le­vel he­ben sol­len – die Ein­füh­rung des ex­klu­si­ven Elite Club Ser­vice und die mit Span­nung er­war­tete Pre­miere der „RIU Party”, die künf­tig je­den Frei­tag für alle Gäste der drei RIU-Ho­tels auf der In­sel im Riu Jambo RIU Party statt­fin­den wird.

Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Das Riu Pa­lace Swa­hili bie­tet ins­ge­samt 505 Zim­mer in ei­nem mo­der­nen, ele­gan­ten De­sign, die über sämt­li­che An­nehm­lich­kei­ten für ei­nen Pre­mium-Auf­ent­halt auf dem Ni­veau der Riu Pa­lace Ka­te­go­rie ver­fü­gen.

Der ex­klu­sive Elite Club Ser­vice von RIU de­fi­niert das Lu­xus­an­ge­bot der Kette in der Re­gion neu. Ins­ge­samt ste­hen 76 Elite Club Zim­mer zur Ver­fü­gung – 52 mit pri­va­tem Pool und 24 mit Meer­blick. Ihre Gäste ge­nie­ßen Pre­mium-Vor­teile wie das Elite Club Re­stau­rant, ei­nen ei­ge­nen re­ser­vier­ten Strand­be­reich mit ba­li­ne­si­schen Bet­ten, ei­nen Ge­trän­ke­ser­vice so­wie Zu­gang zur Elite Club Lounge mit Mar­ken­ge­trän­ken. Dazu kom­men ein se­pa­ra­ter Check-in-Be­reich und Aro­ma­the­ra­pie-Pro­dukte auf dem Zim­mer.

Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Ganz im Stil der Riu Pa­lace-Reihe bie­tet das neue Ho­tel den be­währ­ten 24-Stun­den-All-In­clu­sive-Ser­vice. Dank groß­zü­gi­ger Ter­ras­sen kön­nen die Gäste ihre Mahl­zei­ten mit Blick auf die traum­hafte Um­ge­bung ge­nie­ßen. Ne­ben dem Haupt­re­stau­rant „Ka­ribu” war­ten meh­rere Spe­zia­li­tä­ten­re­stau­rants, wie das ele­gante „Krys­tal” mit Fu­si­ons­kü­che, das ita­lie­ni­sche „Duomo”, das me­di­ter­rane „He­lios” und ein klas­si­sches Steak­house.

Für den schnel­len Hun­ger zwi­schen­durch sorgt der Fast-Food-Ki­osk „Pepe’s Food”. Das Ho­tel punk­tet auch mit sechs Bars un­ter­schied­li­cher Kon­zepte – die „Lounge Bar”, die „Dai­quiri Bar”, die „Ma­sai Plaza Bar”, die „Kon­yagi Pool Bar”, die Was­ser-Bar „Ma­dafu” so­wie die Ku­chen- und Eis­diele „Capuch­ino”.

Riu Pa­lace Swa­hili (c) RIU Ho­tels & Re­sorts

Be­son­ders be­ein­dru­ckend sind die bei­den In­fi­nity-Pools, die op­tisch mit dem tür­kis­far­be­nen Was­ser von Nungwi ver­schmel­zen. Das Riu Pa­lace Swa­hili bie­tet aber auch ein um­fang­rei­ches Ta­ges­pro­gramm so­wie täg­lich Abend­shows mit Live-Mu­sik. Well­ness-Lieb­ha­ber kom­men im „Re­nova Spa” mit Pool, Dampf­bad und ei­ner brei­ten Pa­lette an Be­hand­lun­gen auf ihre Kos­ten.

Dank der güns­ti­gen Lage ha­ben die Gäste au­ßer­dem Zu­gang zu den Was­ser­sport­an­ge­bo­ten im be­nach­bar­ten Riu Jambo – dar­un­ter Ka­jak­fah­ren und Stand-up-Paddling. Ne­ben dem Riu Pa­lace Swa­hili und dem Riu Jambo be­treibt RIU Ho­tels & Re­sorts auf San­si­bar zu­dem noch das Riu Pa­lace Zan­zi­bar. Die Kette ist hier seit 2018 ver­tre­ten.

www.riu.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.