Riu Palace Swahili: Fünf Sterne für Erwachsene auf Sansibar

RIU Hotels & Resorts haben mit dem Riu Palace Swahili ein neues Juwel im Indischen Ozean eröffnet. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt in der erstklassigen Gegend von Nungwi im Norden von Sansibar und ist das dritte Hotel der Kette in Tansania.
Mit dem Adults-Only-Haus setzt das Unternehmen gleich zwei bedeutende Meilensteine auf Sansibar, die Luxus und Urlaubsspaß auf ein neues Level heben sollen – die Einführung des exklusiven Elite Club Service und die mit Spannung erwartete Premiere der „RIU Party”, die künftig jeden Freitag für alle Gäste der drei RIU-Hotels auf der Insel im Riu Jambo RIU Party stattfinden wird.
Das Riu Palace Swahili bietet insgesamt 505 Zimmer in einem modernen, eleganten Design, die über sämtliche Annehmlichkeiten für einen Premium-Aufenthalt auf dem Niveau der Riu Palace Kategorie verfügen.
Der exklusive Elite Club Service von RIU definiert das Luxusangebot der Kette in der Region neu. Insgesamt stehen 76 Elite Club Zimmer zur Verfügung – 52 mit privatem Pool und 24 mit Meerblick. Ihre Gäste genießen Premium-Vorteile wie das Elite Club Restaurant, einen eigenen reservierten Strandbereich mit balinesischen Betten, einen Getränkeservice sowie Zugang zur Elite Club Lounge mit Markengetränken. Dazu kommen ein separater Check-in-Bereich und Aromatherapie-Produkte auf dem Zimmer.
Ganz im Stil der Riu Palace-Reihe bietet das neue Hotel den bewährten 24-Stunden-All-Inclusive-Service. Dank großzügiger Terrassen können die Gäste ihre Mahlzeiten mit Blick auf die traumhafte Umgebung genießen. Neben dem Hauptrestaurant „Karibu” warten mehrere Spezialitätenrestaurants, wie das elegante „Krystal” mit Fusionsküche, das italienische „Duomo”, das mediterrane „Helios” und ein klassisches Steakhouse.
Für den schnellen Hunger zwischendurch sorgt der Fast-Food-Kiosk „Pepe’s Food”. Das Hotel punktet auch mit sechs Bars unterschiedlicher Konzepte – die „Lounge Bar”, die „Daiquiri Bar”, die „Masai Plaza Bar”, die „Konyagi Pool Bar”, die Wasser-Bar „Madafu” sowie die Kuchen- und Eisdiele „Capuchino”.
Besonders beeindruckend sind die beiden Infinity-Pools, die optisch mit dem türkisfarbenen Wasser von Nungwi verschmelzen. Das Riu Palace Swahili bietet aber auch ein umfangreiches Tagesprogramm sowie täglich Abendshows mit Live-Musik. Wellness-Liebhaber kommen im „Renova Spa” mit Pool, Dampfbad und einer breiten Palette an Behandlungen auf ihre Kosten.
Dank der günstigen Lage haben die Gäste außerdem Zugang zu den Wassersportangeboten im benachbarten Riu Jambo – darunter Kajakfahren und Stand-up-Paddling. Neben dem Riu Palace Swahili und dem Riu Jambo betreibt RIU Hotels & Resorts auf Sansibar zudem noch das Riu Palace Zanzibar. Die Kette ist hier seit 2018 vertreten.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.